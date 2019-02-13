Летучий панамец

В связи с Вашим обращением сообщаем следующее.

Представители Посольства России в Кабо-Верде посетили грузовое судно ESER (флаг Панамы), следовавшее из Панамы в Марокко, сразу после его швартовки 30 января с.г. в порту г. Праи (в связи с ранее поступившей информацией о смерти на борту старшего помощника капитана В.В. Хомицкого).

Во взаимодействии с представителями местных властей были согласованы порядок проведения вскрытия тела и оформления документов о смерти, а также условия транспортировки останков в Россию.

По получении информации об аресте экипажа российские дипломаты незамедлительно встретились с задержанными моряками. Им был разъяснен порядок проведения следственных действий, предоставлена информация о процессуальных правах, оказана моральная поддержка.

1 февраля с.г. городской суд г. Праи принял решение об избрании меры пресечения задержанным в виде ареста. В настоящее время они помещены в столичную тюрьму «Сан Мартиньш». Морякам предоставлена возможность контактов с сотрудниками консульского отдела Посольства.

При содействии Посольства морякам предоставлен адвокат и переводчик. Оба уже включились в работу, приняв участие в заседании суда г. Праи 2 февраля с.г.

В настоящее время с участием представителей Российского профессионального союза моряков решается вопрос об источниках оплаты услуг адвоката и переводчика, заключения с ними соответствующих контрактов.

Тело скончавшегося моряка на родину пока не отправлено. 6 февраля с.г. получено заключение судмедэксперта о естественных причинах смерти В.В. Хомицкого. Посольством, со своей стороны, оформлены необходимые документы.

С представителями страховой компании HANSEATIC UNDERWRITERS, с которой панамским судовладельцем ECOLIVE DE PANAMA заключен страховой контракт, ведутся переговоры о скорейшей транспортировке тела россиянина в г. Мурманск, где он проживал.

2 февраля с.г. в тюрьме «Сан Мартиньш» в присутствии представителей Посольства было проведено медицинское освидетельствование арестованных.

Диппредставительством были предприняты меры по обеспечению надлежащих условий тюремного содержания. Российские моряки размещены в трех восьмиместных камерах — по 6, 4 и 2 чел., обеспечены трехразовым питанием, им предоставлены прогулки во дворе и возможность бесплатной телефонной связи с родственниками.

Дополнительно сотрудниками Посольства был проведен сбор теплых вещей, предметов личной гигиены и продуктов, которые были переданы морякам.

Предусмотренный законодательством Республики Кабо-Верде максимальный срок содержания под стражей (ареста) на время проведения следствия — до 30 месяцев.

Представители судовладельца в Посольство не обращались. С моряками российские дипломаты поддерживают регулярный контакт.

По факту задержания, о состоянии здоровья и месте пребывания моряков их родственники были незамедлительно проинформированы Посольством, предоставлены каналы для прямой связи с дипмиссией.

Также обращаем внимание, что информация о развитии ситуации размещена на регулярно обновляемом веб-сайте Посольства России в Кабо-Верде.

C уважением,

Департамент информации и печати МИД России

11 февраля 2019 года