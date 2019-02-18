Странненькие

История Киселевых (многодетной семьи из карельской Костомукши, у которой приставы отобрали шестерых детей) получила очень широкий резонанс в СМИ и социальных сетях. Верховный суд ограничил Киселевых в родительских правах еще 28 сентября 2018 года, но детей приставам удалось изъять только в январе 2019-го, до этого времени мать скрывалась с ними от органов опеки. Общественность встала на сторону многодетной семьи. На данный момент петицию с требованием строго наказать чиновников, отобравших детей, подписало больше двенадцати тысяч человек. А в соцсетях уже две недели распространяются посты про «очередной вопиющий случай ювенальной юстиции». В этих постах Киселевы названы «благополучной непьющей семьей» с четырехкомнатной квартирой, у которой карельские чиновники из мести за общественную деятельность отца семейства Анатолия Киселева уже несколько лет пытались отобрать детей. И, наконец, отобрали.

Наверное, стоит сразу оговориться, что семья в этой истории — однозначно пострадавшая сторона.

И дети, оторванные от родителей и отправленные в детдом, конечно, не будут там более счастливы, чем были бы дома.

Однако во всей этой истории есть второе дно. Есть объяснение ретивости чиновников. Не оправдание — но объяснение есть.

Вот что известно об этой семье. Анатолию Киселеву 40 лет, его жене Лидии — 35. При этом, по словам Анатолия, в браке они 20 лет — получается, что Лидия вышла замуж в 15.

У Киселевых четыре сына в возрасте от пяти до восемнадцати лет и две четырехлетние дочери-двойняшки. Все дети в семье — родные.

С начала нулевых семья больше десяти лет жила в Финляндии. По словам представителя Киселевых, члена Общественной палаты РФ Элины Жгутовой, семья жила в Финляндии, потому что Киселев, возможно, все это время «служил там — он же военный». Что конкретно российский военный Киселев делал в Финляндии, Жгутова не поясняет, но переезд в Финляндию для людей из Карелии — в целом нередкая практика: около тысячи жителей республики в год запрашивают финский вид на жительство, и большинство его получает.

В начале десятых семья вернулась в Карелию и осела в Костомукше.

Вид на город Костомукша. Фото ИТАР-ТАСС/Интерпресс/Владимир Ларионов

Сейчас у Киселевых есть небольшой бизнес по производству и продаже финских дверей и «благоустроенная четырехкомнатная квартира», в которой и живет многодетная семья. Лидия Киселева сейчас заочно учится на юриста, а Анатолий, по его словам, растиражированным в СМИ, «окончил школу КГБ, и у него много боевых товарищей из ФСБ, ГРУ и КГБ». Помимо продажи дверей в Костомукше Анатолий Киселев занимается общественной деятельностью: мужчина является активистом профсоюза «Союз ССР».

Члены этой организации уверены, что законодательство СССР до сих пор действует, потому что Советский Союз не распадался.

А еще члены профсоюза освобождают себя от оплаты ЖКХ, ссылаясь на действие особого «договора», опубликованного председателем «Союза ССР» Сергеем Демкиным в газете «Хочу в СССР! 2». (Впрочем, о задержках квартплаты Киселевыми костомукшские коммунальщики ничего не сообщают.) В рамках профсоюза Анатолий, по его словам, нередко помогал людям, «уличая приставов в нарушении действующего законодательства». Несмотря на членство в этой организации и связи в силовых структурах, в 2014 году после конфликта с руководством костомукшской школы, в которой обучалось трое его сыновей, у семьи начались серьезные проблемы.

Чтобы понять историю этого конфликта, во всем разобраться, я попытался связаться с Киселевыми лично. Однако разговаривать со мной они отказались: мать шестерых детей Лидия испуганно сказала, что мне стоит обратиться к ее мужу. А Анатолий сухо заявил, что мне нужно «связаться с их представителем» Элиной Жгутовой. Жгутова ответила на несколько моих вопросов, но полностью объяснять видение Киселевых своего конфликта с опекой не стала, заявив, что история этой семьи и так широко освещена в СМИ.

