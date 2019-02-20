Пропащая экспедиция

Целесообразность североамериканских этапов Кубка мира для российских биатлонистов с самого начала представлялась сомнительной. Зато экстрима хватило — и в замерзавшем Кэнморе в Канаде, и в жарком Солт-Лейк-Сити в США.

Логика здесь не помогает. Совсем скоро чемпионат мира, и надо же было тащить всю биатлонную кавалькаду за океан, чтобы провести именно там седьмой и восьмой этапы Кубка мира — между прочим, последние перед главным стартом сезона в Эстерсунде. Назвать это «продвижением биатлона» язык не поворачивается — как его за океан ни продвигай, Северная Америка останется при своих зимних радостях.

Как бы то ни было, Международный союз биатлонистов периодически этапы за океаном организует. Вот и на этот раз что планировал, то и воплотил в жизнь. Получилось весело, иногда до слез — разного рода приключения, выпавшие на долю привыкших к классическим степенным европейским этапам спортсменов, были даже интереснее, чем сами гонки. Тем более что не все состоялись.

Совсем игнорировать североамериканский вояж было нельзя. Надо было подходить к нему умно, во главу угла ставя одну простую мысль — не навредить. Ни подготовке к чемпионату мира, ни здоровью спортсменов, особенно лидеров. Погода и логистика обещали сюрпризы, акклиматизация и реакклиматизация по возвращении также ничего хорошего не сулили. В качестве позитива предполагалось существенное пополнение очковой копилки в Кубке мира, чтобы сохранить полную квоту участников на будущий год.

Держали тренеры в уме и перспективы нового лидера сборной России Александра Логинова — в личном зачете он отставал от Мартена Фуркада всего на шесть пунктов, а непобедимый (пусть не в этом сезоне) француз за океан благоразумно не полетел. Можно было бы заранее потирать руки, если считать возможное второе место в общем зачете Кубка мира (на первом недосягаемый норвежец Йоханнес Бе) более важным, чем успех на чемпионате мира. Но новому штабу сборной и новому руководству Союза биатлонистов России, очевидно, хотелось удержать в руках синицу, чтобы было чем козырнуть в случае провала в Эстерсунде. Логинова предстояло поддержать незаменимому ветерану Евгению Гараничеву.

Проблемы тактическими соображениями не ограничились. Женской команде очки были нужнее, но по разным причинам пришлось отправлять резерв — оказалось, что не у всех есть визы. А еще, судя по отдельным комментариям и намекам, банально не хватало денег, что применительно к биатлону кажется удивительным. Впрочем, если учесть, что Международный союз биатлонистов из-за юридических тонкостей третий месяц не дает россиянам добро на подписание выгодного контракта со спонсором, ничего экстраординарного в ситуации нет.

Собирались наскоро, формировали «экспедицию» как бог на душу положит, в результате отправлявшийся за океан состав получился разношерстным, а касаемо тренеров и персонала, похоже, сильно секвестированным.

До Кэнмора, а это в ста километрах от Калгари, надо было еще добраться. Пересадка в Лос-Анджелесе считалась удачным вариантом, но разрешения на провоз оружия американская сторона не дала, так что сутки сборная России тренировалась без винтовок. Когда оружие прибыло, главной проблемой стал лютый холод. Не якутский, но совсем не европейский. Мерзли все участники независимо от статуса и привычки к морозам. Не помогали ни спецсредства, ни двойные комплекты термобелья, ни то, что организаторы существенно сократили дистанции индивидуальных гонок и уменьшили штрафное время.

Неудержимому Йоханнесу Бе, впрочем, ничто не помешало привезти Алек­сандру Логинову почти три минуты отрыва. В свою очередь, космическое по биатлонным меркам отставание не помешало лидеру российской команды стать бронзовым призером. На чем индивидуальные достижения как Логинова, так и остальных россиян, как позже оказалось, и завершились.

