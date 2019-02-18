С Трампом хотят судиться. Из-за стены

Это произошло после того, как обе палаты Конгресса согласовали бюджет на нынешний финансовый год, выделив на меры по укреплению южной границы 1,375 млрд долларов. В то время как Трамп запрашивал у законодателей 5,7 млрд на строительство пограничной стены с Мексикой.

22 декабря прошлого года несогласование бюджета между Белым домом и Капитолием (исполнительной и законодательной ветвями власти США) привело к самому длительному в истории страны «шатдауну» — временной частичной остановке работы правительства, длившейся 35 дней. Уже тогда глава Белого дома заявил, что он объявит режим ЧП на границе, если Конгресс так и не выделит необходимой суммы денег на строительство стены.

С помощью «ангельских мам»

Возведение стены «от вторжения нелегальных мигрантов», несущих в Америку наркотики, оружие, торговлю секс-рабами — женщинами и детьми и прочую преступность, отнимающих у американцев их рабочие места, было главным обещанием кандидата в президенты Дональда Трампа. В бюджете на нынешний год на реализацию обещания президента избирателям Конгресс выделил менее четверти от запрашиваемой суммы. Трамп бюджет подписал, чтобы избежать новой остановки правительства, но одновременно объявил на южной границе режим чрезвычайного положения. Это позволит ему брать деньги из других статей бюджета — в обход Конгресса.

Исполняющий обязанности руководителя аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэйни объяснил на брифинге журналистам, что администрация планирует перевести на строительство стены или стального барьера на границе почти 8 миллиардов долларов: 1,375 выделил Конгресс, около 600 миллионов долларов будет взято из фондов казначейства — министерства финансов, из программы министерства обороны по борьбе с наркотиками — 2,5 миллиарда долларов; а 3,5 миллиарда — из средств, заложенных на строительство объектов для нужд Пентагона.

Как объяснил Трамп на пресс-конфренции в Розовом саду Белого дома:

«Я разговаривал с парой генералов. Они думают, что стена гораздо важнее, чем то, для чего они собирались использовать эти деньги. Я спросил: «На что вы собираетесь их использовать?» Не буду здесь вдаваться в подробности, но ответы не произвели на меня впечатление».

Президент напомнил, что при нем бюджеты Пентагона составили в течение двух лет, соответственно, 700 и 716 миллиардов долларов. Он убежден, что взять оттуда на строительство стены с Мексикой 2–3 миллиарда, чтобы остановить «потоки наркотиков», — это «очень маленькая сумма».

Корреспондент CNN при Белом доме Джим Акоста задал свой вопрос Трампу, сославшись на совершенно другую статистику по преступности, связанной с нелегалами:

по данным министерства внутренней (национальной) безопасности США, переход границы нелегалами сейчас находится на рекордно низком за последние 40 лет уровне; уровень преступности среди нелегальных мигрантов ниже, чем у американских граждан; по данным управления по борьбе с наркотиками США, большинство наркотиков поступают в страну через существующие пограничные пункты в тайных отсеках автомобилей или замаскированно среди разрешенного груза, а не в результате перехода других участков границы.

Вопрос: Трамп объявляет чрезвычайное положение, потому что не может добиться выделения денег обычным путем?

Президент назвал вопрос «очень политическим», вновь сказал, что CNN — это фальшивые (фейковые) новости, да и вопрос тоже «фальшивый». Недавно корреспондента Акосту уже лишали аккредитации в Белый дом, и только после того, как CNN подал в суд, «допуск к Трампу» вернули. «Вы сами не верите в свою статистику, у меня другая статистика», — в этот раз заявил президент журналисту.

Трамп пригласил на пресс-конференцию «ангельских мам» — так он называет матерей, потерявших детей из-за преступлений, совершенных нелегалами. На просьбу ответить на заявления критиков о том, что Трамп «придумал» чрезвычайное положение в стране, президент апеллировал к этим женщинам: «Вы думаете, я что-то создаю? Спросите этих невероятных женщин, которые потеряли своих дочерей и своих сыновей, хорошо?»

Любопытно, что в один из моментов выступления Трамп фактически признал то, о чем его спрашивали журналисты, дословно:

«Я мог бы построить стену за более долгий период времени. Мне не надо было бы [тогда] делать это [вводить чрезвычайное положение]. Но я предпочитаю сделать это [возвести стену] гораздо быстрее».

Стена работает на 99,9%, заявил глава Белого дома, сославшись на пример Израиля. Своих соперников он обвинил в желании выиграть следующие выборы за счет обструкции действий администрации, утверждения политиков из демпартии «неверны и лживы насквозь».

Как и в 2016 году, стена с Мексикой станет «лакмусовой бумажкой» для избирателя в 2020-м, если только Дональд Трамп останется в кресле президента и пойдет на переизбрание. Как показывают данные опроса службы Rasmussen (самого консервативного социологического института Америки), деятельность Трампа одобряют 50 процентов избирателей (президент назвал на пресс-конференции цифру 52%). По данным сайта «538» (число членов коллегии выборщиков на президентских выборах), Трампа поддерживает сейчас 41,8%. Институт Гэллапа дает цифру 44%.

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Отменить — через Конгресс или суд

На ввод «чрезвычайного положения» политические противники президента ответили моментально.

