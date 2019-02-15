На что способна японская армия. Фото

Анна Артемьевафотокорреспондент
Снежный фестиваль в городе Саппоро (остров Хоккайдо, север Японии) впервые провели местные старшеклассники. За 70 лет локальное городское соревнование по лепке из снега превратилось в масштабное международное мероприятие: два миллиона посетителей, более ста скульптур, полуторакилометровая площадь в центре города, десятки стран-участниц.
В фестивале традиционно участвуют Силы самообороны Японии (так называют вооруженные силы страны) — именно японские «стройбаты» возводят самые масштабные и технически сложные сооружения. В этом году таким стал Хельсинкский кафедральный собор.
Японцы считают: строительство из снега — хорошая практика для армии, активность которой в мирное время сильно ограничена Конституцией страны.
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.
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