«Система сгнила»

Очередная авария в Хакасии и самоотверженные попытки ликвидировать ее берут отсчет от раннего утра 13 февраля. Из-за прорыва трубопровода в Черногорске, втором городе республики по численности, без тепла остались 205 многоквартирных домов (16,5 тыс. человек), 29 соцучреждений. Благо потеплело: стояли долгие морозы, до 39 градусов, сейчас минус 14 (ночью 18). Ближе к вечеру прорыв устранили, начали запускать — рвануло в другом месте. Магистральная система, питающая теплом город, — что гнилые нитки.

Ночью бригады СГК (Сибирской генерирующей компании) воду откачали, новый прорыв нашли, весь четверг латали его, вырезав 6 метров трубы диаметром 600 мм. По предварительным данным, причина аварии — в расхождении заводского сварочного шва. На час, когда передаю эти строки, прогноз таков: сети начнут заполнять только ближе к ночи («до окончания календарных суток 14 февраля»). Но уже не факт, что тепло станет всем: специалисты говорят о вероятной разморозке вводов в дома — из-за долгого отсутствия циркуляции в сетях. Во время череды аварий лишь в часть многоквартирных домов, запитанных от Центральной котельной, дали тепло по резервной схеме от котельной Южной (в городе, если с Пригорском, 6 котельных), другие, 75 домов, мерзли. И слушали обещания властей за два часа дать тепло, потом к обеду, к утру. На брифинге 14 февраля сообщено: пока — без эвакуации; инвалидам, пенсионерам предложено переехать в пункты временного пребывания (их развернуто 5), но люди отказываются; закрыты 2 школы и 5 детсадов.

Все выступавшие чиновники имели приставку «и.о.» — команда нового красного губернатора Валентина Коновалова, победившего на затянувшихся выборах в ноябре, до сих пор лишь формируется. Сам Коновалов прервал поездку в Сочи, где проходит инвестиционный форум, и вылетел домой. 14-го — в Москву, а в Абакане (Черногорск у него под боком) должен быть 15-го утром.

У тривиального, в общем, ЧП две особенности. Политический фон: против новых губернаторов, избранных волной протеста, ведется кампания, и Telegram-каналы, федеральные СМИ немедленно начали расписывать, как юный глава Хакасии заботится о черногорцах, наслаждаясь шумом черноморского прибоя. Однако у Коновалова нет личного самолета и прямых, не через Москву, рейсов из Сочи в Абакан тоже нет. И второе, более существенное. Хакасия — земля угольщиков и энергетиков. Черногорск — угольный, горняцкий город. Проблемы его теплоснабжения — застарелые, обсуждаются перманентно, последние всплески, видные всем, отмечались в начале этой зимы, потом в декабре. В городе угольщиков угля для города не хватало. Состояние сетей тоже ни для кого не откровение. Прорывы — вдоль автотрассы, все проезжающие отлично видят, где парит из-под земли. Это — не в одном и не в двух местах, а в десятке. И началось не вчера, а наверное, как раз с декабря. Если не раньше.

Вот сейчас и.о. замглавы Хакасии Юрий Курлаев сказал ИА «Хакасия»: «Сложность в том, что труба не соответствует ГОСТам, сгнила уже вся». Это — о магистральном трубопроводе. Неизвестно, проведен ли лабораторный анализ металла, возбуждено ли дело, но почему-то кажется, что Курлаев прав, а ГОСТам не соответствует далеко не только эта труба. И сгнила не только эта магистральная система — если проблемами отопления Хакасии занимается президент России. «Но Сибирь вы знаете, там уже по ночам заморозки, нужно довести до полного завершения подготовку к зиме», — это Путин говорил в октябре и.о. главы Хакасии Михаилу Развожаеву.

На хакасском угле и энергетике богатеют крупнейшие российские компании, Бейский угольный кластер называют самым перспективным в России, гигантские суммы закладываются на расширение железнодорожных магистралей — под вывоз хакасского угля из России, вся республика иссечена угольными разрезами. А Черногорск, город угольщиков, ломается и мерзнет. Не город — ошибка 404. Да и вся богатая ресурсами Хакасия — притом наглухо дотационная, под внешним финуправлением. Субъекты Федерации, за немногим исключением, давно утратили самостоятельную ценность и превратились в объекты, в страдательную сущность. Вот и страдают. А виноват, разумеется, Коновалов. Он как раз отработал сто дней, пора с него спрашивать.