Горбатая 205-я

Целая серия свежих уголовных дел за «пропаганду терроризма» (ст. 205.2 УК РФ), которые почти одновременно были возбуждены в разных регионах и против людей, придерживающихся различных взглядов, свидетельствует скорее всего о каких-то негласно спущенных по вертикали указаниях или инструкциях, как заменить ею подорванную частичной декриминализацией ст. 282 УК РФ о «возбуждении ненависти и вражды».

Омский журналист и блогер Виктор Корб оказался одним из «пионеров» статьи 205.2 — дело против него в связи с размещением на одном из сайтов выдержек из выступления в 2015 году на открытом судебном процессе подсудимого Бориса Стомахина (осужденного в том числе за экстремизм и оправдание терроризма) было возбуждено УФСБ по Омской области еще летом 2018 года. Корб уже 8 месяцев находится под подпиской о невыезде, у него и членов его семьи блокированы карточки и счета, однако, по его словам, в последнее время никакие следственные действия с ним не проводятся — «все зависло», как плохой интернет.

Большинство других дел по ст. 205.2 сейчас находятся на самых ранних стадиях следствия. Так, адвокат псковской журналистки Светланы Прокопьевой Татьяна Мартынова рассказала «Новой», что, поскольку к ее подзащитной мера пресечения не применялась, в суд материал в отношении нее пока попал лишь однажды — в связи с необходимостью получения следователем санкции на обыск, который прошел 6 февраля. 6 и 8 февраля Светлану Прокопьеву допросили и отпустили домой под подписку.

Все это очень интригует в свете того, что следователи (как правило, ФСБ, «террористы» — территория спецслужб) собираются делать дальше с теми рапортами об «оправдании терроризма», которыми, по-видимому, сейчас стали их засыпать оперативные сотрудники. Все-таки следователь — не опер, не говоря уже о судьях, и обязан иметь юридическое образование.

А таинственные изобретатели нового оружия в борьбе с инакомыслием, по-видимому, просто не дочитали ст. 205.2 УК РФ до конца.

Наряду с пунктами 1 и 2 ст. 205, где говорится о «публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма, пропаганде терроризма» и тех же действиях, совершенных с использованием СМИ или сети Интернет, к этой же статье во всех официальных изданиях кодекса есть «Примечание 1», до которого инициаторы дел по этой статье, видимо, просто не дочитывают. Вот этот текст:

«В настоящей статье под публичным оправданием терроризма понимается публичное заявление о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании».

Уф! Немного отлегло. Притом что Прокопьева, к слову, ничего не говорила о том, что терроризм был правильным и нуждался в поддержке и подражании.

Опера статью закона не читали, но следователи-то должны.

Если бы не это примечание для совсем уж тупых правоприменителей, нам, журналистам «Новой», век бы свободы не видать. Но нет, не канает! Горбатого лепите, начальники!