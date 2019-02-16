Любой платит дважды

Государство в очередной раз уклоняется от своих обязанностей. Теперь придумало заставить родителей содержать своих детей-студентов: с таким предложением выступил министр юстиции Коновалов. А до того, чтобы сбыть с рук предпенсионеров, решило, что теперь они могут требовать с детей алименты еще до выхода на пенсию.

Не совсем понятно, то ли государство умывает руки, то ли в спешке покидает рубежи.

Одно ясно: оно уходит, а мы остаемся, присыпанные в своих блиндажах землей и придавленные новым грузом налогов и ответственности.

Наше государство для оправдания своих лицемерных решений любит апеллировать к некоему опыту цивилизованных стран. Когда повышали пенсионный возраст, была в народ возвращена байка о том, что в Китае пенсий вовсе нет. А оказалось, что Китай не только платит пенсии своим гражданам, но еще и понижает пенсионный возраст. Как и Польша с Италией.

На Запад кивают, когда вводят в России очередное ужесточение за оборотом средств на счетах граждан, проверки денежных переводов, введение новых кассовых аппаратов. Действительно, финский бедняк старается продать машину за наличные, иначе ему могут сократить пособия. Но наша пропаганда умалчивает, что в Финляндии у бедного человека есть ликвидный автомобиль. Да, неприятно, что государство заглядывает тебе в кошелек и знает о каждом заработанном грошике. Зато в обмен оно предлагает заботу и внимание. Финские студенты не голодают, старики не висят на шее детей, а тяжелая болезнь не приговор. Финны вплоть до последнего евроцента аккуратно выплачивают налог с продажи старого мотоплуга, потому как прекрасно понимают, на что меняют свою честность.

А у нас? Везде идут сборы пожертвований, призывы помочь, спасти, объединиться. После репортажа о хоккейной игре Путина и Лукашенко в Сочи включают сюжет про больных детей. Куда ни посмотри — везде просят денег. Две тетушки умоляют купить теплые вещи соседям-погорельцам, потому что государство забыло бедолаг в комнате заводского общежития. Молодые парни организовали кампанию по покупке подгузников для дома престарелых. Их друзья собирают на противопролежневые матрасы для этого же интерната, потому что нет у лежачих стариков ни подгузников, ни матрасов.

Зоозащитники умоляют приезжать гулять с псами. А почему у людей в клетках сидит сто собак? Потому что отловом и пристроем животных не занимается нормально государство.

Каждый день мелькают в фейсбуке фотографии запаршивленных котов, которых вообще тьма, потому что до них дела тем более нет. А как ты этим котам денег пришлешь, если тут же собирают детям на инсулиновую помпу, на пересадку почки, на химиотерапию? У нас даже проверку качества продуктов в магазинах давно взяли в свои руки граждане. Дыры на тротуарах латают собственными силами.

Ты видишь все это и впадаешь в стресс, ведь помочь каждому не можешь. Но главное — понимаешь, что и тебе государство не поможет. Если бы еще не лился на нас поток горестей от выброшенных государством за борт живых людей, понять усиливающееся фискальное давление и контроль как-то было бы можно. Но когда тебя одной рукой прижимают к стенке, а другой раздевают донага, у тебя появляются вопросы.

Нельзя требовать больше, а давать взамен все меньше и меньше. Должен быть какой-то паритет.

Или платите нормальные пенсии, содержите наших инвалидов, давайте студентам стипендии и сделайте уже что-нибудь с этими несчастными котами, которые всем надоели, или отстаньте от нас.

Мы живем в государстве, которое официально изымает у людей излишки, предназначенные для страхования от рисков старости, потери здоровья, для обеспечения своей безопасности и взамен предлагает самим следить за стариками, тащить на себе студентов, лечить бездомных животных, обороняться от грабителей. Рассчитывая, что на все это у граждан по-прежнему остаются деньги. Но их нет. Люди лишены возможности откладывать на старость, болезнь, благотворительность, потому что они уже за это заплатили. И отчаянно соображают, как бы им не платить дважды, потому что шея у них одна, нести на ней сразу все не получится.