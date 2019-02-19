Ударный аргумент

Данил Большаков и Даниил Маркелов — сотрудники штаба Алексея Навального в Красноярске. 5 мая прошлого года они принимали участие в акции оппозиционера «Он нам не царь» в центре города. Шествие было несанкционированным — на нем задержали, по данным ОВД-Инфо, 35 человек.

Маркелову во время задержания разбили телефон. Затем его сильно ударили по правому боку — позже он пожаловался на боль в районе почек.

В служебной машине сотрудник полиции причинял ему физическую боль, по словам мужчины, специально сдавливая запястье и словесно оскорбляя.

Большакова задерживали не менее жестко — он был на акции с девушкой, они просто гуляли, но в какой-то момент их «оттолкнули люди в касках и бронежилетах». Большаков упал на тротуар, после чего его вытащили из толпы, порвали куртку и ремень, а один из полицейских ударил активиста в левый глаз.

Мужчины пожаловались на «превышение должностных полномочий с применением насилия» со стороны полиции, однако Следственный комитет в возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст.286 УК РФ отказал, сославшись на то, что активисты являются сотрудниками местного штаба Навального.

А Навальный, в свою очередь, «как известно, является оппонентом руководству Российской Федерации во главе с президентом Российской Федерации — Путиным В.В»,

— сказано в официальном постановлении СК об отказе в возбуждении дела.

До этого выдающегося фрагмента в тексте постановления [есть в распоряжении “Новой”] всего лишь приводятся показания двух сторон: каждого из потерпевших и стороны полиции. Большаков и Маркелов рассказывают о том, как их задерживали, применяя физическую силу, а сотрудники полиции это отрицают и описывают свою версию произошедшего. Затем следует весьма неожиданный вывод: «Анализируя в совокупности материалы проверки, органы предварительного следствия приходят к выводу о том, что отсутствует событие преступления <…>,

поскольку доводы Большакова Д.В. не нашли объективного подтверждения, так как Большаков Д.В. является сторонником Навального А.А.».

— Дело даже не в том, что довод странный, — говорит «Новой» глава юридической службы «Апология протеста» Алексей Глухов. — Эффективное расследование предполагает, что следствие не будет смотреть на политические пристрастия, на социальное положение, на гражданство и прочее. Абсолютный запрет бесчеловечного обращения действует на всех. Следователь (Алия Низамеева — старший следователь следственного отдела по Железнодорожному району Красноярска. — Ред.) решила проявить фантазию и объяснила, почему нельзя верить заявителям о факте применения насилия со стороны полиции. Следователь при вынесении решения дает свою оценку происходящему, и она просто верит больше словам сотрудников полиции, нежели заявителям, которые говорят о применении насилия со стороны этой полиции.

Сам Алексей Навальный в твиттере так прокомментировал происходящее в Красноярске: «Ну это новое слово в юриспруденции, конечно. Теперь Следственный комитет официально пишет, что это такое юридическое обоснование недоверия к человеку: «Он состоит в штабе Навального, который, как известно, является оппонентом президента Путина».