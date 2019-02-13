Материалы к концерту

Неспешный ход заседаний по делу Серебренникова и компании неожиданно прервался 5 февраля. Во время зачитывания 250-го тома судья Ирина Аккуратова остановила прокурора Олега Лаврова и объявила, что назначает новую комплексную экспертизу деятельности «Седьмой студии» за 2011–2014 годы. При этом судья предложила сторонам составить вопросы, которые они хотели бы задать экспертам, а также предоставить материалы для исследования и список экспертных учреждений, к которым они желают обратиться. На сбор информации сторонам дали неделю.

Утром во вторник, 12 февраля, первым слово дали прокурорам: те просили провести экспертизу в Центре судебных экспертиз при Минюсте, выбор экспертов оставляли на усмотрение суда. Круг интересующих обвинение вопросов ограничивается финансовой стороной деятельности «Седьмой студии»: когда, на каких основаниях и в каком объеме Министерство культуры выделяло деньги на проект «Платформа», финансировалась ли «Седьмая студия» из других источников и в каком объеме обналичивались средства. Ну а самый главный вопрос, интересующий обвинение: в каком объеме был причинен ущерб Минкульту (в обвинительном заключении фигурирует сумма в 133 млн рублей).

Адвокат Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов, выступая с совместным заявлением защиты, отметил, что экспертиза должна быть комплексной, то есть включать не только финансовые вопросы, но и вопросы оценки театральной деятельности «Седьмой студии». Например, в каком объеме проводились спектакли, дискуссии и другие мероприятия проекта «Платформа», сколько участников было задействовано, каков был охват зрителей и как проект отражался в СМИ. Кроме того, оценочная экспертиза, по мнению защиты, должна определить стоимость аренды оборудования и помещений для «Платформы». Словом, экспертиза должна сделать то, что не сделало следствие.

Провести экспертизу адвокаты, как и прокуроры, также предложили в Центре судебных экспертиз, но попросили задействовать не экспертов МВД, а экспертов-искусствоведов: дирижера Владимира Спивакова, директора премии «Золотая маска» Марию Ревякину, заместителя худрука МХТ Марину Андрейкину, директора Московского музея современного искусства Василия Церетели, зампредседателя Союза театральных деятелей Дмитрия Мозгового, режиссера Бориса Юхананова и театрального критика Елену Ковальскую.

Харитонов предложил предоставить экспертам все материалы дела, а также попросил приобщить видеоматериалы «Платформы» на внешнем жестком диске объемом 4 терабайта, рецензии на 557 листах, распечатку страницы проекта в фейсбуке на более чем 700 листах, список лиц, принимавших участие в проекте, на 142 листах, а также предложил истребовать в Альфа-Банке полную выписку по счетам «Седьмой студии».

Жесткий диск на 4 терабайта помощница судьи подключила к компьютеру и вывела изображение на монитор. И начала открывать одну папку за другой и смотреть, что содержится в видеоматериалах.

— Слушайте, если мы будем смотреть все файлы, мы тут три года просидим, — заметил Харитонов. Ему не ответили. Зал погрузился в просмотр театральных постановок, музыкальных концертов, интервью Серебренникова и его бесед с театральными критиками. Судья Аккуратова фиксировала хронометраж каждого видео. Лишь прокуроры на экран не смотрели вообще — сидели в телефонах.

— А это что? — ошарашенно спросила судья, увидев на очередном видео поющего на сцене всклокоченного молодого человека.

— Это материалы к концерту, — спокойно объяснял Серебренников. — Это произведенный специально для спектакля видеоконтент. А тут, — переносился режиссер к другому видео, — изображения к хоррор-спектаклю Володи Епифанцева «Долина боли», который был сделан по текстам «АБВГДейки».

За два часа зрители в зале суда (словно в театре) также просмотрели видео с проб и с репетиций спектаклей «Метаморфозы», «Аутленд», «Сон в летнюю ночь», «Феи», «Восстание». В папках находились не только видеофайлы, но и аудио. Когда женский голос из динамиков сказал что-то про восстание машин, прокурор Орлов посмотрел в потолок и тяжело вздохнул.

Под конец просмотра адвокат Софьи Апфельбаум Ирина Поверинова попросила освободить ее подзащитную из-под домашнего ареста на время экспертизы: у Апфельбаум обострились проблемы со здоровьем.

Но на все ходатайства и просьбы защиты и прокуроров Аккуратова реагировать сразу не стала и взяла перерыв до 21 февраля.