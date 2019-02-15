Жести с полей

Серия законопроектов, внесенных сенаторами Клишасом и Боковой, еще до своего окончательного принятия прирастает финансовыми деталями. На неделе стало известно, что закон «о суверенном Рунете» потребует минимум 2 миллиарда рублей (а на деле — все 20 миллиардов). Теперь депутаты предлагают существенно ужесточить наказание за фейковые новости в интернете. В среду, 13 февраля, депутат Госдумы Анатолий Выборный, зампред Комитета по безопасности и один из примкнувших к числу соавторов законопроекта, предложил увеличить размер штрафов для физических лиц, которые позволяют себе намеренно публиковать дезинформацию. Выборный хочет вместо 5 тысяч рублей штрафа в 20 раз больше, поскольку иначе наказание не оставит столь глубокого следа в душе нарушителя.

«Даже если будет установлен штраф в размере одной тысячи рублей, то это не остановит хулигана, который это делает намеренно, — говорит Анатолий Выборный. — Штраф в 500 рублей, одну тысячу рублей ничего не значит для многих граждан. Но если человек заплатил 100 тысяч рублей, он будет это помнить всю оставшуюся жизнь». В то же время «максималка» для юридических лиц снижается в два раза — до полумиллиона рублей. Должностным лицам повезло меньше: максимальное наказание, по мысли депутатов, должно возрасти до 200 тысяч рублей — изначально было 50 тысяч. Кроме того, поправки предусматривают расширение списка общественно значимых объектов, на которых негативно может повлиять фейк-ньюс, — за нанесенный таким заведениям ущерб придется заплатить больше.

Проблема законопроекта, однако, не в штрафах, а в том, что совершенно непонятно, как он будет работать: по нынешним параметрам под категорию «фейк-ньюс» может попасть чье-то мнение — и это тоже повод для штрафа, говорит политтехнолог Владимир Перевозчиков. «Будет ли работать этот закон, зависит от политической воли, а не от размера штрафных санкций: скажут «надо», контролирующие органы будут этим заниматься, не скажут — закон работать не будет, — объясняет Перевозчиков. — В целом у нас системно урезаются все свободы, и этот законопроект направлен [в первую очередь] на то, чтобы контролировать информационную повестку, а значит, и СМИ».

В целом этот законопроект вписывается в линейку норм, которыми можно будет частично заменить, например, смягченную 282-ю статью, что отчасти будет объяснять выборочность его применения. Проблема лишь в отношении самого общества к концепции наказания за «фейк-ньюс» в интернете, уточняет Перевозчиков. «Если общественность возмутится, когда пойдут первые резонансные дела, может начаться откат обратно: власти не хотят, чтобы закон давал больше поводов для возмущений, чем КПД. Они могут упростить закон, уменьшить штрафы, либо даже отзовут его, — говорит политтехнолог. — Но прямо сейчас закон все же примут, поскольку [в широком смысле] общественность закон не волнует».

«Работать все это будет только до какой-то степени,— констатирует политолог Аббас Галлямов. — Как свидетельствует история, когда протестные настроения достигнут определенного уровня, все равно будут находиться те, кто рискнет выступить против. Все подобные меры работают однотипно: они отсекают от протеста умеренных и еще больше распаляют радикалов».

Добавим, что, помимо наказания за фейк-ньюс, увеличить штрафы предлагается и за проявление «неуважения» к власти и госсимволам. Здесь тоже предлагается 20-кратное увеличение наказания (с 5 тысяч до 100 тысяч рублей), но там в первом чтении был еще и арест на срок до 15 суток. Возможно, на этом законодательная инициатива не остановится: в интервью «Фонтанке» в конце февраля главный застрельщик новых законопроектов сенатор Андрей Клишас допустил в будущем введение уголовной ответственности за эти нарушения — если изначальные меры не будут работать. Как будто он что-то чувствует.