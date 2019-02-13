«Двадцать миллиардов эта дрянь потребует»

Законопроект о «суверенном Рунете» принят в первом чтении — против него выступили все фракции, кроме «Единой России». Во время пленарного заседания глава ЛДПР Владимир Жириновский потребовал отозвать подпись члена фракции Андрея Лугового из текста законопроекта, аргументировав это тем, что партия не собирается за него голосовать. Луговой в ответ категорически отказался. В ЛДПР заявили, что депутата ждет дисциплинарное наказание.

«Там один из авторов, депутат нашей фракции — господин Луговой. Мы снимаем его фамилию», — буднично произнес Жириновский уже вынесенное решение ЛДПР. Но, как оказалось, Луговой не был готов поддержать позицию партийного руководства. Более того, он заявил, что даже собирается принять участие в обсуждении необходимости этого закона.

Напомним, авторами законопроекта выступают сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова (оба — «Единая Россия»), а также депутат Госдумы от ЛДПР — Андрей Луговой. Согласно тексту законопроекта, предлагается создать инфраструктуру, «обеспечивающую работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения» к зарубежным серверам. Планируется, что на реализацию проекта правительство выделит до 20 миллиардов рублей.

— Мы же, коллеги, с вами не в детский сад играем, — обращается к депутатам Луговой. — Вот вам пример отключения страны от интернета: в ноябре 2012 года агентство национальной безопасности США захотело и отключило Сирию от интернета — и внутри страны трафик вообще не передавался.

Практически все время обсуждения законопроекта чаще других Луговому задавали вопросы его же однопартийцы.

— Вопрос докладчику: вы прорабатывали с экспертным сообществом план, как будет реализована работа? — спрашивает депутат от ЛДПР Кирилл Черкасов. — У нас принимаются законы, а исполнителей, к сожалению, на стадии разработки не подключают. Ни Российскую академию наук, ни экспертов. Вы уверены, что опять не просто освоите бюджетные деньги, а что-то сделаете?

Однако же на вопросы отвечала автор законопроекта сенатор Людмила Бокова: «На второй чаше весов у нас должны быть угрозы, риски и колоссальный ущерб, который они могут причинить нашим гражданам. Что касается экспертного сообщества — этот вопрос обсуждался на разных уровнях», — не вдаваясь в подробности экспертных оценок, парирует Бокова.

Следом друг за другом с критикой закона выступают следующие депутаты от ЛДПР: Ярослав Нилов, Сергей Иванов, Александр Шерин.

— Клишас сказал, что 20 миллиардов по меньшей мере эта дрянь может потребовать, — эмоционально рассказывает Иванов. — Нас все время пугают, там сидят эти злые супостаты, которые отключат нас от интернета. Но здравый смысл включите! <…> И еще приводят аргумент, что якобы Сирию отключили от интернета, в которой война шла. Бред сивой кобылы — это самое мягкое, что говорят эксперты, с которыми я разговаривал и которые учебники пишут по этим вопросам.

У нас есть законопроекты категории «г», — продолжал Иванов. — Вот этот — из такой категории. Была диктатура пролетариата, теперь диктатура олигархата!

После его выступления в зале слышны редкие аплодисменты.

— Никто не будет вспоминать тех, кто внес этот законопроект. Все просто будут говорить — Госдума внесла, — выступает Александр Шерин. — В нашей стране все проблемы решаются двумя способами: запретить, и сделать это за счет граждан.

Потом Шерин стал приводить много аргументов в пользу доступности интернета и его популярности среди молодежи: «В Российской Федерации правду не боятся говорить только ЛДПР, рокеры и Дудь». Затем он выступил за источники информации в интернете, а также заметил следующее: «Конечно, это вредит тому пропагандистскому посылу, который идет на федеральных каналах».

— ЛДПР борется за активный, молодой, городской электорат. Это избиратели, на которых партия ориентирована, — объясняет подобное эмоциональное выступление представителей ЛДПР политолог Алексей Макаркин. — Поэтому преследовать все, что связано с интернетом, им просто невыгодно. А что касается Лугового, это человек не столько от ЛДПР, сколько от силовых структур. Так как законопроект силовой, Луговой, конечно, в своих решениях ориентирован на силовиков.

За законопроект проголосовали 334 депутата, против — 47. Володин подчеркивает: «Несмотря на такую бурную дискуссию, всего 47!»

Луговой сообщил, что сожалеет об отрицательной позиции ЛДПР и постарается убедить коллег в своей позиции. Ко второму чтению он пообещал учесть все замечания коллег.

— Жириновский очень тонко чувствует политическую конъюнктуру, а сейчас вся эта запретительная деятельность государства — не в тренде, — уверен политолог Аббас Галлямов. — Вообще быть лояльным уже не в тренде. В моду входит фронда. В этой ситуации Луговому приходится выбирать, что ему ближе, — партийная дисциплина или интересы спецслужб.