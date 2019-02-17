Шли в Управу – попали в суд

Где: Чертановский районный суд г. Москвы

Кто: дворники ГБУ «Жилищник» Равшанжон Дехконов, Жасур Бозаров, Шухрат Худайбердиев и Фаёз Убайдов.

Статья: 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

Решение: административный штраф по 10 тыс. руб. с каждого.

В конце декабря 2018 года около 30 дворников одного из участков ГБУ «Жилищник Нагорного района» пришли к зданию управы, заранее записавшись на встречу с главой управы Аркадием Русских. Цель — обсудить ситуацию с недоплатой им зарплаты и переработок вне своих дворов. Как рассказывали сами дворники гражданским активистам и правозащитникам, их заставляли убирать дороги вместо сотрудников ГБУ «Автомобильные дороги ЮАО», пообещав за это премии, но деньги так и не выплатили. Глава управы Русских вышел к дворникам-мигрантам на улицу, немного послушал их, но дальше общаться не стал, порекомендовал не митинговать и ушел. Почти сразу же на место приехали полицейские, и дворники очутились в двух полицейских автобусах, направившихся в отделение.

К вечеру того же дня гражданским активистам удалось освободить всех дворников, однако на семерых из 30 человек все-таки был составлен протокол об административном правонарушении — об «участии в несанкционированном массовом мероприятии». Дворники с помощью активистов, в свою очередь, составили заявления в полицию по факту задержания и ложной информации в протоколе о якобы имевшемся у них мегафоне.

Еще тогда, в декабре, в полиции пообещали начать проверку ГБУ «Жилищник Нагорного района» в связи с сообщениями о недоплате зарплат, вымогательстве премий руководством и наймом «мертвых душ». Результаты проверки, впрочем, до сих пор не обнародованы.

А вот дворников уже начали наказывать. 13 февраля Чертановский районный суд Москвы в лице судьи Оксаны Бадовой вынес первое решение по этому делу — оштрафовал четверых дворников на 10 тысяч рублей каждого. Равшанжон Дехконов, Жасур Бозаров, Шухрат Худайбердиев и Фаёз Убайдов признаны виновными «в нарушении порядка проведения массовой акции» (часть 5 статьи 20.2 КоАП).

— Естественно, мы будем обжаловать это решение. Слушания по остальным трем дворникам пока не назначены. Ждем, — сказала «Новой» адвокат дворников Валентина Чупик, выразив опасения за дальнейшую судьбу своих подзащитных.

По ее словам, обвиняемые пытались донести до суда, что никакого митинга не было, а была встреча работников с работодателем. Причем, к материалам административного дела судья Бадова приобщила видео, на котором отчетливо видно, что дворники разговаривают с главой ГБУ «Жилищник», а не выкрикивают лозунги, требования и не держат никаких плакатов.

Однако суд ожидаемо убедили доводы полиции.