«Противозаконное заявление президента о несуществующем кризисе наносит большой ущерб конституции и делает Америку менее безопасной, лишает Пентагон крайне необходимых средств. Это — явный захват власти разочарованным президентом, который вышел за рамки закона с целью попытаться получить то, чего он не смог достичь в конституционном законодательном процессе… Президент не выше закона. Конгресс не может позволить президенту разорвать конституцию в клочки», — заявили спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер.

Юридический комитет палаты представителей начал расследование законности указа, нарушающего, по мнению критиков Трампа, принцип разделения властей, согласно которому распределение денег — прерогатива законодательной власти. Комитет требует провести слушания с участием юрисконсульта Белого дома Пэта Чиполлоне и представителей министерства юстиции США, чтобы те представили финансовое и юридическое обоснование введения режима ЧП, в письме президенту конгрессмены потребовали дать им документы, на основании которых принято решение.

Президент США имеет право объявлять чрезвычайное положение для оперативного реагирования на реальные кризисы — войну или стихийные бедствия. Законодатели сомневаются, что чрезвычайной ситуацией можно считать приток семей и детей без сопровождения родителей, которые не нарушают иммиграционные правила и имеют право на поиск убежища в США. В юридическом комитете назвали «откровенно ложными» заявления Трампа о том, что через мексиканскую границу в США нелегально попадают террористы, и сослались на соответствующий доклад госдепа.

Фото: Елена Костюченко/«Новая газета»

Палата представителей, где у демократов большинство голосов, может принять законопроект, блокирующий указ президента. Более того, даже верхняя палата (Сенат, где большинство у республиканцев) может принять аналогичный документ. Достаточно всего нескольких голосов сенаторов-республиканцев. Противники ЧП напирают на то, что Трамп собирается ради строительства стены взять деньги, запланированные на улучшение условий проживания семей военнослужащих на базах Пентагона, расположенных в избирательных участках конгрессменов-республиканцев: на Аляске, в Кентукки, Северной Каролине и т.д. И смотрите, законодатели немедленно отреагировали: они действительно зависят от избирателя и защищают его интересы:

Кентукки — сенатор-республиканец Ламар Александер: «ЧП, введенное Трампом, — ненужное, немудрое, неконституционное».

Северная Каролина — конгрессмен-республиканец Том Тиллис: «Трамп устроил ужасный прецедент, и следующий президент-демократ сможет теперь использовать его для проведения «леволиберальной политики», например, запрещая личное оружие или вводя радикальную «зеленую» (экологическую) программу, наносящую удар по американской промышленности».

Кстати, это не преувеличение. Ильхан Абдуллахи Омар — «женщина в мусульманском платке» на Капитолийском холме, американка сомалийского происхождения, избранная в палату представителей от штата Миннесота, сказала, что следующий президент обязан объявить чрезвычайным указом N 1 борьбу с климатическими изменениями.

Но есть проблема, если попытаться запретить указ Трампа через Конгресс. Если обе палаты проголосуют против него, у президента имеется право вето. И тогда, чтобы отменить право вето, законодателям потребуется повторное голосование. Простого большинства будет недостаточно. Для преодоления вето требуется уже две трети голосов в обеих палатах. В Сенате получить две трети голосов будет практически невозможно. Уточним — сейчас невозможно.

Фото: Reuters

Второй путь — через суд. Любой федеральный судья может приостановить указ президента, если к нему поступит соответствующий иск, и судья решит, что президент нарушает конституцию. Собственно, так и произошло в первые дни президентства Трампа, когда тот издал указ о запрете въезда в страну граждан из ряда мусульманских стран. Дело дошло до Верховного суда. Трамп, в итоге, выиграл, но времени было потеряно порядочно. В Верховном суде сейчас большинство из 9 членов коллегии представляют консервативное крыло американского общества.

На пресс-конференции, объявляя режим ЧП, президент предсказал такой сценарий:

«У нас будет чрезвычайное положение в стране, и затем нам предъявят иск. Они будут судиться с нами в 9-м округе (аппеляционный суд 9-го округа считается одним из самых либеральных в Америке.— А. П.), даже если иск не должны рассматривать там, и мы, возможно, получим плохое решение суда, а затем мы получим еще одно плохое судебное решение, и тогда мы окажемся в Верховном суде. И, надеюсь, уже там пройдет справедливый пересмотр, и мы победим, точно так же, как с запретом на въезд».

«Американский союз за гражданские свободы» (ACLU) уже объявил, что подает в суд на Дональда Трампа за принятие «вопиюще незаконного» указа о чрезвычайном положении на границе. Юристы из правозащитных организаций Америки готовы защищать права владельцев земельных участков, на территории которых президент собирается вести строительство стены.

Как видим, процесс может быть затянут на неопределенное время, но и добиться полной отмены указа Трампа будет нелегко и небыстро. Впрочем, расклад голосов в Конгрессе может меняться под влиянием посторонних факторов — таких, например, как публикация итогового доклада комиссии Мюллера. Или, наоборот, запрет новым генпрокурором Уильямом Барром (ставленником Трампа) открытой и полной публикации расследования о «российском следе». Даже итоги торгово-пошлинной войны с Китаем могут повлиять на отношение законодателей к президенту и его указу. И таких факторов — множество. Этим, на мой взгляд, и отличается живой политический и демократический процесс, со всеми его издержками, от единодушного «одобрямс» прочих «законодателей», штампующих решения администрации президента со скоростью принтера.