Действительно, на YouTube-канале «Минфин СССР» я нашел публичное обращение Анатолия от 8 октября 2018 года. В ролике Анатолий назван «заместителем Председателя ВС СССР». Начинается видеообращение словами: «Здравствуйте, уважаемые граждане нашей необъятной советской Родины. Меня звать Киселев Анатолий Александрович, я являюсь майором госбезопасности. И у меня случилась проблема такая небольшая…»

В этом видео Анатолий рассказывает, как в 2014 году он нашел на сайте Сбербанк-АСТ (федеральная электронная торговая площадка — прим. ред.) сведения о бюджетных средствах, которые получает костомукшинская СОШ № 1 имени Я.В. Ругоева, из чего сделал вывод, что школа, в которой учатся трое его детей, «прекрасно дотируется». Киселев вооружился скриншотами и направился к директору школы Наталье Федотовой.

«Директор, естественно, расстроилась», а Киселев сообщил ей, что школа больше от него «ни копейки денег не получит».

По словам Анатолия, ему надоело скидываться «на туалетную бумагу, на бумажные полотенца, на моющее средство, на мыло». Суммы «мелких поборов», по его словам, составляли от трехсот до полутора тысяч рублей. Также Анатолий припомнил, как однажды классная руководительница одного из сыновей попросила скинуться на жалюзи в класс по три тысячи пятьсот рублей, и «сумма собиралась такая», что «жалюзями можно было обмотать весь город».

После отказа от участия в финансировании мелких нужд школы Анатолий заметил, что к детям будто бы начали придираться: «То у них уроки не сделаны, то у них еще что-то, то у них понос, то золотуха». А в 2015 году старшему сыну, шестикласснику Константину, по словам Анатолия, не выдали учебники, которые обязаны были выдать. Тогда Киселев, по его словам, обратился в прокуратуру, и «учебники быстро выдали», но в следующем полугодии история повторилась уже со вторым сыном.

Директор школы Наталья Федотова в комментарии для «Медузы» заявляла, что все обвинения Анатолия Киселева надуманные: учебники всем ученикам выдаются бесплатно, никаких поборов в школе не было. А вот старший сын Киселевых Константин, со слов Федотовой, действительно часто пропускал занятия. Ее слова о Косте в разговоре со мной подтвердили его бывшие одноклассники: в целом характеризуя парня как «отзывчивого и дружелюбного», ребята сказали, что Константин «не очень хотел учиться», часто прогуливал, хулиганил и спорил с учителями, из-за чего попадал к директору.

Помимо этого, один из его бывших одноклассников сказал, что у Кости «мелкие косяки были по жизни, иногда он подворовывал», а еще учителя недолюбливали парня из-за курения. А в иске администрации Костомукши об ограничении Киселевых в родительских правах вообще было сказано, что Константин имеет судимость. Однако мне не удалось подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Видимо, когда разногласия Киселевых со школой стали окончательно непреодолимыми, семье предложили перевести детей в другую школу. Но в других школах (стоило только Киселевым «назвать свою фамилию») им отвечали, что мест нет. (В скобках отметим: в Костомукше с населением 29 000 человек — 5 школ.) В итоге в декабре 2015 года Киселевы перевели детей на семейную форму обучения, притом по советской программе.

Костомукша. Фото ИТАР-ТАСС/Интерпресс/Владимир Марков

Анатолий, настойчиво называющий себя и своих детей гражданами СССР,

в своем видеообращении заявлял, что «те знания, которые сегодня преподаются в школах Российской Федерации, — один мусор, там ничего сложного нет», поэтому его дети дома учились по советским учебникам.

Администрация школы, по словам Киселева, сначала «требовала детей обратно» (костомукшские чиновники утверждают, что такого не было). Потом школа предлагала предоставить Киселевым современные школьные учебники, но Киселевы от них отказывались. Отказывалась семья и от прохождения детьми промежуточных аттестаций, несмотря на настойчивые просьбы со стороны школы. Впрочем, согласно закону, дети на семейном обучении могут не проходить промежуточные аттестации: они обязаны пройти только государственную итоговую аттестацию.

