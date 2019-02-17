Где, кого, за что

Дело украинских моряков

Мосгорсуд оставил под стражей всех 24 украинских моряков, задержанных в ноябре в Керченском проливе по обвинению в «незаконном пересечении границы РФ». Рассмотрение жалоб защиты проходило в закрытом режиме — по четверо. Обвиняемые останутся в СИЗО до 24 апреля.

Татьяна Москалькова посетила арестованных в СИЗО и сообщила по итогам, что моряки будут дообследованы и пройдут лечение в московских больницах. Омбудсмен также подчеркнула, что трое моряков, получивших ранения при задержании, чувствуют себя гораздо лучше. Военные моряки требуют признать себя военнопленными и соблюдать в отношении них требования Женевской конвенции.

Дело о шпионаже

Лефортовский суд Москвы продлил на два месяца, до 14 апреля, срок ареста бывшему члену правления компании «Интер РАО» Карине Цуркан. Заседание прошло в закрытом режиме из-за наличия в деле материалов под грифом «секретно».

Цуркан, курировавшую в «Интер РАО» экспорт и импорт электроэнергии, арестовали в июне 2018 года по подозрению в шпионаже в пользу Молдавии — ФСБ вменила ей в вину «сбор сведений, составляющих гостайну, в интересах ряда разведсообществ иностранных государств». Сама Цуркан отрицает обвинения. Ее защита утверждает, что документы в деле сфальсифицированы.

На фоне дела Цуркан в отставку ушел замминистра энергетики РФ Вячеслав Кравченко. По некоторым данным, его задержали в качестве подозреваемого по делу о мошенничестве, не связанному с Цуркан.

Дело о митингах

ЕСПЧ присудил журналистке ТВ-2 Виктории Мучник компенсацию в 5,2 тысячи евро за задержание на одиночном пикете в поддержку телеканала в 2015 году (тогда канал сначала отключили от вещания, затем Роскомнадзор не продлил ему лицензию). Суд также постановил возместить журналистке размер штрафа в 20 тысяч рублей, вынесенный Советским районным судом города Томска.

Тем самым ЕСПЧ признал в отношении журналистки нарушение ст. 10 Европейской конвенции (свобода выражения мнения) и ст. 6 (право на справедливое судебное разбирательство). По словам защиты Мучник, ключевой аргумент Страсбурга заключается в том, что акции были мирными, поэтому вмешательство в право выражать мнение не было оправданным.

Дело Улюкаева

Замоскворецкий районный суд Москвы снял арест с имущества бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, осужденного по делу о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК).

Сам бывший министр на заседании присутствовать отказался. Прокурор поддержал ходатайство защиты, так как Улюкаев уже оплатил назначенный ему штраф в 130 млн рублей.

Во время следствия под обеспечительным арестом находились 2 миллиона долларов со счетов Улюкаева, 100 миллионов рублей, часы, драгоценные монеты, земля, дом в Смоленской области, машина и серебро, принадлежащие Улюкаеву.

В декабре 2017 года Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу, признав его виновным в получении взятки в 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина.

Дело Азата Мифтахова

Аспиранту мехмата МГУ Азату Мифтахову предъявили обвинение по части 2 статьи 213 УК («Хулиганство, совершенное группой лиц») по уголовном делу о разбитом окне офиса «Единой России» в московском Ховрино и брошенной в помещение шашки. Сам Мифтахов отрицает вину. Обвинение основывается на показаниях засекреченного свидетеля, который спустя год якобы вспомнил, что видел Мифтахова в Ховрино 31 января 2018 года и опознал по бровям. 12 февраля суд отправил Мифтахова под арест на месяц.

Преследование Мифтахова началось 1 февраля по делу о незаконном изготовлении взрывного устройства (часть1 статьи 223.1 УК), найденного в подмосковной Балашихе. По этому делу аспирант также не признал вину. Суд отложил заседание для сбора дополнительных доказательств, после чего следователь отозвала свое ходатайство и его освободили. Но на выходе из ИВС Балашихи его повторно задержали и через несколько дней арестовали по делу о хулиганстве. Мифтахов говорил, что его избили в отделе полиции Балашихи.

Вера Челищева,

«Новая», и «Медиазона»