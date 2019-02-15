К 30-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана немецкоязычный онлайн-медиа dekoder.org совместно с Институтом гуманитарных наук Университета им. Гумбольдта в Берлине публикует противоречивые реакции на вывод советских войск, опубликованные в советской, афганской, немецкой, американской и французской прессе в феврале 1989 г.

Вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана. 1989 год. Фото: РИА Новости

Известия (СССР)

Известия, 15.02.1989, На своем берегу. Вывод советских войск полностью завершен, Р. Армеев Долг выполнен

Хвалебная песнь солдатам, опубликованная в советской правительственной прессе «Известия», соответствует тону официальной риторики: «Главная тема сегодня: возвращение, радость встречи с Родиной и родными. И не устаешь вглядываться в солдатские лица. Каждый из этих ребят и возмужал, и окреп, и проявил характер. Вот [...] — парень бравый, знаки отличия, тельняшка десантника, не робеет. Да и чего ему-то робеть, чего смущаться или конфузиться? Этот солдат, как и тысячи его соратников, свой боевой долг выполнил достойно».

L’Humanité (Франция)

L’Humanité, 16.02.1989, Promesses tenues, Bernard Frédérick Обещания сдержаны

L’Humanité, центральный печатный орган коммунистической партии Франции, пишет о двух противоположных эмоциях, вызванных выводом советских войск: «СССР переворачивает страницу своей истории. Героически для одних, горько для других. Для многих одновременно и героически, и горько. Но преобладают два чувства: облегчение и удовлетворение от того, что обещания [Советского союза о выводе войск — dek.] сдержаны».

Le Figaro (Франция)

Le Figaro, 06.02.1989, Sauve qui peut!, Jacques Jacquet-Francillon Бегство из ада

Принципиально иной вывод делает по горячим следам консервативная французская газета «Le Figaro» и проводит исторические параллели: «На фотографиях, которые доходят до нас, — улыбающиеся солдаты, не скрывающие своей радости от того, что они покинули этот ад и вернулись домой … живыми! Об этой радости они без стыда рассказывают западным репортерам, она доходит и до московских журналов — гласность обязывает! Эти двадцатилетние лица напоминают лица джи-ай, торопящихся сбежать с «грязной войны» и призывавших Let´s go home! 30 апреля 1975 года в Сайгоне».

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The New York Times (США)

Тhe New York Times, 15.02.1989, Our Vietnam, And the Soviets’, David K. Shipler Смена курса исторического развития

Леволиберальная газета The New York Times тоже сравнивает события в Афганистане с Вьетнамской войной и анализирует «баланс сил»: «Для обеих сверхдержав это было первое поражение. Обе испытали унижение перед более слабыми, но более самоотверженными местными войсками, снабженными оружием другой сверхдержавой. Обе рассматривали свой ядерный потенциал как слишком страшный для того, чтобы его задействовать. Риск прямого конфликта с противостоящей супердержавой сделал невозможным вторжение в святилище врага. Сейчас советское отступление кажется более значимым, чем американское, в первую очередь из-за авторитарной советской политической системы, близости Афганистана к Советскому союзу и российской традиции последовательной экспансии. Это фундаментальное изменение курса исторического развития».

Правда (СССР)

Правда, 15.02.1989, Подводя черту, Ю. Глухов Триумф нового политического мышления

Ведущая советская газета «Правда» видит в выводе войск из Афганистана не поражение, а победу здравого смысла: «Это — победа здравого смысла, торжество нового политического мышления, шаг, получивший широкую поддержку советского народа. […] Мы стали мудрее. Мы сломали многие стереотипы. Новое политическое мышление рождалось не в тиши кабинетов и не в гипотетических представлениях о «ядерном конце света». Его школой, и не только для нас стали и Афганистан, и Чернобыль. Женевские соглашения, например, показали возможность достижения договоренностей в поисках урегулирования сложнейших региональных проблем. Перейти от конфронтации к сотрудничеству, более того, стать гарантами достигнутых соглашений — вот путь взаимодействия великих держав».

Frankfurter Allgemeine Zeitung (ФРГ)

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15.02.1989, War Afghanistan nur eine Sünde?, Klaus Natorp Только ли грех прошлого?

