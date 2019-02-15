Забег был трудный. Олимпиада только завершилась, сочинский аэропорт кишел людьми, я опаздывал на посадку и бежал по длинному коридору, по обеим сторонам которого радостный народ приветствовал не пойми кого. Боковым зрением уловил похожего на подростка спортсмена с букетом, в котором не сразу узнал главного героя Игр. Так вместе с Виктором Аном и добежали до выхода на посадку. Интервью на ходу не получилось — маленький триумфатор тоже опаздывал.

Виктор Ан. Фото: РИА Новости

Первое сочинское золото он взял ровно пять лет назад — 15 февраля 2014-го. В своей излюбленной манере, уловив единственный момент, когда можно было резко ускориться и выйти из-за спин соперников на первый план. Потом были еще две золотые медали, и эти «три плюс два» натурализованных иностранцев — Виктора Ана и сноубордиста Вика Уайлда — во многом и обеспечили российский золотой запас.

Тогда еще никто не знал, что через несколько лет цена этих олимпийских медалей возрастет многократно — пока попыток их отнять не было. Правда, в отличие от Уайлда, Виктору Ану не довелось выступить на исторической родине в Пхенчхане-2018. Приглашения от МОК шестикратный олимпийский чемпион не получил, и даже отчаянное открытое письмо президенту МОК Томасу Баху не возымело действия. Причины отказа так и не были названы, а весь компромат мог заключаться только в упоминании имени в докладе Ричарда Макларена. Полагаю, что натурализованных иностранцев в какую-либо криминальную допинговую схему ее организаторы включить не могли — слишком опасно, и Виктор Ан мог попасть в черный список «за компанию». Но ручаться, что допинговая тема больше не всплывет, нельзя. Это помимо того что до Пекина-2022 Ану надо еще добраться.

Легенда корейского спорта Ан Хен Су уже почти восемь лет как россиянин Виктор Ан. После того как трехкратного олимпийского чемпиона Турина-2006 в начале десятых списали из сборной Южной Кореи, он предлагал свои услуги не только России, но здесь ему предложили лучшие условия. Рассчитывали на Ана с дальним прицелом — как на локомотив в развитии шорт-трека. В Сочи ставка оправдалась с лихвой, дальше начались сложности, не все из которых зависели от самого спортсмена.

Ему еще не было тридцати, но выдающийся послужной список и четыре тяжелейших травмы могли натолкнуть на мысль о плавном переходе к тренерской работе. Ан, однако, хотел оставаться в игре исключительно в роли спортсмена. После Сочи-2014 выдающихся результатов не было, яркую точку Ан собирался поставить, скорее всего, именно в Пхенчхане. Увы, не дали. Удар получился даже сильнее, чем непопадание на Игры в Ванкувер-2010, которое и привело к мысли о смене гражданства.

О завершении карьеры он объявил в сентябре прошлого года. К переходу на тренерскую работу снова оказался не готов — ни в России, где Ану предлагали разные варианты, ни в Китае, где ему обещали, по его словам, немыслимые по меркам шорт-трека деньги. Ан просто вернулся с женой и маленькой дочкой в Южную Корею, оставив подаренные чемпиону в Москве и Санкт-Петербурге квартиры. Прижиться в России — одно, жить, да еще без любимого дела — другое.

Причины, заставившие изменить первоначальное решение и возобновить карьеру, разные. Наверное, это сумма причин. Во всяком случае в корейской прессе Ан объявил, что будет «продолжать усердно тренироваться», готовиться к отборочным российским соревнованиям, которые состоятся в августе, что надеется снова попасть в сборную России, и в случае успешного возобновления карьеры «намерен выступать до Олимпиады в Пекине».

При этом российская сторона оставляет открытыми для Виктора Ана и другие варианты, связанные с тренерской работой. Но на этот счет четких планов он пока не озвучил. Ностальгических ноток в интервью тоже не прозвучало — просто он хочет вернуться в большую игру, а жить и готовиться к перезагрузке может и на исторической родине. Как, скорее всего, и будет — с непредсказуемым результатом.

Потому что заслуги заслугами, но на дистанции никто расступаться перед Аном не будет. Спортом движет конкуренция, ее и в российском шорт-треке уже хватает, а роль «приглашенной звезды» годится разве что для олимпийского бала. Попытка возвращения вполне может оказаться неудачной, в Россию семейство переезжать, похоже, не намерено, так что пока все в тумане.

Объявить о возвращении в большой спорт — не значит реально возвратиться. Тренерский вариант с Китаем тоже совсем исключать нельзя — в конце концов, от Сеула до Пекина ближе, чем до Москвы.