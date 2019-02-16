Климат Калви не испортить

В Москве арестовали основателя крупного инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, и злые языки заметили: пиковый интерес спецслужб к иностранным инвесторам совпал с отраслевым форумом в Сочи. На этом форуме люди в итальянских костюмах как ни в чем не бывало снова обсуждают, какой мощный рывок ждет российскую экономику не сегодня-завтра, как Россия крепчает под санкциями и какая красивая жизнь ждет всех нас при новом технологическом укладе.

Вид на уклад, пояснили языки, будет, соответственно, открываться прямо из Лефортово.

Эта гипотеза — о том, что аресты иностранных инвесторов не очень-то полезны для российского инвестиционного климата, — соответствует здравому смыслу, но, как ни странно, уже не слишком коррелирует с реальностью. Читаем новости Российского инвестиционного форума в Сочи. Генеральным партнером форума является государственное ИА «Россия сегодня», возглавляемое Дмитрием Киселевым. Хедлайнер форума — Дмитрий Медведев. Доклад премьера посвящен реализации нацпроектов в социальной сфере и обращен к губернаторам. Губернаторы потом раздавали интервью журналистам Киселева.

Секцию городской экономики вел госбанк ВЭБ. Легендарный глава Роскомнадзора Александр Жаров дал пресс-конференцию о «деловом климате и приватности в эпоху интернета вещей», что бы это ни означало. На форуме были представлены большие стенды еще одного государственного ИА Sputnik, неизменных Сбербанка и Аэрофлота. А также большой стенд ФГУП «Почта России». Из бизнесменов и частных лиц был замечен, например, индивидуальный предприниматель из Подмосковья Стивен Сигал.

При этом форум дежурно отчитался о сотнях заключенных контрактов, а его участники излучали административный оптимизм. Все говорит в пользу того, что в России завершено построение госкапитализма. «Борьба со всем миром», режим санкций и национализация элит взвинтила темпы огосударствления всех сфер жизни. И вот теперь на форуме в Сочи мы можем наблюдать результаты.

У нас создана самодостаточная система экономики, где единственным видом предпринимательства является распределение бюджетных денег.

В России 2019 года инвестиция равно трансферту из бюджета, о чем недвусмысленно говорят состав и темы выступлений наших «инвесторов» в Сочи.

Арест Майкла Калви никак не влияет на эту картину. Превращение России в угодья, где спецслужбы охотятся на иностранцев с деньгами, не помешает Медведеву встретиться с губернаторами и главами госкомпаний в Сочи, а журналистам государственных СМИ написать о том, что все прошло безупречно.

Не очень укладывается в эту схему только риторика, носителями которой по инерции являются российские элиты. Перестроиться действительно было трудно, и те, кто военных училищ не окончивал, все еще произносят заветные иностранные слова «дигитализация», «эджайл» и e-commerce. Одно время почти все происходящее в России было модно объяснять религиоведческим термином карго-культ. Потом это понятие подзабыли, ведь мы стали «равноправными членами международного сообщества». А теперь племя госуправленцев надевает свои костюмы, собирается в красивых залах и проводит в них ритуалы повышения инвестиционной привлекательности или гаданий о деловом климате. Хотя все собравшиеся отлично знают, что эта магия не работает без институтов частной собственности и свободной конкуренции.