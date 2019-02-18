Ударим оправданием по экстремизму

Вместо частично декриминализированной статьи 282 УК РФ силовики облюбовали другую тяжкую — статью 205.2 УК РФ об оправдании терроризма. Под новый виток преследования за публикации в Сети попали журналисты и гражданские активисты.

После теракта в Архангельске было возбуждено несколько уголовных дел об оправдании терроризма. 31 октября 2018 года у приемной областного управления ФСБ произошел взрыв. 17-летний студент местного колледжа Михаил Ж. пронес в здание самодельную бомбу. Подрывник погиб на месте, трое сотрудников спецслужб пострадали.

После этого события одним из первых за оправдание терроризма стали преследовать калининградского активиста Вячеслава Лукичева. 5 ноября 2018 года его вместе с подругой задержали на автобусной остановке. После многочасовых допросов Лукичев дал признательные показания. Как пояснила его адвокат Мария Бонцлер, активист написал явку с повинной, чтобы девушку побыстрее отпустили и у нее не было проблем с законом. На следующий день, 6 ноября, Центральный суд Калининграда арестовал Лукичева.

По версии следствия, он опубликовал в посвященном анархизму Telegram-канале «Прометей» предсмертное письмо 17-летнего студента, устроившего взрыв, а также назвал его героем. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК («Публичное оправдание терроризма с использованием Интернета»). Защитник активиста настаивает, что следователи вырвали из текста фразы, на основании которых эксперты пришли к выводу, что Лукичев поддерживает теракт. В настоящее время расследование дела завершено. Оно находится у прокурора для утверждения обвинительного заключения. По этой статье грозит от пяти до семи лет колонии.

По аналогичному делу проходит 52-летняя активистка КПРФ Надежда Ромасенко из Вытегры Вологодской области. Против нее возбудили уголовное дело за оправдание терроризма после комментария под новостью о теракте в Архангельске.

20 ноября к ней домой пришли четверо полицейских. После обыска у Ромасенко изъяли ноутбук, телефон и две флешки. После этого Надежду допросили в отделении полиции и показали ей анонимный донос, на котором был скриншот с ее страницы в «ВКонтакте» с комментарием под новостью о теракте: «Молодец». Ромасенко настаивает, что сама выступает против терроризма, а молодого человека, подорвавшего себя у здания ФСБ, ей просто жаль.

Еще одной подозреваемой, «оправдывающей терроризм», стала журналистка «Эха Москвы в Пскове» Светлана Прокопьева. В начале ноября 2018 года она обсуждала в эфире радиостанции теракт в Архангельске. Журналистка заметила, что «она ни в коем случае не оправдывает подростка, но государство само воспитало поколение граждан, которые борются с ним». 11 декабря Роскомнадзор вынес предупреждения «Эху Москвы в Пскове» и сайту «Псковская лента новостей», который разместил у себя материалы эфира. После этого радио оштрафовали на 150 тысяч рублей, а сайт — на 200 тысяч рублей. Днем 6 февраля силовики пришли к Прокопьевой домой с обыском. Сейчас она в статусе подозреваемой.

Совсем нелепый случай произошел в Петербурге с 30-летним Павлом Зломновым. Он с 31 января 2018 года находился под стражей в Петербурге по обвинению в незаконном обороте оружия, которое расследуют сотрудники ФСБ. Зломнов заявлял о применении к нему пыток, в частности, его «били по голове, били по почкам, печени, выкрутили ухо и засовывали со всей силы палец в ухо». Избитого Зломнова отказались принять в двух изоляторах, а после лечения в больнице поместили в СИЗО.

В этом году, 31 января, Зломнову изменили меру пресечения. Его отпустили из изолятора под подписку о невыезде и снова задержали — теперь уже по подозрению по статье 205.2 УК РФ. Основанием послужил рапорт сотрудника ФСБ, в котором указано, что, находясь в СИЗО, Зломнов узнал о произошедшем в тот день взрыве в архангельском управлении ФСБ, сочинил по этому случаю стихи и читал их сокамерникам. Следователь посчитал камеру публичным местом, где и произошел акт оправдания терроризма. Главный вещдок — листок бумаги со стихами.

Адвокат обвиняемого связывает новое дело об оправдании терроризма с жалобой на пытки. Донос на Зломнова всплыл после подачи заявления в СК.

Судя по всем признакам, власти, пытаясь провести либерализацию «антиэкстремистского» законодательства, усиливают преследование по статье 205.2 УК РФ. Центр по борьбе с экстремизмом до последнего был главным инструментом по борьбе с инакомыслием, теперь эти лавры забирает ФСБ.

Уголовные дела были возбуждены за посты и комментарии по самым разным поводам. В отношении жителя поселка Авнюга Архангельской области Георгия Миняева возбудили дело за «оправдание терроризма» из-за публикации видео с обращением осужденного экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова. На днях Квачков освобождается из колонии из-за декриминализации статьи 282. А его сторонник теперь «оправдывает терроризм». 12 февраля к Миняеву домой пришли бойцы ОМОНа вместе со следователем Следственного комитета. Дело возбудили после опубликованного поста в паблике «Референдум ПРОТИВ СВАЛКИ на Шиесе». После обыска Миняева доставили на допрос, где он подтвердил, что написал этот пост и не отказывается от своих убеждений.

Другой случай произошел с 19-летним жителем Нижнего Новгорода Михаилом Герасимовым. Его дело направлено в Московский окружной военный суд. Согласно экспертизе один из постов Герасимова в соцсети призывал к «физическому уничтожению представителей органов государственной власти РФ, уничтожению их имущества; содержатся лингвистические и психологические признаки оправдания разрушительных действий, совершение которых автор приписывает организации ИГИЛ (запрещенная в России)». Все записи были сделаны до декабря 2016 года. Экспертиза обнаружила у Герасимова психическое расстройство.

Новым фигурантом дела за «оправдание терроризма» может стать муниципальный депутат Басманного района Москвы Виктор Котов. Он рассказал, что Следственный комитет проверяет на оправдание терроризма его статью в районной газете «Наша Якиманка» об украинском режиссере Олеге Сенцове, его голодовке и акциях в поддержку режиссера.

На Котова пожаловался бывший мундеп района Якиманка в Москве Дмитрий Захаров, который считает, что в публикации Котова содержатся признаки оправдания терроризма.