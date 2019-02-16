Демократия для «глубинного народа»

Владимир МалинковичПолитолог, публицист, правозащитник
Опубликованная «Независимой газетой» статья Владислава Суркова «Долгое государство Путина» вызвала ответную общественную реакцию. Помощник президента России обещает сохранение путинской модели правления на целые «десятилетия, а скорее всего, и на весь предстоящий век... так что и через много лет Россия все еще будет государством Путина». Думаю, считать это заявление пророческим никак нельзя.
Хотя политическая машина Путина, как считает Сурков, только-только начинает набирать обороты, ее механизм уже успел претерпеть важные структурные изменения. Когда путинское государство только сформировалось, его идеологию определяла концепция «суверенной демократии» (2005 г.), а внешнюю политику — мюнхенская речь Путина (2007 г.). А сейчас Сурков, которому как раз и приписывается авторство доктрины суверенной демократии, не считает зазорным от демократии публично отказаться.
Общество, мол, после размышлений «о своем особом, суверенном варианте демократического развития» полностью утратило всякий интерес к демократии и больше в ней не нуждается.
Что касается всего общества, то здесь Сурков явно переборщил, но очень большому числу россиян с помощью официальных СМИ (прежде всего ежедневной многочасовой пропаганды на ведущих телеканалах) навязать недоверие к демократии действительно удалось.
Возможность свободного выбора, которая лежит в основе западной демократии, Сурков считает всего лишь иллюзией, от которой следует избавиться. Тем более что западная демократия, по Суркову, развивается не согласно заветам ее греческих отцов-основателей, а по правилам американского шоумена середины XIX века, авантюриста-наперсточника Финеаса Барнума. Грубая натяжка, конечно. Институты и правила западной демократии формировались и эволюционировали в течение нескольких столетий — в ходе Нидерландской, Английской, Французской революций, под давлением широких общественных движений, настаивающих на праве каждого гражданина участвовать в принятии политических решений путем участия в выборах (то есть используя то самое право выбора, от которого Сурков предлагает россиянам отказаться).
Разумеется, западная демократия не идеальна. Но всем очевидно, что
в демократических странах самый высокий уровень народного благосостояния, наиболее развитая система защиты равноправия и личной свободы граждан и, конечно же, самые развитые технологии.
Есть, безусловно, и недостатки, но преимуществ у западной демократии гораздо больше. Главная же причина недостатков, на мой взгляд, в том, что либерализм и демократия являются составной частью мировой рыночной системы — системы капитализма — и от нее зависят. Капитализм же на сегодняшний день является наиболее эффективной формой производственных отношений, с точки зрения количества и качества производимой обществом продукции, но он же порождает и закрепляет экономическое и политическое неравенство между богатыми и бедными гражданами одной страны и (что сегодня особенно актуально) между различными регионами мира. Кроме того, капитализм требует подчинения всех так называемых «надстроечных» процессов (в том числе и культурных) интересам получения максимальной прибыли.
Продолжающаяся уже в течение десятилетий капиталистическая глобализация до предела обострила отношения между разными регионами мира, и в первую очередь между бедным Югом и богатым Севером. В этих условиях зависимость демократии от интересов рынка привела к кризису существующих механизмов управления обществом и ставшему уже очевидным столкновению цивилизаций. Либерально-демократические, во многом декларативные, но все же опирающиеся на закон и право методы организации международных отношений смогли бы, вероятно, после долгих испытаний стать эффективным инструментом управления в центральной зоне мировых рыночных отношений, но в условиях глобализации они, видимо, не срабатывают.
Хотя есть достаточно оснований считать, что европейская модель демократии — с выраженным социальным аспектом — может быть использована для преодоления взаимозависимости демократии и капитализма.
Как бы то ни было, ныне действующие механизмы управления международными отношениями нуждаются в капитальном ремонте, который может быть осуществлен только совместными усилиями наиболее развитых стран мира. Но для этого необходимо восстановить доверие между Россией и странами Запада. Если же Россия пойдет предложенным Сурковым путем, рассчитывать на это не приходится.
