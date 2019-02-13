«Я обвиняю Александра Друзя в аморальном поведении…»

Главный редактор телепрограммы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер опубликовал пост в «Живом журнале», в котором заявил, что Александр Друзь (шестикратный обладатель «Хрустальной совы» — главного приза интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» (далее: ЧГК), и единственный трехкратный чемпион мира по спортивному ЧГК) обратился к нему «с предложением помочь выиграть 3 миллиона рублей», а затем поделить их.

С подобным предложением Бер столкнулся впервые за 10 лет работы главным редактором телевикторины. Бер рассказал, что в течение всего этого срока между ним, руководителем «Первого канала» Эрнстом и гендиректором продюсерской компании «Красный квадрат» Ильей Кривицким действовала «принципиальная договоренность» не посвящать в сценарий викторины посторонних.

Но вот Друзь позвонил Беру за три дня до съемок программы.

«Я растерялся, никак не отреагировал, сделал вид, что ничего не заметил и окончил разговор, —вспоминает Бер. — Но потом подумал и понял, что не хочу оставлять это просто так. В тусовке Друзь многим известен как человек нечистоплотный, нечестный и в целом гнилой. Я решил попробовать его поймать, особо не рассчитывая на успех».

Что интересно, на этом этапе Бер еще допускал, что Друзь «сам все записывает» и зачем-то «ловит» его, Бера, на такую провокацию.

Но опасения Бера никак не подтверждались, и он начал действовать.

Илья Бер. Фото: Realcater / Wikimedia

Бер сам перезвонил магистру, но уже записывал разговор на диктофон (первый разговор с «предложением» Друзя, по словам Бера, не фиксировался). Он пообещал продиктовать Друзю вопросы и ответы на них, начиная с 6 и по 15-й, последний. До девятого вопроса ответы совпадут, а начиная с десятого — уже нет (главред Бер сам заменит пред съемкой). Друзь это поймет во время записи программы и «заметно потускнеет» — опишет происходящее Бер.

«…по предварительному сговору»

Шоу, в котором Друзь с партнером отвечает на заранее известные ему вопросы викторины, вышло в эфире «Первого канала» 22 декабря 2018 года. А свои обвинения и доказательства — фрагменты аудиозаписей разговоров Бер опубликует лишь сейчас, спустя почти два месяца.

Юристы, оценив их, считают, что Друзю и в самом деле может грозить наказание до 6 лет лишения свободы по статье «мошенничество в особо крупном размере по предварительному сговору».

Впрочем, сам Бер говорит, что давать ход уголовному расследованию не собирался и заявления не будет — он требует всего лишь осуждения неэтичного поведения Друзя и отставки его с некоторых постов функционера империи «Что? Где? Когда?».

Один из парадоксов этой истории в том, что Друзь занимает пост главы комиссии по этике ЧКГ.

Из разговора Бера с человеком, голос которого похож на голос Друзя

«Если мы до трёх дошли, то это по полтора на рыло»

Бер: Алло, Алло, Алло. Друзь: Да, Илюша, я весь ухо. — Александр Абрамович, здравствуйте. — Да. — Я чего хочу спросить. — (перебивает) Спроси, чего хочешь. — Вы в нашем последнем разговоре чего-то сказали про полтора миллиона. Я вам ничего не ответил. Это шутка была такая? — Нет, ну, как. Шутка-не-шутка, но можно рассмотреть вариант. — Ну, в принципе, сейчас время-то тяжёлое… — Я понимаю. Ну, понятно, просто полтора лимона – это моя доля, да? А дальше, ну, можем смотреть. — Ну, а как, хорошо, вы же с Сидневым играете. Как вы будете? — Да, я с Сидневым и играю. Ну, смотри. Если мы до трёх дошли, то это по полтора на рыло. Я могу с ним поговорить, чтобы тоже так как-то это самое. — Но Сиднев-то вряд ли согласится. — Разберёмся. Раз-бе-рём-ся. Смотри. На что претендуем? Вот так. На троих? — Ну, наверное, тогда. Вы в принципе с Сидневым достаточно мордатые, чтобы иметь право выиграть три миллиона в этой программе. — Да, я тоже так думаю. Я тоже так думаю. Ну, хорошо, соответственно, ну, ты же понимаешь, минус 13 [процентов] — Угу. — То есть соответственно семьсот там, сколько там? Давай. — То есть вы мне 700 тысяч готовы предложить, так? — Нет, ну, я считаю, сколько это. Но 700 готов в любом случае. Но это больше получается, если на троих. Сейчас… — Ну, там получится по 800 с лишним. — Да, где-то так…

Голос на записи похож на голос Александра Друзя. А то, что там обсуждают, повторялось в эфире передачи. Например, на шестом вопросе Бер советует знатоку «для отвода глаз» взять на вопросе «Какие глаза у заглавного героя песни „Король Оранжевое Лето“ группы „Браво“?» подсказку зала, что и сделал Друзь во время игры.

«На самих съёмках всё произошло почти так, как я ожидал. Не так было то, что знатоки реально чуть было не выиграли 3 миллиона, причём в основном стараниями Сиднева. Но с 6 по 9 вопрос они играли на известных Друзю вопросах. <…> Зато <…> дальше активность проявлял в основном Сиднев», — комментирует Бер.

Друзь и Сиднев самостоятельно дошли до последнего вопроса, но ответили на него неправильно.

Причем именно Александр Друзь, к тому времени уже «заметно потускневший», отказался от предложения Бориса Сиднева не рисковать и уйти, забрав выигранные за 14 вопросов деньги.

В итоге призовые сгорели, а несгораемый выигрыш на двоих составил 200 тысяч рублей.

Свидетели

О разговоре с Друзем до записи выпуска Бер рассказал знатоку «ЧГК» Николаю Крапилю и продюсеру телепередачи «Своя игра» Сергею Пехлецкому. Перед самым началом записи передачи, когда «технически съемку нельзя было отменить», он также предупредил гендиректора «Красного Квадрата» Илью Кривицкого.

«Потом был Новый год и праздники. Потом я советовался с людьми, которым доверяю. Дальше я сделал попытку решить вопрос без публичного скандала, обсудив его с руководством телекомпании «Игра». И только после того, как этот вариант не состоялся (то есть разговор состоялся, но безрезультатно), у меня остается только один путь — публичное заявление», — написал Бер.

Он также отметил, что его заявление можно воспринимать как официальное обращение в комиссию по этике и правление Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?», хотя «странно обращаться с заявлением на Друзя в комиссию, которую он сам и возглавляет».

Но перед публикацией обвинений Бер, с его слов, все-таки связался с Друзем и предложил ему самому подать в отставку — тот якобы отказался.

«Я обвиняю Александра Друзя в аморальном для игрока в интеллектуальные игры, неэтичном поведении и предлагаю Правлению МАК принять решение о его дисквалификации в качестве игрока в спортивное «Что? Где? Когда?», а также организатора турниров и функционера МАК».

Реакция

На «Первом канале» пообещали провести проверку заявления Бера, а затем вместе с производителями программ «Кто хочет стать миллионером?» и «Что? Где Когда?» огласить решение. Если скандал не приведет к некой справедливой развязке, Бер обещает привести пример еще одного эпизода, в котором Александр Друзь представлен как «нечистоплотный» игрок.

Сам Александр Друзь пока никак не прокомментировал ситуацию и на момент написания новости не ответил на звонки «Новой газеты».