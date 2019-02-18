Власть против реальности

Говорят, Маргарет Тэтчер сказала: «Быть могущественным — ​это все равно что быть леди. Если вам приходится сообщать людям, что вы леди, значит, вы — ​не она». Эта фраза — ​исчерпывающий комментарий к содержанию статьи Владислава Суркова о грядущей то ли эре, то ли эпохе Путина.

Тот анализ сочинения Суркова, который был все же предпринят солидными политологами и экспертами уровня российского гостелевидения, больше напоминает школьный литературный разбор писем Онегина к Татьяне. Такой разбор может быть местами глубок и предметен, местами смешон. Но факт при этом остается фактом: Онегин свои письма писал вовсе не для того, чтобы их анализировали в школах. Сурков тоже написал письмо. Причем письмо личное.

И вот то обстоятельство, что Владислав Юрьевич личное письмо Владимиру Владимировичу опубликовал для всех, заслуживает разбора в гораздо большей мере, нежели содержание этого письма. Потому что такой анализ позволит «восстановить» некоторые факты о нынешнем состоянии российской власти.

Во-первых, то, что письмо написано, означает, что адресат его ждал. Сурков — ​слишком опытный чиновник, чтобы писать такие вещи в пустоту, не имея гарантий, что они достигнут глаз того, кому адресованы. Путину этот текст нужен как минимум не меньше, чем самому Суркову, и причина такой потребности как раз заключена во фразе, приписываемой Тэтчер. Если посмотреть на поток новостей за годы правления Путина, то мы увидим, что в нем постоянно, десятки раз за год появляются сообщения вроде «Путин призвал решить проблему нехватки мест в детских садах» или «Путин поручил не допустить роста цен на бензин». Реальное состояние дел в стране говорит о том, что такими призывами и поручениями президент может заниматься еще долго. Поэтому важно чувствовать, что он не просто десятилетиями решает вопросы населения в рамках прямых линий, а вершит что-то великое, историческое. Сурков своим письмом старается дать президенту такое подтверждение.

Во-вторых, такие посылы главе государства становятся все более сложносочиненными. Лет 15 назад отлично обходились шаблонным «коней на переправе не меняют». Поговоркой, которая появилась не из-за Путина, а просто была к нему применена. Потом потребовалось нечто более «личное», и возникла фраза Вячеслава Володина: «нет Путина — ​нет России». Но и она, хоть и сообщала, что стране нужно сохранять на долгий срок не только самого Путина, но и всю нынешнюю систему власти, не приводила тому никаких доказательств. У Суркова — это заявка на очень долгосрочное и универсальное объяснение всех проблем. Число бедных в стране не сокращается? Пенсии остаются в основном нищенскими? Бегство капитала продолжается? Да вы погодите, у нас же сейчас только заря новой исторической эры. Дайте срок, и если не нынешнее, то уже следующее поколение российских людей будет жить в развитом путинизме.

В-третьих, появление данного текста говорит о том, что власть все больше погружается в вымышленную реальность. Кто-то при этом, как сам Сурков, просто цинично использует для собственных целей звучные, но ничего в действительности не значащие термины типа «глубинного народа». Большинство же во власти и вокруг нее, похоже, уже уютно устроились в этой вымышленной реальности и вполне уверовали в нее.

Там они вырабатывают какие-то концепции (даже создают видимость их реализации) и отчитываются Путину об успехах, пока в нашей реальности нечищенный Санкт-Петербург нынешней зимой снова выглядит почти по блокадному, и люди там травмируются и гибнут из-за снега со льдом ежедневно.

Тут еще важно, что наша реальность и вымышленная реальность российской власти — ​не параллельные. Они все больше и больше удаляются одна от другой. К сожалению, велика вероятность, что итоги этого процесса можно будет описать еще одной фразой. Уже не из Тэтчер, а из старого советского анекдота: «В чем трагедия Ивана Сусанина? В том, что он действительно заблудился». Заблудившейся окажется не только власть, но и страна.