Демократии, как мы узнали, в «долгом государстве Путина» не будет. А что будет? Будет, считает автор статьи, самодержавие верховного правителя:
«В новой системе все институты подчинены основной задаче — доверительному общению и взаимодействию верховного правителя с гражданами. Различные ветви власти сходятся к личности лидера, считаясь ценностью не сами по себе, а лишь в той степени, в какой обеспечивают с ним связь… По существу, общество доверяет только первому лицу», — пишет помощник Путина.
Причем верховный правитель, считает Сурков, вовсе не должен быть «добрым царем», поскольку русский народ-де «едва ли считает добродушие царским достоинством».
Режим правителя, по Суркову, будет весьма жестким, ибо «напряжение, связанное с удержанием огромных неоднородных пространств, и постоянное пребывание в гуще геополитической борьбы делают военно-полицейские функции государства важнейшими и решающими». Так что народу российскому, по-видимому, достанется на орехи. И не только ему, ведь Россия Путина намерена постоянно участвовать во всех геополитических разборках: «Нескромная роль, отведенная нашей стране в мировой истории, не позволяет уйти со сцены или отмолчаться в массовке, не сулит покоя». Ни россиянам, ни всем остальным. Зато верховный правитель России сможет «поступать по-своему, получать и удерживать призовые места в высшей лиге геополитической борьбы».
Итак, основой «долгого государства Путина» должно быть самодержавие верховного правителя. Опираться же оно будет на народность, которая, «предшествует государственности». В понятие народ, замечу, Сурков включает далеко не всех россиян, среди которых немало людей думающих, склонных к рефлексии, критике, а такие правителю не нужны, так как повышают «уровень тревожности». Не включает сюда Сурков и элиту общества, «время от времени пытающуюся космополитически воспарить», к тому же «вовлекающую народ в некоторые свои мероприятия — партийные собрания, войны, выборы, экономические эксперименты», никак не укрепляющие его связь с первым лицом державы. Опорой режима Сурков считает мифический «глубинный народ», хотя внятно пояснить, что под этим понятием подразумевается, автор не может.
Не удивительно, ведь глубинный народ «недосягаем для социологических опросов… и других способов прямого изучения».
Некий туманный образ тесно связанного с землей «народа-богоносца», взятый напрокат у славянофилов тех времен, когда еще жива была крестьянская община, и у писателей-почвенников, уже успевших «отпеть последний плач» (Астафьев) по общинным традициям русского крестьянства.
Сурков называет государство Путина «государством нового типа, какого у нас еще не было». Но, помилуйте, так ли это? Самодержавие и народность — это две составляющие уваровской триады времен Николая I, а ей без малого двести лет. О третьей составляющей — православии — Сурков в своей статье не упоминает, но, зная место православной церкви и ее главы патриарха Кирилла в системе нынешней русской государственности, можно не сомневаться: уваровская триада сохранится в идеологии «долгого государства Путина» в полном объеме.
Безусловно, существующие политические проблемы — и российские, и международные — необходимо срочно решать. Но путем модернизации и укрепления взаимного доверия между странами, а не самоизоляции и возвращения в мрачное прошлое николаевской эпохи — в самодержавную Россию крепостного права, сословного неравенства, бедности, неграмотности, казнокрадства и полицейского произвола, в Россию, чей самодержец с удовольствием играл роль «жандарма Европы». Печально все это. И все же хочу напомнить: правление Николая I было долгим (целых тридцать лет), но после него в стране начался период либеральных реформ. И сейчас, уверен, Сурков ошибается: консервации на десятилетия ретроградного «государства Путина» не будет — в обозримом будущем Россия вступит на путь демократических реформ.
справка «новой»
Автор — украинский политолог, публицист, участник правозащитного движения в СССР, член Украинской Хельсинкской группы. С 1980 по 1992 г., будучи политэмигрантом, работал в Мюнхене редактором программ «Радио Свобода» и главным редактором журнала «Форум». Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, директор украинского отделения Международного института гуманитарно-политических исследований. В настоящее время живет в Мюнхене (Германия).