Мужская эстафетная команда в мороз под минус 20 повторила результат своего лидера, и в этот момент показалось, что все не зря. Но только показалось. Женской части сборной России повезло значительно меньше — в эстафете ее чуть не сняли с дистанции, когда 21-летняя Валерия Васнецова на своем этапе отстала почти на круг. Десятое место в этих условиях могло считаться вполне приличным результатом.

К финалу этапа оставалось любоваться изумительными горными пейзажами. Подстраиваясь под не такой уж редкий для провинции Альберта форс-мажор, хозяева заменили масс-старты спринтерскими гонками, перенесли завершение этапа на сутки, но потом вовсе старты отменили — в ночь на воскресенье в Кэнморе было минус 35. Всем сильно захотелось в тепло, которое ждало в Солт-Лейк-Сити, где биатлона вживую не видели с олимпийского 2002-го. В качестве достойной замены канадскому морозу здесь ожидались устойчивый плюс и близкий к штормовому ветер, что давало надежду на то, что соперники «застрелятся», а Россия свое возьмет, как иногда и бывает.

Получилось ровным счетом наоборот, в спринте даже у Логинова. Три промаха, 28-е место, недобор важных очков, за которыми он за океан и летел. Гонка преследования положение несколько выправила, седьмой результат можно было считать успехом — в общем зачете Кубка мира отрыв от Фуркада увеличился. Но Логинова уже поддавили другие французы, удачно выступавшие на этих этапах, — Симон Дестье в двух шагах, Кантен Фийон Майе чуть ниже, недалеко и австриец Симон Эдер. Что касается Мартена Фуркада, то когда в запасе личные гонки на чемпионате мира, то 90 очков отрыва для него — плевое дело. По большому счету для Логинова североамериканская овчинка выделки не стоила.

С Гараничевым хуже. Он должен был стартовать в гонке преследования первым из россиян, но Евгения тщетно искали организаторы во главе с директором этапа. Надежнейший зачетник на старт не вышел, потому что, по его словам… «просто опоздал». О причинах гадали многие. В их числе назывались и незнание английского языка, и внезапные проблемы со здоровьем, но никто из специалистов так и не смог найти внятное объяснение, как можно опоздать уже после проведенной пристрелки, находясь в гуще событий, и где были в это время тренеры. За разгильдяйство Гараничев «сам себя наказал» потерей места в топ-15.

У женщин можно было осторожно похвалить Маргариту Васильеву и Ульяну Кайшеву, которые разве что не провалились. А отличилась главным образом Валерия Васнецова — причем не на лыжне и стрельбище, а в инстаграме. На резкую критику «диванных болельщиков» она не нашла ничего лучшего, чем перед спринтерской гонкой ответить следующим образом: «Всех, кто настоятельно рекомендовал мне больше никогда не брать в руки оружие и забыть про спорт, приглашаю принять участие вместо меня! А я буду лежать на кровати, наслаждаясь вкусом сырных чипсов…» После чего юной последовательнице Андрея Аршавина («ваши ожидания — ваши проблемы») досталось за все, в том числе и за чипсы.

Руководство СБР и ухом не повело, подводя итоги экстремального, во многом нелепого и в чем-то даже скандального вояжа. Все вроде как по плану. Состав команды определен, но пусть еще поотбираются на чемпионате Европы, который уже сегодня стартует в Белоруссии: «Ждем хороших результатов, а дальше уж будем решать».

Судя по бравым репортажам из Северной Америки, лучше всех готова к чемпионату мира по биатлону бригада «Матч ТВ» и ее лидер Дмитрий Губерниев. Правда, до этого, такая уж нелегкая судьба, придется ему помогать лыжникам: «Крепкая бригада профессионалов мирового телевидения летит на чемпионат мира по лыжам! Полное погружение в материал, обилие интервью и посиделки в номерах со спортсменами до глубокой ночи! Цвет настроения — лыжи! Спорт — яркое шоу, тишина не для нас!»

Троллинг троллингом, но как-то и за куда более успешные лыжи действительно становится страшновато.