Западно-немецкая «Frankfurter Allgemeine Zeitung» не верит в смену курса советской политики. Здесь пересмотр оценки афганского конфликта Горбачевым представлен под принципиально другим углом: «Уже сам «ограниченный контингент» советских войск в Афганистане дорого обошелся советскому государству, не говоря уже о погибших и искалеченных на войне людях, которые теперь призывают к ответу московское политбюро. Его провалы и просчеты стремятся теперь завуалировать красочными пустыми фразами. В том числе и Горбачев участвует в пропагандистских арьергардных боях, называя Афганистан одним из многих «грехов» прошлого и настоящего, затрудняющих «перестройку» Советского союза. Тому, кто таким образом умаляет значение советской интервенции в Афганистане, не стоит удивляться тому, что моджахеды продолжают нападать на отступающие уже советские войска».

Junge Welt (ГДР)

Junge Welt, 15.02.1989, Wer liefert Munition gegen den Dialog?, Holger Reischock Мало поводов для оптимизма

Иная точка зрения представлена в восточно-немецкой газете «Junge Welt». Здесь в центре внимания находится не позиция Советского союза, а протест афганского правительства против вмешательства Пакистана и США в начинающуюся гражданскую войну: «Новости последних дней дают мало поводов для оптимизма. «Непримиримая оппозиция» по-прежнему обстреливает афганские города при моральной и финансовой поддержке Пакистана и США, которые, несмотря на подписание Женевских соглашений, очевидно совсем не намерены их придерживаться. Только что Министерство иностранных дел передало Представительству ООН в Кабуле 217-ю (!) ноту протеста против поставок экстремистам оружия и боеприпасов из Пакистана. После того, как на Западе вину за кровопролития в Афганистане годами приписывали Советскому Союзу, наконец становится ясно, кто в действительности несет на себе вину».

Kabul Times (Афганистан)

Kabul Times, 15,02.1989, BIA Commentary: Pakistan is playing with fire Кто следующий, Пакистан?

Еще более пессимистично наблюдает за событиями англоязычная афганская правительственная газета «Kabul Times». В газете опасаются, что без советской защиты стране грозит интервенция пакистанских войск: «В прошлом пакистанские военные постоянно говорили об опасности, которую, по их мнению, несёт для их страны присутствие советских войск. Но какие тогда цели преследует развёртывание пакистанский войск вдоль границ [с Афганистаном], если не агрессивные и не захватнические? Чем можно теперь, когда последние советские солдаты покинули Афганистан, объяснить действия Пакистана?»

Süddeutsche Zeitung (ФРГ):

Süddeutsche Zeitung, 16.02.1989, Nach dem Abzug das Chaos?, Olaf Ihlau Хаос после вывода войск

Западно-немецкая Süddeutsche Zeitung критикует грубое вмешательство как СССР, так и США в ситуацию в Афганистане — и предупреждает о последствиях: «Коммунистической сверхдержаве не удастся так просто уйти от ответственности, которую она несет за то, что произошло в Афганистане — ответственности моральной, экономической, но также и политической. [...] Впрочем ответственности не следовало бы списывать и с США. Обе сверхдержавы, выступающие, к слову сказать, гарантами Женевских соглашений, которые должны были обеспечить Афганистану мирное развитие, не связанное ни с одним из блоков, самоустраняются из этого очага конфликтов третьего мира, оставив за собой в действительности данайские дары: они цинично предлагают стране путь самоопределения, который неизбежно ведёт к саморазрушению, ведь обе стороны заботливо укомплектовали своих союзников военной техникой в таком размере, что конфликтующие группы могут и дальше годами уничтожать друг друга».

Этот обзор прессы был подготовлен немецкоязычным онлайн-медиа dekoder.org совместно проектной группой Гумбольдского университета в Берлине под руководством Роберта Киндлера. Авторы обзора: Яна Брозка, Рафаэла Кэппели, Кора Литвински и Беннет Ледвиг. Переводы на русский: Олеся Бессмельцева, Дарья Дорничева, Леонид Климов.