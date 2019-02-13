Хватит платить

Операционная система Ubuntu установлена на двадцати миллионах компьютеров. Первый выпуск ОС вышел в 2004 году, сейчас уже восемнадцатый. Эта операционная система, удобная и надежная, представляет собой сложнейший продукт, созданный сообществом программистов из разных стран мира. О сложности говорят прежде всего цифры: ядро Linux, являющееся центром системы, имеет 18 373 471 строку программного кода. И вот что важно: эта универсальная, сложная, распространенная, популярная Ubuntu и ее варианты Kubuntu, Lubuntu, Xubuntu — ​была, есть и будет бесплатной для пользователей.

Петр Саруханов / «Новая газета»

Как же тогда существует компания Canonical, которой принадлежит Ubuntu? В чем ее бизнес, если ее продукт раздается бесплатно всем желающим (одно время компания даже бесплатно рассылала диски с Ubuntu)? Canonical зарабатывает не на самом продукте, а на его обслуживании. Дело в том, что варианты и версии Ubuntu работают на компьютерах бизнеса, государственных офисов, в редакциях газет и на компьютерах ТВ. Служба сервиса Canonical круглосуточно консультирует и помогает правильно настроить и управлять десктопными, серверными и облачными версиями Ubuntu. Продукт бесплатный — ​сервис платный. Такова бизнес-модель компании.

Это только один пример, а можно привести их множество. В хайтеке такая бизнес-модель распространена широко и уже давно не вызывает удивления. Вызывает удивление другое: почему модель, так успешно применяемая в цифровом мире, не применяется в том мире, который мы называем «реальным», то есть в мире автомобилей, одежды, продуктов, домов и еще миллионов вещей?

Это могло бы быть так: квартиру вы получаете бесплатно, а платите за ее обслуживание, ремонт и приспособление к вашим потребностям, подобно тому, как клиенты Canonical платят за приспособление ОС к их потребностям и задачам. Или получаете телевизор бесплатно, а за показ специально подобранных для вас фильмов и программ платите. Вопрос не в том, чтобы придумать еще десяток таких примеров, вопрос в том, почему ни одного нет вокруг нас?

Тот, кто надеется найти в этом тексте ответы на вопросы, будет разочарован. Ответов нет. Есть только вопросы. Но все всегда начинается с вопросов. И многомудрые экономисты, вальяжно и с апломбом толкующие нам о невозможности высоких зарплат и пенсий, могут, наконец, слезть со своих любимых коньков и объяснить нам главное: почему мы живем в мире, где с нас на каждом углу дерут деньги, и почему универсальный бесплатный мир невозможен? Или он все-таки возможен?

Дело в том, что он возможен. И не только в цифровой экономике, работающей исключительно в интернете. Например, операторы мобильной связи раздают пользователям смартфоны бесплатно или за символическую сумму в один евро, при условии, что они выбирают тариф и оплачивают мобильную связь. Выгодно дать пользователю смартфон, чтобы он потом месяц за месяцем оплачивал мобильную связь. А почему не выгодно бесплатно раздать взрослым людям учебники, чтобы они потом месяц за месяцем оплачивали уроки и консультации? Почему невыгодно раздавать людям холодильники, чтобы они потом месяц за месяцем покупали продукты?

Бизнес-моделью «бесплатный продукт, платный сервис» передовой опыт хайтека не исчерпывается. Есть и кое-что еще. Например, компания Disconnect бесплатно предоставляет пользователям утилиту, защищающую от следящих трекеров. Этой утилитой пользуются пятьдесят миллионов человек. Тем, кто ею пользуется, компания за деньги предлагает расширить защиту, включив VPN, который зашифрует данные пользователя и скроет его местонахождение. То есть основная потребность, в данном случае потребность в защите, удовлетворяется бесплатно, а за расширенную защиту нужно платить.

Так работают многие сервисы в интернете. Их тысячи, таких сервисов, больших и маленьких, серьезных и веселых, на все случаи жизни. Например, забавный и полезный Hipster Logo Generator позволяет в несколько кликов создать логотип. Логотип в формате png вы можете скачать бесплатно, но если вы хотите формат svg и высокое разрешение, то это стоит 10 долларов. Или Windscribe, предоставляющий бесплатный VPN, что весьма полезно в эпоху одуревшей цензуры и блокирующего Роскомнадзора, но требующий заплатить, если вам мало базовых серверов и вы хотите увеличить их число и впридачу включить защиту от рекламы, трекеров и иных сетевых тварей.

Мысль о том, что основные потребности человека, то есть потребности в жилье, тепле, образовании, интернете, защите должны удовлетворяться бесплатно, что человек имеет право на все это не потому, что горбатится на фабрике, а по факту своего рождения, — ​такая мысль сегодня многим покажется странной. Но это ничего не значит. Очень странной когда-то казалась мысль о равных и неотчуждаемых правах человека королям, которым потом поотрубали головы. Смешной ересью казались промышленным магнатам слова о восьмичасовом рабочем дне и о двух выходных в неделю. Скажи двести лет назад в Англии о позоре детского труда, тебя бы сочли сумасшедшим. То же самое с крепостным правом в России — ​ну действительно, как можно жить без рабов, кто будет пахать и печь, строить дома и возводить дворцы? Нет, без рабов экономика не существует. И те же самые люди сегодня нам говорят, что ничего бесплатного нет и быть не может.

А есть еще бесплатные программы, показывающие рекламу. То есть продукт вы получаете бесплатно, а деньги его создатель зарабатывает тем, что делает из своего создания носителя рекламы. Так устроены сетевые редакторы и конверторы, игровые сервисы и сетевые газеты, так работает чуть ли не весь интернет. Но почему так не работает пекарня, производящая лучший рекламоноситель в мире — ​батон хлеба? Он печется миллионами штук, он расходится по домам и семьям, он бывает в руках у каждого, он лежит на каждом столе. Возникает вопрос, можно ли поставить дело так, чтобы рекламодатель размещал рекламу на целлофановой упаковке и таким образом оплачивал для нас бесплатный хлеб?

В реальной экономике все платное, платное сверху донизу, платное всегда и без всяких исключений. Человек в реальной экономике — ​это платящая машина, он ходит и платит, и платит, и платит. Не важно, кто ты, не важно, что ты, сколько тебе лет и сколько у тебя денег, ты в любом случае должен платить за все. Так оно сложилось тысячами лет человеческой истории, и так оно идет по инерции и уже вросло в сознание людей. Но вот появились, пока только в цифровом мире, бесплатные вещи и бесплатные услуги, и появились люди, которые считают, что основные потребности человека должны быть удовлетворены бесплатно, и вслед за этим появляются вопросы. Эти вопросы надо задавать и не бояться того, что какой-нибудь считала в костюме от Бриони бросит свысока: «Ну как вы не понимаете?» А вот не понимаем.

Почему не бесплатен хлеб, основная потребность человека? Почему не бесплатны лекарства, от которых зависит жизнь человека? Бесплатный хлеб и платные пирожные, бесплатный газ и регулярные платные проверки газовых плит, бесплатное тепло и платные кондиционеры и увлажнители воздуха, бесплатная вода и платные фильтры для воды, бесплатное электричество и платные лампы и приборы, которые мы включаем в сеть, платная зубная щетка и бесплатная зубная паста — ​почему этого нет? Почему нет поддержки государства для тех, кто попробует строить и развивать экономику бесплатных вещей и услуг? Ах, да, государство занято, у него в повестке дня война и грабеж. Ну, тогда, значит, нам нужно другое государство.