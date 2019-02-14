Опадают листовки с «Яблока»

В среду, 13 января, в псковском отделении партии «Яблоко» прошли обыски. Силовики искали доказательства приготовления именно в офисе партии листовки, в которой содержался призыв не голосовать за кого-либо из кандидатов в губернаторы региона на выборах, прошедших в сентябре прошлого года. Прокуратура Псковской области еще тогда сообщила о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 141 УК (воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав). Ведомство установило, что 5 сентября 2018 года в многоквартирных домах Пскова неизвестные распространили листовки «с признаками нарушений законодательства о выборах при их изготовлении и призывом приводить в негодность избирательные бюллетени». В качестве заказчика на них было указано псковское «Яблоко».

В разговоре с «Новой» депутат Псковского областного собрания, член Федерального политического комитета «Яблока» Лев Шлосберг заметил, что содержание листовки, по сути, было идентично словам мэра Москвы Сергея Собянина. Собянин в сентябре прошлого года, в частности, заявил:

«Тебе кажется, что нет достойного кандидата? Но это не предлог не приходить [на выборы]. В конце концов, вычеркни всех, и это тоже будет поступок».

Видео с этими словами было опубликовано на YouTube-канале мэра. «Призыв в листовке был аналогичный. Против Собянина уголовное дело не возбуждалось, а по факту выхода этой листовки оно появилось», — констатирует Шлосберг.

Временной разрыв между уголовным делом и обысками депутат объясняет тем, что «следователи не смогли установить, насколько я понимаю, каких-то фактов в течение этого времени и пришли с обыском к нам». «Они искали компьютер, на котором была создана эта листовка и на котором был изготовлен видеоролик в поддержку [данной позиции]», — объяснил Шлосберг.

Обыски проходили в течение нескольких часов 13 февраля. Их проводили сотрудники уголовного розыска в присутствии двух понятых. Как выяснилось позже, по его итогам был изъят жесткий диск, на котором хранились подготовленные в ходе верстки полосы газеты «Псковская губерния» (издание находится в том же офисе, что и отделение партии «Яблоко»). Номер «Псковской губернии» в итоге оказался сорван, главный редактор газеты Денис Камалягин заявил, что силовики изначально нацеливались не только на партийные, но и на исключительно редакционные компьютеры.

Важно отметить, что обыски в связи с делом полугодовой давности возникли в тот момент, когда в Пскове развивается другое уголовное дело — против бывшего руководителя «Псковской губернии», корреспондента «Радио Свобода» Светланы Прокопьевой. Прокопьева в эфире «Эха Москвы в Пскове» комментировала взрыв в архангельской ФСБ осенью прошлого года.

11 декабря Роскомнадзор вынес предупреждение «Эху Москвы в Пскове» и «Псковской ленте новостей» за публикацию комментария Прокопьевой. 6 февраля ФСБ пришла к Прокопьевой с обысками, уголовное дело заведено по статье «Оправдание терроризма». «Эхо Москвы в Пскове» и «Псковская лента новостей» были оштрафованы на 150 и 200 тысяч рублей соответственно.

Нынешние обыски связывать с «делом Прокопьевой» ни в местном «Яблоке», ни в «Псковской губернии» пока не спешат.

«Мы видим, что это уголовное дело направлено лично против меня и не против кого другого», — считает Шлосберг.

Он уточняет, что для проведения обыска в псковском «Яблоке» точно нужно было решение суда, так как это служебное помещение. Но следователь, добавляет депутат, отказывается признавать и факт такого решения, и факт целенаправленной кампании против Шлосберга. Главред «Псковской губернии» также не спешит связывать воедино два дела: в начале февраля Денис Камалягин заявлял «Медузе», что преследование Прокопьевой связано с активностью местного УФСБ. Нынешние обыски все-таки ведут не чекисты — что, впрочем, совсем не отрицает факта беспрецедентного за последние годы давления на одно из немногих оставшихся в России свободных региональных комьюнити.