Вскоре после того, как Киселевы оформили разрыв со школой, чиновники, по словам Анатолия, стали семье мстить.

Органы опеки несколько раз пытались провести обследование квартиры Киселевых, но их туда не пускали. Глава Костомукшского городского округа Анна Бендикова объясняла на пресс-конференции, посвященной ситуации в семье Киселевых, что

«там объявление даже вывешено было: «В случае проникновения на территорию квартиры — открываю огонь на поражение».

Несмотря на это, обследование квартиры два раза все же было произведено. Одна проверка выявила «неудовлетворительные санитарные условия и условия пребывания детей в квартире», вторая — то, что «у детей не организованы места для занятий, отсутствуют необходимые школьные принадлежности, учебники, рабочие тетради». Анатолий Киселев с этими претензиями не был согласен, заявляя, что в их квартире было три парты, несколько ноутбуков, а также был сделан «кое-какой ремонт».

В период с 2016 по 2018 год опека завалила Киселевых штрафами за «ненадлежащее выполнение родительских обязанностей». Всего их было выписано 12 штук (размер штрафов составляет от 100 до 500 рублей). Например, однажды Киселевым был выписан штраф за то, что их старший сын Костя пил пиво с друзьями на улице. Параллельно администрация города начала один за другим подавать в суд иски об ограничении Киселевых в родительских правах. В этих исках внимание суда акцентировалось на тех самых штрафах, выписанных самой же опекой. Иногда наличие двух-трех таких штрафов становится основанием для предъявления иска об ограничении родительских прав.

Главные же претензии опеки лежали в сфере образования детей. Так, в вину Киселевым вменялось то, что их дети с декабря 2015 года не проходят аттестацию, а сами супруги отказываются от сотрудничества со школой и администрацией города. Костомукшский городской суд принимал сторону Киселевых, возвращая иски опеке. Судья аргументировал свое решение статьей 73 Семейного кодекса. Согласно этой статье ограничение в родительских правах допускается только тогда, когда «оставление ребенка с родителями опасно для ребенка».

Но супруги Киселевы не пьют, у психиатра и нарколога на учете не состоят. Никаких свидетельств того, что они когда-либо били детей, нет.

Но то, что смутило Костомукшский городской суд, не смутило Верховный суд Карелии. 28 сентября 2018 года Верховный суд после апелляции костомукшской администрации ограничил Киселевых в родительских правах на полгода. Решение Верховного суда было вынесено на основании того, что Киселевыми «продолжительное время осуществляются родительские права в ущерб правам и интересам несовершеннолетних детей». По мнению суда, Киселевы «препятствовали получению общего и дошкольного образования», а в квартире у них «отсутствовали условия для комфортного и безопасного проживания». Шестерых детей должны были забрать органы опеки, а Киселевых суд обязал платить алименты на их содержание в детдоме.

При этом сам Анатолий Киселев связывает решение суда с тем, что на каждого ребенка детдому «выделяется хорошая сумма… может, миллион». Помимо этого мужчина подозревает органы опеки в том, что те заинтересованы в продаже его детей в «искусственную семью». Что он подразумевает под этим словосочетанием — неясно, однако в своих выступлениях Киселев припоминает службе опеки прокурорскую проверку 2017 года. Тогда прокуратура выявила, что в некоторых случаях решения о назначении опекуном принимались без необходимых документов, а органы опеки ненадлежащим образом принимали меры по сохранению за детьми, оставшимися без попечения родителей, права собственности.

