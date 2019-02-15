На что способна японская армия. Фото

Японские военные чистят фигурную сцену Снежного фестиваля. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Снежный фестиваль в городе Саппоро (остров Хоккайдо, север Японии) впервые провели местные старшеклассники. За 70 лет локальное городское соревнование по лепке из снега превратилось в масштабное международное мероприятие: два миллиона посетителей, более ста скульптур, полуторакилометровая площадь в центре города, десятки стран-участниц.

В фестивале традиционно участвуют Силы самообороны Японии (так называют вооруженные силы страны) — именно японские «стройбаты» возводят самые масштабные и технически сложные сооружения. В этом году таким стал Хельсинкский кафедральный собор.

Японцы считают: строительство из снега — хорошая практика для армии, активность которой в мирное время сильно ограничена Конституцией страны.

Хельсинкский кафедральный собор построен из снега группой связи Северной армии Вооруженных сил Японии. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Бог счастья Хоттей. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Локомотив JR, доставляющий по всей стране продукты с ферм Хоккайдо. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Снежный Губка Боб. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Снежные звери. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Скульптура японской теннисистки олимпийской чемпионки Наоми Осака. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

«Звездные Войны» из снега. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Японцы фотографируются около снежных статуй. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Из-за вируса гриппа многие японцы сейчас носят маски. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Романтическая снежная фигура. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Скульптура рабочих. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Снежный памятник стаканчику лапши для заваривания. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»