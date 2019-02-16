Добро пожаловать в «ОПС»

14 февраля на сайте Госдумы появилась информация о внесении сюда президентом законопроекта № 645492-7 о поправках в УК и УПК РФ. Предлагается дополнить ст. 210 УК «О создании преступного сообщества или участии в нем» ст. 210.1: «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Поправки предусматривают также увеличение минимального срока за участие в ОПС по ст. 210 с 5 до 7 лет лишения свободы и сумм дополнительно налагаемых штрафов. Пока не очень ясно, чем будущая ст. 210.1 будет отличаться от уже имеющейся ч. 4 ст. 210 УК, где и сейчас говорится о создании и участии в ОПС, если эти действия совершены «лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии» (а эта норма и так предусматривает срок до пожизненного).

Пояснительная записка к проекту № 645492-7 по существу повторяет аргументацию о необходимости борьбы с организованной преступностью, звучавшую при включении ст. 210 в УК РФ при его принятии в 1996 году (в прежнем УК РСФСР такой отдельной статьи не было).

Это противоречит привычной пропагандистской риторике о том, что с наследием «лихих 90-х» покончено еще в первые президентские сроки Владимира Путина (который, собственно, и вносит этот проект).

Появление проекта № 645492-7 стало полной неожиданностью, в первую очередь, для бизнеса. По нашим сведениям, в ноябре прошлого года именно в администрации президента (а не в офисе Уполномоченного по защите прав предпринимателей, как обычно) прошло заседание Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции», на котором Борис Титов и другие вели речь, в частности, о необходимости смягчения ст. 210 УК, ставшей в последние годы жупелом не столько для «воров в законе», сколько для предпринимателей. Так, по делу Захария Калашова («Шакро Молодой»), осужденного в прошлом году в связи с перестрелкой на Рочдельской улице, ст. 210 даже не вменялась, зато сейчас она инкриминируется, например, братьям Магомедовым и обвиняемым по многим другим «предпринимательским» делам.

Ранее, еще в 2009 году, признак сплоченности применительно к определению ОПС был изменен поправкой в УК на «структурированность», что заметно облегчило задачи силовиков: если доказывать «сплоченность» коллектива коммерческой компании или банка сложно, то структурированы они по определению на уровне штатного расписания. Словно бы специально таким фигурантам будущих уголовных дел адресована и новация проекта в виде ч. 1 ст. 210, трактующая об «участии в собрании организаторов, руководителей или иных представителей преступных сообществ» (от 12 до 20 лет).

Поскольку известно, что еще на совещании в ноябре позицию Уполномоченного по защите прав предпринимателей поддерживала Генеральная прокуратура, можно сделать вывод, что законопроект № 645492-7 президенту принесли из Следственного комитета или ФСБ (хотя эти действия могли и координироваться). Против проекта уже выступило адвокатское сообщество и, конечно, будут вступать правозащитные организации.

На наш взгляд, появление проекта № 645492-7 обусловлено тем, что существующие дела, которые СК РФ расследует не с фундамента конкретных эпизодов, а как бы с крыши, с первых же дней вменяя задержанным ст. 210 УК РФ и отправляя их на этом основании в СИЗО, строятся главным образом на показаниях фигурантов друг против друга в порядке заключения досудебного соглашения. Но, например, по «делу Гайзера» отказ одного из свидетелей от показаний (на это он пошел, получив в особом порядке после подписки о невыезде суровый приговор) требует, с точки зрения «правоохранительных органов», новых инструментов, которые позволили бы им усилить давление на всех «соучастников» (они же обвиняемые и свидетели) по таким делам.

«Новая» готовит более развернутый и аргументированный конкретными примерами материал, посвященный ст. 210 УК РФ.