Самый главный враг

Активистка петербургского «Яблока» Мария Кожеватова оказалась в числе восьмерых арестованных 10 февраля в ходе митинга в Александровском саду Петербурга. Кожеватова провела ночь в отделении полиции, на следующий день Красносельский районный суд признал ее виновной в повторном нарушении «установленного порядка организации акции» — по ч. 8 ст. 20.2 КоАП «яблочнице» присудили максимально возможный штраф.

Суд учел, что ранее Мария Кожеватова уже привлекалась за участие в протестных акциях. Так, в мае 2018 года «яблочница» отсидела 7 суток за то, что пришла на первомайскую демонстрацию с флагом Украины (не является в РФ запрещенной символикой. — С. Р.). Спустя месяц активистке присудили 15 суток ареста за пикет в поддержку Олега Сенцова.

Адвокат Кожеватовой Ольга Смирнова обратила внимание суда на то, что в самом Марше материнского гнева ее подзащитная не участвовала. Эту информацию подтверждают и правозащитники: по их данным, «яблочница» была задержана за одиночный пикет еще до начала протестной акции. По словам Смирновой, решение о штрафе будет обжаловано в Горсуде.

10 февраля в Марше материнского гнева в Петербурге приняли участие около 150 человек. Акция была несогласованной и проходила под усиленным надзором органов правопорядка. Помимо Марии Кожеватовой в отделении полиции оказались несколько активистов молодежного движения «Весна» (один из них — Кирилл Матвеев — присутствовал на марше как корреспондент радиостанции «Эхо Петербурга»). Их судьба решится позже: Куйбышевский районный суд перенес заседания на вторую половину февраля. До этого момента все задержанные отпущены под обязательство о явке.