Из другой фракции

Шихтовщик уральского завода по производству пропантов Рустам Корелин, который в январе этого года пикетировал Кремль и Дом правительства РФ, требуя повысить зарплаты рабочим, в скором времени может быть уволен. Уведомление о решении расторгнуть трудовой договор с ним компания «Форэс» направила в заводской профсоюз.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

— Документ мне передал председатель профсоюза Дмитрий Дудырин, — рассказал Корелин «Новой газете». — Решение было принято в то время, когда я находился в учебном отпуске. Якобы за время работы я допустил три проступка: первый — опоздал на работу на полчаса. Такой эпизод действительно был: правда, он был связан с тем, что сломалась машина, на которой мы ездим на завод. Второй проступок — в том, что я снимал на телефон разговор с начальником смены. О съемке он знал. Третий — в том, что в одну из смен в конце января мы выпустили пропанты не той фракции, которая требовалась. За это отчитали всю смену.

В документе, который имеется в распоряжении редакции, председателя профсоюза просят предоставить свое мнение в течение недели.

— С увольнением Рустама Корелина мы не согласны. И я думаю, аналогичное мнение выскажет Росхимпрофсоюз, — говорит председатель первичного профсоюза завода «Форэс» Дмитрий Дудырин. — Во-первых, совершенно очевидно, что решение об увольнении связано не с плохой работой Корелина, а с его активной гражданской позицией: с тем, что он ездил в Москву и проводил там пикеты, с тем, что участвовал в митингах рабочих здесь, в Сухом Логу. Во-вторых, я не считаю, что те проступки, которые ему вменяет руководство завода, являются проступками. Даже с точки зрения закона. Да, было опоздание. Но о нем за полчаса был предупрежден мастер смены. И связано опоздание было с технической невозможностью добраться на работу — машина, на которой рабочие ездят на завод, не завелась. Там же не только Корелин опоздал, но и еще три человека. Кроме того, линия, на которой работает Рустам, стабильно выдает бракованный продукт. Я об этом руководству завода говорю уже не первый месяц. Попыток исправить ситуацию они не предпринимают, а как повод уволить человека — используют. Что касается видеосъемки разговора с мастером, то закон запрещает снимать технологический процесс, но снимать должностное лицо в его кабинете — не запрещает.

Заместитель исполнительного директора «Форэса» Андрей Расторгуев факт принятия решения о расторжении трудового договора с Корелиным подтвердил. Но отметил, что рабочий пока не уволен.

— Идет процедура, которая связана с его статусом члена профсоюза. Профсоюзу предложено представить свое мотивированное мнение. Далее возможно обсуждение этого мнения сторонами. Приказа об увольнении Рустама Корелина в настоящий момент нет.

Читайте также Первое уральское предупреждение. Рассерженные свердловские рабочие отправили своего товарища в Москву требовать повышения зарплат

Проступки, за которые Корелина могут уволить, произошли еще до февраля. Письмо директора завода в профсоюз датировано 18 февраля. По словам Андрея Расторгуева, долгое время предприятие «проводило собственное расследование третьего, январского эпизода (с браком на производстве — И. Ж.), который определен как грубое нарушение технологической дисциплины и из-за которого сейчас поставлен вопрос об увольнении рабочего».

— Давайте смотреть не на слова [Корелина], а на документы. Случай с бракодельством. Корелин вместе с другими рабочими выполнял производственную операцию, которая называется рассевом. Во время этой операции пропанты разделяются на фракции. Система контроля качества обнаружила, что в контейнерах [которые выпустила смена Корелина] по документам значатся пропанты одной фракции, а на деле они смешаны с пропантами другой фракции. Рустам Корелин за этот случай ответственность признал, написав в объяснительной так: «…может, что и недосмотрели, прошу строго не наказывать…», — говорит Андрей Расторгуев.

В разговоре с «Новой газетой» Корелин предположил, что решение о его увольнении может быть связано с тем, что он обратился в полицию с заявлением о нарушениях при выплате зарплат рабочим.

По его словам, бухгалтерия завода регулярно начисляла рабочим меньше, чем они должны были получать. В середине февраля депутат гордумы Асбеста Наталья Крылова заявила, что главного бухгалтера завода подозревают в мошенничестве.

По словам Андрея Расторгуева, силовики действительно проверяют одного из сотрудников бухгалтерии завода. Однако эту проверку, утверждает он, инициировала сама компания «Форэс» по итогам расследования, проведенного собственной службой безопасности.

— Рабочим зарплаты платились в полном объеме. Но по документам, бухгалтер делала им еще надбавки. Вот эти надбавки она клала себе в карман.

17 и 18 января этого года шихтовщик завода «Форэс» из города Сухой Лог (Свердловская область) Рустам Корелин провел в Москве два пикета с требованием повысить зарплаты заводчанам и улучшить условия их труда. По его словам, рабочие на вредном производстве зарабатывают 25 000 рублей в месяц, в то время как владельцы заводов имеют миллиардную прибыль. Корелин требовал повысить зарплату рабочим до средней по Свердловской области — 42 000 рублей.