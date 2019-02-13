Как я получил выговор из-за Кати Максимовой

21 сентября 1960 г. Среда. Поезд Москва–Ульяновск

Вчера вечером — Большой театр. Жизель — Катя Максимова. Открыл я ее несколько лет назад, когда посмотрел короткометражку «Душой исполненный полет» — концерт выпускников хореографических училищ. Надо всеми явно возвышались двое. Рудольф Нуреев и Катя Максимова. Потом я уже не пропускал ничего, что о ней было в газетах, журналах, кинохронике. Читал, конечно, что Уланова подарила ей свою Жизель и что 1 июня с успехом прошла премьера.

И вот вчера возвращаюсь через Москву после отпускных похождений по Сибири (от Красноярска двинулся вниз по Енисею — где пешком, где на попутках, а где и по воде), после месяца почти первобытной, на подножных кормах, с медвежьими следами на мокрых после дождя таежных просеках, полудикой жизни и вдруг вижу афишу: ГАБТ, «Жизель», Екатерина Максимова.

Не раздумывая рванул на Казанский, сдал билет, купил новый — на завтра, и двинулся к Большому. Повезло. У какого-то спекулянта с лисьей мордочкой купил-таки (втридорога, но торговаться не стал) билет. А потом был один из самых сказочных вечеров в моей жизни. И давно уже опустился занавес, отбушевал цунами аплодисментов. И я коротал предотъездную ночь на вокзале. И все продолжался тот самый, пушкинский «душой исполненный полет». И, конечно же, хорошо зная, что строки эти об Авдотье Истоминой, я имел дерзость не согласиться с Александром Сергеевичем и переадресовал их Кате Максимовой.

Ни капли смерти нет в ее Жизели –

Все в ней звучит, трепещет, все живет

И сквозь небытие стремится к свету,

Все — средь расчисленных светил

комета.

И веришь Пушкину, что это в самом деле

Ее душой исполненный полет.

Но как он угадал в своем столетье,

Что будет миг Максимовой на свете?

28 января 2014 г. Вторник

Вот и нет уже Кати, Екатерины, Екатерины Сергеевны Максимовой. Умерла в 2009 году. В посвященной ей телепередаче Александр Белинский вспомнил, как классик нашего кино Леонид Трауберг написал в рецензии на «Анюту», что встретил на своем жизненном пути трех совершенных актрис — Ингид Бергман, Грету Гарбо и … Екатерину Максимову.

То же самое говорил в «Нескучной классике» у Сати Спиваковой Валентин Гафт: великая балерина, великая актриса; в «Галатее» с Марисом Лиепой она восходит к Чаплину, а может быть, к чему-то такому, что неведомо было и Чаплину. И прочел посвященные ей замечательные свои стихи, где вращение Земли уподоблено вдохновенному вращению балерины и еще неизвестно, что из них драгоценнее и первозданнее во Вселенной, имя которой человеческая душа:

Все начиналось с Фуэте,

Когда Земля, начав вращенье,

Как девственница в наготе,

Разволновавшись от смущенья,

Вдруг раскрутилась в темноте.

Ах, только б не остановиться,

Не раствориться в суете,

Пусть голова моя кружится

С Землею вместе в Фуэте.

Ах, только б не остановиться,

И если это только снится,

Пускай как можно дольше длится

Прекрасный сон мой — Фуэте!

Все начиналось с Фуэте!

Жизнь — это вечное движенье,

Не обращайтесь к Красоте

Остановиться на мгновенье,

Когда она на высоте!

Остановиться иногда

На то мгновение — опасно,

Она в движении всегда,

И потому она прекрасна!

Ах, только б не остановиться…

Среди великого множества ее балетных партий и ролей есть и героиня знаменитого булгаковского романа. Правда, речь не о сцене ГАБТ, а о кинофильме «Фуэте». И о двойном отображении. Там она играет балерину Елену Князеву, а уже та танцует Маргариту. Мастером в том фильме был Владимир Васильев, Воландом — Валентин Гафт.

С ней меня однажды даже познакомили. Правда, дежурно и необязательно. «Известия» затевали тогда очередную кампанию по поддержке производства товаров народного потребления. Заниматься этим почему-то было поручено не только экономическому, но и нашему отделу науки. При редакции был создан очередной общественный совет, в который — по той же, наверное, противоречащей здравому смыслу административно-бюрократической логике — включили Екатерину Максимову. На первом заседании совета нас и познакомили.

Второго заседания, насколько помню, не случилось. Редакция срочно переключалась на новую кампанию и новый общественный совет.

