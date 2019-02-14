В минувшую среду, 13 февраля, мэр небольшого башкирского города Сибай Рустем Афзалов попал в сводки всех федеральных СМИ. Но не потому, что предложил быстрый и эффективный способ решения проблемы со смогом, который мучает горожан с декабря прошлого года. А потому, что нашел пару крепких слов для людей, вышедших на экологическую акцию на главной площади города и попросивших помощи у президента Путина.

Народный сход в Сибае прошел в воскресенье, 10 февраля. На нем горожане записали видеообращение к президенту.

«Мы обращаемся к вам в связи с экологической проблемой в городе. Хотелось бы попросить вас вмешаться и помочь населению разобраться с УГОКом», — заявил инициатор схода Ильшат Муртазин.

УГОК (Учалинский горно-обогатительный комбинат) — градообразующее предприятие Сибая. Три месяца назад на его промышленной площадке загорелся заброшенный медно-цинковый карьер. Потушить его не могут до сих пор. Муртазин также попросил президента приостановить работу другого загрязняющего воздух сибайского предприятия — завода буровых реагентов. И не допустить строительства в городе цементного завода китайской компанией «Сычуань-Сибай».

Работы в сибайском карьере. Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

Другие выступавшие на сходе горожане рассказывали, что из-за продолжительного горения руды на карьере у них появились проблемы со здоровьем:

«Дети кашляют уже два месяца». И просили президента принять меры.

Президент пока на обращение сибайцев не ответил. Зато отреагировал глава города. Правда, вышедшие на митинг горожане вряд ли ожидали именно такой реакции.

«Появляются какие-то экскременты, которые откуда-то выходят, которых никогда не было видно. И хочется их спросить: а где вы были до этого? — поделился своим мнением о сходе мэр Сибая Рустем Афзалов на встрече с жителями микрорайона Аркаим. — Вот тот митинг, который был в выходной день, вот это было вообще неправильно».

Высказавшись о самом сходе, Афзалов перешел к личности его инициатора Ильшата Муртазина. В первую очередь мэр отметил, что Муртазин живет не в Сибае, а в соседнем Баймаке.

«Человек живет в Баймаке, имеет пять судимостей, и вот этот козел стоит у меня на площади! Я понимаю, если бы был уважаемый человек, а тут какой-то непонятный экскремент вышел», — заявил Афзалов.

По Муртазину, впрочем, ударили из всех орудий: в соцсетях разошелся приговор Сибайского городского суда, из которого следует, что активист в 2012 году был осужден за угон автомобиля. В газете «Сибайский рабочий» было опубликовано обращение почетного гражданина города Эмиля Мавлеткулова, который просил «некоторых сомнительных личностей» не делать себе имя на сибайской проблеме.

Сам Ильшат Муртазин в разговоре с «Новой газетой» заявил, что намерен подать против мэра Сибая иск о публичном оскорблении.

Пока проблема Сибая переходит в политическую плоскость, жители города жалуются на ухудшение экологии.

— 7 и 8 февраля карьер начали подтапливать, произошли сильные выбросы [диоксида серы]. Смог усилился, — говорит жительница Сибая Алла Гугучкина. — Мы заболели всей семьей. У старшей дочери появились проблемы со щитовидкой, у младшей — с кишечником. Это явное отравление, но соответствующего диагноза врачи не ставят. Старшей, например, поставили «нарушение щитовидной железы».

Сибай. Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

На то, что врачи в Сибае не ставят диагноз «отравление», жители города жаловались и раньше. Главный врач Сибайской городской больницы Радик Надыргулов объяснял мне это так: «Клиника» у тех, кто обращается, схожа с ОРВИ: кашель и температура».

— Последние четверо суток смог в тех районах, которые расположены близко к карьеру, стоит постоянно и практически не спадает, — говорит активист группы «Сибай, дыши!» Эдуард Кадыров. — Что касается центра — здесь все зависит от розы ветров.

По словам Эдуарда Кадырова, в конце января в городе появился новый устойчивый запах, который активист характеризует как «запах жареных семечек». Такой же запах появлялся в декабре, но затем исчез. Его источником стал завод буровых реагентов. Сейчас его деятельность по согласованию с властями города приостановлена.

Кадыров также отмечает ухудшение экологической обстановки после начала подтопления карьера.

— Решение по затоплению карьера вызывает много вопросов, потому что это явно не самый эффективный и безопасный способ решения проблемы. 29 января в Сибай приезжал глава Башкирии Радий Хабиров. Он напрямую спросил, наступит ли с самого начала подтопления карьера улучшение экологической ситуации. Представитель УГМК (Учалинский ГОК является структурой этой компании. — И.Ж.) Григорий Рудой ответил, что да — будет улучшение с первых же дней. Но пока мы видим только ухудшение.

Потушить горение в сибайском карьере администрация города и представители УГМК обещают к 20 марта. Правда, раньше горожанам озвучивали другие, более сжатые сроки. По словам чиновников, на тот момент им не были известны масштабы проблемы.