Вовлечение и наказание

Ивану Лузину — 18 лет, он волонтер штаба Алексея Навального в Калининграде и первый фигурант дела о вовлечении несовершеннолетних в митинги. Закон, вводящий административную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные политические акции, был принят в декабре прошлого года. Еще на этапе обсуждения законопроекта юристы не понимали, как именно и по отношению к кому его будут применять. Также было неясно, что подразумевается под «вовлечением» — распространение видеороликов о митинге в соцсетях или личное приглашение подростку туда прийти. Как оказалось, достаточно просто сфотографировать акцию двух несовершеннолетних девушек, что и сделал Лузин. Теперь ему грозит штраф до 50 тысяч рублей или 15 суток ареста.

Как рассказал Лузин «Новой», акцию против пыток придумали Либертарианская партия и движение «Весна». Алина Севцова, Анастасия Лычагина и Иван Лузин — все волонтеры штаба Навального в Калининграде. 7 февраля они вышли на площадь Победы и встали с плакатами напротив здания администрации города.

«У нас решение присоединиться к акции было спонтанным. Изначальная идея была в том, чтобы просто сделать несколько фото и уйти», — рассказывает Лузин «Новой». Фото сделать, действительно, успели: на нем видно, что у девушек заклеены рты черным скотчем, а на руках завязаны веревки. Одна из них держит плакат «Избит в отделении. Александр Оршулевич (фигурант дела БАРС — прим. ред.)». Другая — лежит, скрестив руки на груди. Рядом еще один плакат — «Пытка электрошокером. Виктор Филинков (Виктор Филинков — обвиняемый по делу «Сети» — прим. ред.)»

Иван Лузин на акции против пенсионной реформы

— Я даже не могу сказать, что участвовал. Технически я только снимал, — рассказывает Лузин.

— Сначала просто одна девушка встала, я сделал пару фото, потом другая девушка просто легла — я сделал пару фото. И мы ушли. Но никому не пришло в голову, что уходить надо совсем. Мы решили зайти в кафе. Собственно, на выходе из него нас и «того».

По словам активиста, фотосъемка заняла не больше 10 минут. Само задержание проходило при участии сотрудника Центра «Э».

В отделении молодому человеку выдали два протокола — за участие в несанкционированной акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП) и за вовлечение в нее несовершеннолетних (ч. 1.1 ст. 20.2 КоАП). Девушек отпустили домой с протоколами об участии в несанкционированной акции. Лузина оставили в ОВД до суда.

— Как мы и предполагали, силовики при помощи этого закона будут пробовать различные комбинации привлечения по статье 20.2, — рассказывает «Новой» Алексей Глухов, глава юридической службы проекта «Апология протеста», который консультирует Лузина. — Одна из этих комбинаций — непосредственное проведение акции и добавление «вовлечения несовершеннолетних». Калининградские силовики решили первыми в стране отличиться и попробовать в связке новое обвинение. Разумеется, тут не найти никакого вовлечения. Так как в статье КоАП ничего не сказано про этот термин, мы исходим из толкования «вовлечение несовершеннолетних», который указан в постановлении пленума Верховного суда о практике рассмотрения уголовных дел с участием несовершеннолетних:

«Под вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления или совершение антиобщественных действий следует понимать действия взрослого лица, направленные на возбуждение желания совершить преступление или антиобщественные действия. Действия взрослого лица могут выражаться как в форме обещаний, обмана и угроз, так и в форме предложения совершить преступление или антиобщественные действия, разжигания чувства зависти, мести и иных действий».

— Более того, ребенок в любом случае обладает своим мировоззрением, чтобы принимать решение, идти туда или нет, — уверен Глухов. — «Пойдем со мной — я тебе за это леденцов потом кулек дам» — это одно.

Но когда люди сами придумывают акцию, сами рисуют плакаты — о вовлечении речи быть не может.

Алексей Глухов. Фото из архива

Доказать «вовлечение», как считает Глухов, можно будет только со слов несовершеннолетних девушек: «Это вопрос субъективного восприятия. Один после слов «пойдем устроим мирный протест» скажет: «Да, я тоже против пыток, пойдем». Другой может потом сказать, что он думал, будет все по-другому, а его обманули. Максимум за такое можно притянуть. Но без показаний несовершеннолетних сделать ничего нельзя».

Один из авторов законопроекта депутат от «Единой России» Евгений Ревенко (он объяснял необходимость закона борьбой с «политическими педофилами») в разговоре с «Новой» отказался комментировать случай Ивана Лузина, так как «ему неизвестны материалы дела».