С Екатериной Максимовой, в Большом, как зритель, я встречался потом и в не менее очаровательной «Анюте». И к этому времени был уже, конечно, информирован насчет того, что она внучка репрессированного известного философа и искусствоведа Густава Шпета, что исторически ее родовые корни уходят куда-то в Швецию, что более поздние времена дарят ей дальнее родство с Сергеем Рахманиновым. Но для меня она навсегда останется той самой Катей из «Жизели» 1960 года. Из-за которой мне, между прочим, на работе вкатили тогда выговор.

В первый день выхода из отпуска по заранее утвержденному графику я должен был быть «свежей головой». В отличие от чисто формального значения этой роли последнего читчика во многих газетах тогдашний редактор «Ульяновской правды» Иван Александрович Богданов сделал ее очень ответственной. Номер начинали печатать (уже после подписания главным редактором) только после того, как его прочтет и подпишет «свежая голова».

Взяв первый билет на поезд, позвонил в редакцию и подтвердил, что завтра вечером выхожу на дежурство. Поменяв билет, полагал: непременно дозвонюсь до Ульяновска и сообщу о задержке.

Но — весь следующий день из-за какой-то непонятной чертовщины, каких-то поломок на линии дозвониться не получилось. А мобильников, к сожалению, тогда еще не было. Несколько раз пытался на Центральном телеграфе связаться с кем-либо из редакции буквально до того момента, когда вдруг обнаружил, что кошелек пуст, и даже телеграмму дать уже не на что.

Ну и в итоге — выговор за немотивированный срыв дежурства. Немотиви­рованный — потому что причину я называть отказался, и редакционное правосудие решило: это что-то личное, скорее всего, связанное с женщиной. Надо сказать, что несмотря на всю серьезность проступка, выговор этот меня нисколько не огорчил. Более того, теперь я даже горжусь, что когда-то, в бесшабашной юности, получил выговор из-за волшебной женщины, ставшей потом великой балериной России.

12 февраля 2019 г. Вторник

Вот уже и 80 лет со дня ее рождения. Число, пока не преодолевшее предел, когда она еще могла быть среди живых.

На ТВ «Культура» 03.02.19 в ее честь и с нею была печально-пленительная «Анюта». А следом — удивительная, пронзительная поэма о любви: передача Владимира Васильева «Катя. Письмо из прошлого», сотворенная самыми простыми средствами. Он читает ее письма. Личные. К нему. И чтение перемежается фотографиями, теле- и кинокадрами, где она живая. Все, вроде бы, обычно. Необычны обстоятельства, в которых эти письма писались.

Среди многих человеческих достоинств Екатерины Максимовой есть одно, вводящее ее в очень узкий круг людей, который я бы назвал трудным, суровым словом преодоление. Речь — о людях, сумевших отменить трагический приговор судьбы, который диктовал им невозможность следовать своему призванию. На репетиции балета «Иван Грозный» она получила травму, после которой один их врачей Кремлевки сказал: «Про свою профессию забудьте! Если вы отсюда выйдете хотя бы на костылях — и это будет чудо!»

Но нашелся доктор, его звали Владимир Иванович Лучков, который, рискуя своей репутацией, сказал другое: «Вы будете танцевать! Если станете беспрекословно выполнять все мои предписания». Врач прошел свою профессиональную половину пути. У Екатерины Максимовой хватило мужества и воли пройти свою половину. Рядом с ней все это время была Галина Уланова. И это был куда более трудный ввод в роль, чем когда она в первый раз дарила ей свою «Жизель». Тогда Галина Сергеевна, чтобы совсем еще юной девушке пропитаться аурой образа, советовала ей перечитать тургеневскую «Асю». Потом, когда дарила ей уже самое сокровенное — свою Джульетту, презентовала им (Володя Васильев танцевал Ромео) подаренный ей самой сувенир из Вероны: миниатюрный барельеф «Ромео и Джульетта на балконе». На нем написала: «Кате и Володе. Я вам отдала все, что во мне было». Теперь задача была стократ труднее: помочь человеку поверить в невозможное и совершить его. И был еще один источник веры. Любовь этих двоих, современных, из нашего времени, Ромео и Джульетты. Только у них были русские имена.

Минул год. И 15 марта 1976 года она снова вышла на сцену Большого в роли Жизели. Каждый ее выход сопровождался заглушавшими оркестр аплодисментами, а каждый танец — оглушительной тишиной.

После этого она танцевала еще 20 лет.

Письма, о которых речь, необычно теплые, человечные, написаны тогда, в больнице (Васильев был в отъезде, в Нью-Йорке). Кончаются они словами: «Твоя Катя». Короткий, всего в полчаса фильм кончается так: «Посвящается моей Кате». Дата выпуска — 2019 год.