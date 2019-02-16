Романсы для постсоветских финансов

Советский человек жил натуральной жизнью: аванс + получка ежемесячно, если повезет — в конце года премия. Все серьезные годовые траты советского человека можно было пересчитать на пальцах руки: ковер, стенка с горкой, телевизор, новая пара штиблет, если повезет — дубленка или джинсы, если выиграл лотерейный билет у судьбы — «копейка» по госцене или однушка в кооперативе. Счастье.

В сознательном состоянии я застал два десятилетия советского рая — 70-е и 80-е — и за все годы на жизненном пути не повстречал ни одного человека, на котором висел бы банковский кредит. Ни ипотечный, ни бытовой. Никакой.

Сегодня знакомые мне люди без кредитов — непременно миллионеры (впрочем, не обязательно долларовые). Вся же нормальная рядовая публика ходит в долгах как в шелках. Причем неважно, кто они — россияне, украинцы, американцы, греки, сербы, румыны или индийцы с тайцами. Все плывут в похожей лодке. Здравствуй, интеграция и новая норма жизни.

Самая большая трагедия постсоветского пространства: людей зашвырнули в лютый капитализм и не объяснили, как нужно себя вести — в первую голову, в финансовом отношении, поскольку именно эти отношения (а отнюдь не идеология или политика) являются становым хребтом неведомой формации.

Русские золотые хопры и мавродианские пирамиды, бандитские приватизации и аргентинизация государственного строя — лишь фасад финансовой безграмотности населения.

Его глубинные признаки: за неполные 30 лет на постсоветском пространстве не сложился даже в зачаточном состоянии полноценный фондовый рынок, а долговое бремя населения давно прошло точку невозврата.

Если кто-то думает, что эпидемия перекредитования, накрывшая страну в 2018 году, может закончиться чем-то иным кроме дефолта населения по долговым обязательствам перед банками, то он плохо знает историю. Все это, по почти дословным сценариям, проходили многие страны и финал был одинаковым: дефолт, банкротство и обнищание при любом исходе (даже если долги частично удавалось списать).

Финансовая неграмотность населения — лишь «заслуга» государства, а вот проблема — именно что самих граждан, которым рано или поздно предстоит судиться с банками и скрываться от коллекторов. Так что перед нами как раз тот случай, когда не нужно ни на кого полагаться, уповать на чью-то помощь, а необходимо незамедлительно брать судьбу в собственные руки и для начала образоваться.

В нулевые годы я с маниакальной настойчивостью и завидной регулярностью писал и писал колонки в журнале «Компьютерра», посвященные теме личных финансов (т.н. домашней бухгалтерии), потому что Intuit Quicken был первой программой, которую заставил меня приобрести американский партнер по СП в 1992 году, и очень скоро я усвоил непреложную истину: без учета доходов и расходов нереально прогнозировать ситуацию. Брать же кредит без прогноза — преступление против самого себя.

Почему современный человек обязан постоянно вести домашнюю бухгалтерию? Потому что рассчитать т.н. денежные потоки (cash flow) хотя бы на год вперед мысленно, не прибегая к помощи специализированного софта, под силу только Льву Давидовичу (да и то не Троцкому, а Ландау).

Между тем денежный поток — это та самая волшебная палочка, которая только и способна разруливать неподъемные ситуации. Не размер доходов, а контроль над денежными потоками будущих периодов определяет спокойную жизнь и защищает от стрессов и нервных срывов, которые неизбежны в 10 случаях из 10 после того, как вы хотя бы раз взяли новый кредит, чтобы перекрыть им старый.

Капиталистическая экономика, не важно какая — с человеческим скандинавским лицом или с бесчеловечной рожей латиноамериканского разлива, строится на единственном принципе: потреблении.

Потребление — это кровь формации.

Для сравнения, в советской стране не было потребления, а был условный обмен, когда зарплату, размер которой брался с потолка, население обменивало на скудный набор материальных благ в условных пропорциях и все это приводилось к общему валютному знаменателю по курсу, тоже взятому с потолка.

Иногда получалось замечательно (коммунальные услуги, образование, культура, медицина), иногда чудовищно (джинсы, автомобиль, видеомагнитофон). Но в любом случае все это было не потребление, а условный обмен. Почти виртуальный.

Кровь формации требует, чтобы процесс потребления совершенствовался бесконечно. Задача реализуется в двух направлениях: преумножение материальных благ и совершенствование технологий платежей.

Товаров на рынке сегодня столько, что они удовлетворяют любые запросы любого потребителя: можно купить все от острова и крейсерской яхты за 100 миллионов долларов до визуально неотличимой от оригинала копии айфона за 800 рублей.

Оплатить любой товар можно, приложив к терминалу на кассе умные часы. Я даже не помню, когда последний раз пользовался смартфоном для оплаты, не говоря уже об использовании живых банковских карт и — прости господи — наличных денег.

Покупать что угодно одним движением запястья сегодня можно даже не имея денег. По крайней мере, в Москве если вы утром подаете кредитную заявку, уже после обеда деньги зачисляются на ваш счет. Не нужно даже выходить из дома. Трать — не хочу.

