Игра в прекрасное

К вопросу о предопределении. 13 февраля меня позвали на пресс-показ выставки «Игра с шедеврами: от Анри Матисса до Марины Абрамович» в Еврейский музей и центр толерантности. Заинтересовалась сразу, поскольку сказали, что в экспозицию войдут произведения Казимира Малевича, Фрэнсиса Бэкона, Александра Дейнеки, Маурицио Каттелана, Василия Кандинского, Ива Кляйна, Виктора Пивоварова, Натальи Гончаровой, Альберто Джакометти, Бриджет Райли, Нико Пиросмани. Всего на выставке больше 30 работ — от живописи и фотографии до инсталляции и анимации. Но дальше выяснилось, что проект семейный, — для детей и взрослых, выстроен, как аттракцион, где для знакомства с работами нужно, например, залезть на лестницу, заползти в домик, съехать с горки… Ну, думаю, если для таких художников требуются такие ухищрения, то плохи у них дела, точнее, не у них, а у нас, которых надо заманивать столь сильными средствами. Тем не менее посмотреть хотелось, и я огорчилась, когда утром сделать этого не удалось.

И вдруг вечером выясняется, что мне надо идти на эту выставку, что называется, по семейным обстоятельствам. То есть судьба все-таки привела меня туда, куда надо было попасть, чтобы выбросить из головы высокомерные предубеждения и оценить старания тех, кому не лень придумывать, как вовлечь людей в прекрасное.

Н. Гончарова, «Купальщицы». 1920-е. У каждой работы можно наклеить эмоцию, которую она вызвала. Фото: Еврейский музей и центр толерантности

С порога ты попадаешь в раскованную атмосферу веселья и фантазии. Дети всех размеров носятся по фойе, взрослые приглядывают за ними вполглаза, поскольку пространство специально устроено для детской радости. Конечно, известно, что в музее недавно открылась выставка «Анна Франк. Дневники Холокоста», которая рассказывает о судьбе шести девушек, оказавшихся в гетто и в оккупации. Находясь там, они записывали все то, что пришлось пережить им и их близким. Страницы этих дневников развешены по стене, вдоль которой притихшие люди движутся в зал. Ужас этих строк оттеняет безмятежность детей, слава богу, пока мирного времени. Архитектор выставки Алексей Трегубов выстроил ее как лабиринт, за каждым поворотом которого ждет новое открытие. Иногда к нему действительно нужно взбираться по лестнице или съезжать с горки, что делали и дети, и взрослые с малолетними посетителями на руках. Дети постарше чередовали игру с созерцанием картин. Кураторы (Алексей Мунипов, Ирина Мунипова, Лия Чечик, Ирина Дворецкая) выбирали их с умом и расчетом. Висящий на крючке человечек Маурицио Каттелана вызывал столбняк у каждого, и как растолковать этот образ ребенку — зависело от знаний и умений родителей. Один из смыслов раскрыл Алексей Мунипов, рассказав, что для итальянцев это история про то, как хулиганы подвешивают школьника на крючке в школьной раздевалке, и что это повод поговорить о детских травмах. Впрочем, большинство работ вызывают не столь мрачные мысли. Даже «Кошка, поймавшая птицу» Владимира Яковлева похожа на детский рисунок, а «Иранский лев» Пиросмани — это, скорее, детское представление о льве, который никакой не грозный царь зверей, а доброе существо,требующее ласки. Больше всего на выставке картин Пабло Пикассо, возможно, потому, что палитра эмоций на них самая разнообразная. И каждая из этих картин — и «Гримаса», и «Голова фавна», и «Женщина в шляпе» — трогает не только взрослые, но и детские чувства, о которых особенно заботятся устроители. Об их благородных намерениях говорит и то, что при участии фонда «Искусство, наука и спорт» были созданы специальные тактильные модели, позволяющие оценить выставку незрячим и слабовидящим.

Самое таинственное на ней — это пустая комната, где ничего не происходит. Если, конечно, не сообразить, что за маленькими дверцами в стене скрывается искусство. Откроешь одну — а там «Три фигуры в поле» Казимира Малевича, распахнешь другую — и узнаешь «Посвящение Паше» Виктора Пивоварова. Порадуешься своей смекалке, и дальше, дальше… Чудес не перечесть, их хорошо бы увидеть. И если они не все проникнут в сознание малышей, то подростки явно удостоверятся, что чудеса творит искусство. А уж сколько узнают о своих детях родители…