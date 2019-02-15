Шестун и закон. Ньютона

Следствие добавило к прежнему обвинению Александра Шестуна (в злоупотреблении должностными полномочиями при распределении земельных участков) еще и обвинение во взятках, которые ему якобы регулярно платила некая работавшая в районе НКО. Кроме слов ее директора, никаких доказательств, конечно, не будет, но давление усиливается.

На суде, который продлил срок его содержания под стражей до мая, бывший глава заявил, что был избит, и попросил снять наручники, но начальник конвоя сказал, что это невозможно: арестант пытался вскрыть вены.

Многих, наверное, и в самом деле устроил бы такой исход, но это было бы на Шестуна не похоже.

СМИ продолжают считать деньги в его карманах после заявления Генпрокуратуры об обнаружении «10 млрд рублей Шестуна». Жена Юлия настаивает, что при обыске были изъяты только тренажеры и шубы, но Генпрокуратура детализировала свое январское заявление: имущество в виде земельных участков закреплено «еще за 15 физическими и 25 юридическими лицами», и теперь к ним будут подаваться иски о его изъятии.

Такие требования заявляются в форме гражданских исков в уголовном деле, и тогда незаконность приобретения имущества вытекает из приговора (обвинительного — а других почти не бывает). Если эти требования, как обещает почему-то прокуратура, будут заявлены истцами (которых еще надо определить) прямо сейчас, то это сильно осложнит работу судов Московской области. В ходе таких процессов «10 миллиардов Шестуна» сразу похудеют: даже в условиях давления многие ответчики, несомненно, докажут законность владения имуществом.

Смысл исков, если они будут заявлены, может состоять только в том, чтобы наложить арест на спорное имущество и лишить средств семью Шестуна и его друзей, оказывающих ему поддержку.

«Комсомольская правда» между тем опубликовала фотографию записки, якобы направленной Шестуну его пресс-секретарем Владой Русиной, но перехваченной в СИЗО, — с изложением плана «по очернению высокопоставленных должностных лиц». С целью избежать «очернения» Шестун переведен в СИЗО-1 — внутренний корпус «Матросской Тишины», где созданы особые условия изоляции. Но мы вернемся к «перехваченной записке», которая была даже зачитана в суде, но, в отличие от редакции КП, в руки к судье не попала и к материалам дела не приобщена.

Русина причастность к ней опровергла, зато рассказала «Новой», как после обыска у нее дома 5 февраля ее везли на допрос из-под Серпухова в Технический переулок (здание СК РФ). Поскольку у нее была отобрана «подписка» (притом что по существу дела она и знать ничего не может), Влада описала только это двухчасовое путешествие.

«Меня везли на «Шкоде-Октавии» с белорусскими номерами. Сотрудник за рулем превышал скорость, пересекал сплошную, подрезал другие машины. Все ехавшие со мной очень веселились: белорусские номера не считываются камерами. Внезапно руководивший операцией Егор Носов бросил мне на колени пистолет. Я отдернула руки, но он заявил, что на пистолете все равно остались мои выделения. Он велел остановиться возле кафе и стал предлагать мне чай. Я очень хотела пить и согласилась. Когда я сделала глоток, он сказал, что в чай подсыпана «сыворотка правды». По дороге Носов кому-то звонил, требуя привезти документы, чтобы поместить меня под арест. Он также спрашивал о возрасте моих родителей, как бы сочувствуя, какое действие на них произведет обыск у них дома. Затем он позвонил кому-то, давая команду срывать обои и ломать полы у родителей. Он говорил, что если я не соглашусь с ними сотрудничать, то он будет приезжать с обысками ко мне и к моим родителям каждую неделю».

Я уже знаком с Владой, и у меня нет оснований считать, что она выдумывает. Тем более что похожие истории, правда, пока не решаясь называть свои имена, рассказывают и журналисты сайта «Ока-Инфо» (14 февраля они получили уведомление о возбуждении процедуры по признанию их материалов «экстремистскими»). Более солидные чиновники и бизнесмены бывшего Серпуховского района (он был объединен с городом Серпуховом, как только Шестун оказался в СИЗО) разбежались от главы еще в день его задержания.

Согласно Третьему закону Ньютона сила действия равна силе противодействия: чем упорнее Шестун сопротивляется «системе», тем сильнее его, его семью и окружение правоохранительные органы прессуют. А остальные законы действуют избирательно. Но есть и вектор общественного мнения: чем сильнее и очевидней этот пресс в жанре «все на одного», тем больше сочувствия вызывает тот, кто под прессом.