Подобная виртуозность процесса потребления оборачивается, увы, для рядового потребителя катастрофой. Потому что сомнения покупать/не покупать развеиваются 30-секундным больным силлогизмом:

кредит 100 тыс. рублей на три года под 20% годовых. Ежемесячный платеж 3720 рублей;

зарплата 70 тысяч рублей;

уж как-нибудь я могу себе позволить отдать жалкие 3700 за удовольствие обладания здесь и сейчас!

Когда реальные денежные потоки заменяются простым сопоставлением кредитных платежей с месячным доходом, начинаются проблемы в жизни. А описанным выше силлогизмом пользуются, к сожалению, 90% потребителей. Особенно те, у кого «вся жизнь впереди».

Сказанное, впрочем, относится лишь к тем, кто в принципе пользуется кредитами. Значительная часть населения, заглянув еще в 90-е в глаза неведомого зверя, решила не рисковать и замуровала себя в советском коконе: «Жизнь нужно прожить честно, а значит, без долгов!» Так и живут. Ничего не потребляя (часто — впроголодь), никуда не путешествуя. Для кого-то, наверное, это вариант. Мне подобная логика искренне непонятна в XXI веке, тем более, когда я знаю простую альтернативу: не шарахаться от ладана, а банально научиться считать.

Забавно, что ужас перед долговыми обязательствами живет только на индивидуальном уровне. В любом бизнесе кредит — единственная возможность хоть куда-то продвинуться.

Скажу больше: в мире нет ни одной цветущей компании, которая бы вела бизнес на собственные деньги.

Даже такие монстры эффективности как Apple, защищенные подушкой наличности свыше 100 миллиардов долларов, с молоком своей капиталистической матери впитали правило: собственные деньги нужны только для того, чтобы их тратить. Дела же вести надлежит исключительно за чужой счет!

Так работу и строят: эмитируют долговые обязательства, собирают с мира по нитке, а уже на собранное — создают новые продукты, совершенствуют технологии, запускают рекламу.

Возвращаясь к примеру с гипотетическим кредитом. В правильном расчёте денежного потока нет ничего сложного: следует лишь сопоставлять ежемесячные долговые обязательства не с доходами, а с текущим балансом, то есть с соотношением всех доходов и всех расходов.

И тогда может статься, что из 70 тысяч зарплаты 10 ежемесячно уходят на коммунальные услуги, 30 — на питание, 15 — на образование младшего брата, еще 10 на другие кредиты, и если в этот денежный поток теперь добавить 3720 рублей, то на остальную жизнь, включая отпуск, лекарства, носки, стиральный порошок, зубную пасту и проездной билет останется 1280 рублей. А значит уже через неделю придется оформлять новую кредитную карту. И вот он уже у вас в кармане — билет в одну сторону.

Не будучи львами давидовичами нормальные люди не могут рассчитывать и держать в голове денежные потоки. Хотя бы потому что ежемесячно легко набегает 20–30 регулярных платежей. Благо ничего нигде держать не нужно, потому что рынок софта для ведения домашней бухгалтерии сегодня беспрецедентно безбрежен.

Дабы не трафить любимой конспирологии отечественного читателя (про джинсу журналистов), воздержусь от каких-либо рекомендаций, а лишь скажу, что выбирать желательно такие сервисы, которые а) функционируют онлайн и б) предоставляют интеграцию как можно с большим числом банков.

К сожалению, онлайн решения почти все предоставляются по подписке, в отличие от коробочных программ, которые можно приобрести, заплатив лишь единожды. Разменная монета здесь — затраты вашего времени: в онлайн-бухгалтерии вам придется гораздо меньше работать, чем в коробочном софте, благодаря интеграции онлайн-сервисов с банковскими счетами, готовым набором расходных и доходных категорий и другими удобствами. За это и приходится регулярно платить, пусть не большие, но все же деньги.

Самое, на мой взгляд, полезное в современных программах домашней бухгалтерии — даже не расчет денежных потоков, а аналитические модули, которые, изучив ваши затратные привычки, начинают давать рекомендации по финансовому планированию. Сервис подсказывает, сколько денег и когда нужно отложить про запас, сколько зарезервировать на лекарства, сколько на отпуск, а сколько можно потратить уже в ближайшие выходные, не опасаясь неприятных сюрпризов.

Когда постсоветский человек впервые столкнулся с обитателями мира чистогана, то неприятно впечатлился привычкой последних постоянно все подсчитывать и учитывать. Из-за непонимания происходящего в голове постсоветского человека проросли две легенды: о крохоборстве буржуев и исключительной духовности соотечественников.

Закончилась непонятка печально: буржуи, как и 100 лет назад, продолжают и сегодня все считать и учитывать, проводя вторую половину жизни в сытом достатке и кругосветных путешествиях, а постсоветские люди свое презрение к подсчетам превратили в 15 триллионов рублей долговых обязательств, которые в одном лишь 2018 году выросли на 21%.

Полагаю, самое время проснуться, наступить на горло духовности и научиться, наконец, считать.