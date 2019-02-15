Показания на камеру

Петр Саруханов / «Новая газета»

Из-за решетки поступают тревожные новости. Мы-то думали, что в следственных изоляторах действует система «Все включено», а тут бывший сенатор Рауф Арашуков, который недавно с информационным шумом был препровожден в Лефортово, жалуется, что в камере нет горячей воды.

А должна же быть. Неужели этот отдельный недостаток не устранили? Ведь ранее, более года назад, о том же сообщал на волю бывший глава Марийской Республики и тоже в прошлом член Совета Федерации Леонид Маркелов. Он обвиняется в получении многомиллионных взяток и обживает СИЗО почти два года. Мнение об условиях содержания в изоляторах, высказанное этим видным сидельцем (между прочим, полковником юстиции), должно было заинтересовать министерства и ведомства.

— Лефортово — исторический объект, здесь много великих людей сидело. Но как такое может быть, чтобы в Лефортово до сих пор не было горячей воды? — жаловался Маркелов навестившим его правозащитникам. — Из крана течет просто ледяная вода, руки мыть невозможно.

Вообще-то у наших государственных деятелей руки должны быть чистыми, и лишний раз мыть их вроде незачем, но горячая вода пусть будет. Это бесспорное условие гигиены, а кроме того, в изолятор попадают не только великие люди, но и простые граждане. У многих из них и дома не было горячей воды, пусть хоть тут немного побалуются.

Интересно, будучи на свободе и участвуя в управлении государством, обращал ли Рауф Арашуков внимание на такие заголовки в республиканских СМИ: «В Черкесске в детском саду нет горячей воды»? Или: «Вцентре Усть-Джегуты два месяца нет горячей воды»? Замечал ли Леонид Маркелов, 16 лет возглавлявший Марийскую Республику, что в прилегающем к Йошкар-Оле поселке Куяр годами не было не то что горячей воды — даже питьевой?

За Магаданскую область эти двое вроде не отвечали, но, может, им интересно будет узнать, что в поселке Сеймчан, где проживают более 2 тысяч человек, горячей воды нет уже 20 лет. Как остановили ее подачу в связи с износом труб в 90-е годы, так и не возобновили — нет денег. Обидно, что, в отличие от холодной, горячей воды много в запас не наберешь, и та, которую набрали в прошлом веке, уже остыла.

А кто там из большого начальства Магаданской области отправился в СИЗО? Вспомним: полгода назад Следственный комитет сообщал о заключении под стражу заместителя председателя областного правительства Игоря Озимка. Скучное обычное дело: помощь со стороны чиновника некой фирме с государственными контрактами и миллионные откаты — все как у людей. Но что-то не было сообщений, в каком СИЗО содержится областной руководитель и как там с горячей водой. Надо надеяться, не хуже, чем в поселке Сеймчан.

Кстати, в этот поселок недавно приезжала депутат Госдумы РФ от Магаданской области единоросс Оксана Бондарь. Независимый информационный портал «Весьма» с изумлением сообщает, какую новость привезла жителям Сеймчана Оксана Андреевна: для них, десятилетиями подогревающих воду в кастрюлях, решили построить спорткомплекс с бассейном и хоккейной коробкой за 718 миллионов рублей. Завсегдатаи Сети уже назвали эту затею «распилом бюджета правильными подрядчиками». Если это так и грязные манипуляции с бюджетом будут производиться непосредственно в поселке, то помыть руки после распила придется холодной водой.