Анатолий и Лидия Киселевы. Россия-1

Очевидно, что опека воюет с Киселевыми вовсе не потому, что у детей неудовлетворительные условия жизни. Я разговаривал с одним из одноклассников мальчиков, и он сказал, что в квартире у Киселевых «все, что нужно, было». По его словам, обстановка в семье была нормальной: «Были ссоры, но так, чисто семейные». Также мне удалось связаться с костомукшской школьницей, чей брат посещал в детском саду одну группу с младшими детьми Киселевых, и она часто встречалась с Лидией, когда та приводила в сад детей. Девушка сообщила, что дети Киселевых «всегда были ухожены, всегда в чистой одежде, девчонки с прическами».

Из видеообращения Анатолия Киселева, записанного им в своей квартире, понятно, что квартира у них негрязная и совсем небедная: на кухне — белый гарнитур, в углу гудит холодильник, есть мультиварка. В общем, обычная квартира российской семьи со средним достатком. Да и деньги на ручки с тетрадками Киселевы точно бы нашли — у них ведь хватает средств оплачивать обучение Лидии в негосударственном университете «Синергия» (дистанционное обучение по программе «Юриспруденция» стоит 48 000 рублей в год).

А просто Киселевы — странненькие. У них нет диагнозов, подтвержденных справками, ничто не дает оснований предположить, что они для детей опасны, но вот — странненькие.

Непохожие на других, а стало быть, и детей своих растят непохожими. Представители государства не могли с таким мириться.

Почти сразу после того, как Верховный суд ограничил Киселевых в родительских правах, Лидия Киселева уехала из Костомукши и увезла с собой пятерых несовершеннолетних детей. В Костомукше остался Анатолий Киселев и старший сын Константин. По словам Анатолия, 3 октября 2018 года сотрудники органов опеки ворвались в их квартиру и, не найдя остальных детей, забрали Константина в детский дом. Он вернулся домой 20 января — ему исполнилось 18 лет.

Федеральная служба судебных приставов после уезда Киселевых объявила их в розыск. Нашли же их только 17 января: в Москве на автостанции ВДНХ Лидию с детьми задержали сотрудники полиции. Семью сняли прямо с автобуса, Лидия собиралась везти детей в Нижний Новгород, где живет ее подруга.

Киселевых увезли в ОВД, откуда детей спустя несколько часов забрали приставы. Их передали в московскую больницу Г.Н. Сперанского № 21, причем, по словам Лидии Киселевой, детей у нее изъяли не по решению суда, а по Акту безнадзорности, в котором было указано, что дети «голодные, блохастые и неухоженные».

Дети пробыли в больнице до 24 января, потом их перевели в детский приемник-распределитель «Алтуфьевский». В приемнике-распределителе, по словам Лидии Киселевой, у детей почти сразу забрали телефон, так что с 27 января связи с ними не было.

Разыскивая детей, Анатолий Киселев прибегнул к проверенному средству: он записал видеообращение к губернатору Карелии Артуру Парфенчикову. Это видеообращение растиражировали СМИ, и Парфенчиков отреагировал, поручив карельскому омбудсмену Геннадию Сараеву принять необходимые меры, чтобы дети вернулись в семью. Правда, не сразу, а через полгода, когда Киселевы «устранят ограничения, которые были определены судом по абсолютно объективным основаниям» (по каким основаниям — Парфенчиков не уточнил). В «устранении ограничений» Киселевым губернатор обещал помочь «в рамках своих полномочий».

12 февраля дети Киселевых перевезли в костомукшский детдом из приемника-распределителя. 13 февраля в квартире Киселевых побывал карельский омбудсмен, он проверял бытовые условия квартиры. В рамках этой проверки Сараев предложил Анатолию и Лидии материальную помощь. По словам карельского омбудсмена, Киселевы «не выходят на контакт с государством», и ему «приходится навязывать свою помощь».

На самом деле Киселевы на контакт с государством выходили. После решения Верховного суда семья подавала кассационную жалобу в Верховный суд РФ, но, по словам Элины Жгутовой, «ее отклонили». Сейчас супруги собираются писать жалобу на имя председателя суда, чтобы их дело все-таки рассмотрели в кассационной инстанции. Параллельно семья собирается выйти с иском об отмене ограничения родительских прав. Киселевы хотят вернуть детей в семью как можно скорее.