«Каноничные». Первый фильм об автокефалии

Александр Солдатов обозреватель «Новой», главный редактор credo.press

«Фильм поможет тысячам людей разобраться в истинных причинах и целях украинской автокефалии»



— Фильм Сакена Аймурзаева и «Громадского» «Каноничные» сегодня, спустя полтора месяца после вручения Православной Церкви Украины (ПЦУ) Томоса об автокефалии, является единственной попыткой методами документального кино подвести первые итоги этого события.

Оно представлено в фильме на фоне гигантской исторической ретроспективы, восходящей ко времени Крещения Руси. Действительно, украинский народ шел к своей независимой Церкви много веков, раздираемый между несколькими империями и путаясь в национально-культурных идентичностях. Возможно, Томос стал итогом этого драматичного пути, а возможно — лишь очередным кратковременным эпизодом, после которого что-то будет «отыграно назад». Фильм, в котором звучат голоса сторонников автокефалии, священников и мирян Киевского патриархата, но — не в меньшей степени — иерархов и клириков Московского патриархата, не дает определенного ответа на вопрос, чем станет Томос для истории Украины.

Фильм снят с любовью — трогательно даже оформление заставок в виде готических буквиц и стилизованных под средневековые миниатюр. Автору очевидно помогает собственная конфессиональная «равноудаленность» от главных групп украинского церковного противостояния. Хотя Сакен Аймурзаев и не говорит об этом открыто, но частые упоминания Рима, подчеркивание, что Русь была крещена до Великого раскола 1054 года, упоминание экуменических перспектив Томоса об автокефалии и «западничества» патриарха Варфоломея выдают его католическую идентичность. Но, пожалуй, православный автор при разговоре на острейшую тему современной православной политики не смог бы удержаться от субъективных оценок и симпатий, как в целом удерживается от них Сакен.

Если в начале фильма несколько ученых довольно подробно описывают состояние Византии в конце Х века и обстоятельства Крещения Руси, то история Церкви Украины после монголо-татарского нашествия дана в фильме схематично, буквально «двумя мазками».

Непосвященному зрителю трудно будет понять, когда же и как именно сформировался украинский тип церковности и почему он так радикально отличается от московского.

Политический контекст событий 1686 года, когда Киевская митрополия была передана под условное управление Московскому патриархату, в фильме не упоминается, что кажется пробелом на фоне досконального анализа текста грамоты Вселенского Патриарха Дионисия об этой самой передаче. Обойден вниманием и весь опыт борьбы за украинскую автокефалию в ХХ веке, до Патриарха Филарета (Денисенко): первая попытка ее провозглашения на Соборе в Киеве в 1921 году, появление «канонической автокефалии» благодаря распространению на территорию Украины юрисдикции автокефальной Церкви с центром в Варшаве в 1942-м и, наконец, опыт украинской церковной эмиграции, которая в начале 1990-х добилась канонического признания своих структур со стороны Константинопольского патриархата.

Судя по всему, фильм нацелен на российскую аудиторию, на разрушение стереотипов, формируемых агрессивной российской пропагандой. И в этом отношении он имеет огромные шансы на успех.

Но украинская аудитория наверняка предъявит автору свои, может быть, мелкие на первый взгляд, но чувствительные для нее упреки.

Легкий налет «москвоцентричного» взгляда на новейшую церковную историю можно, например, увидеть в утверждении, что митрополит Владимир (Сабодан) прибыл в Украину, когда Филарет (Денисенко) уже «ушел» из Московского патриархата. Если бы все обстояло так просто, споры между последователями Московского и Киевского патриархатов не были бы столь острыми. Митрополит Владимир (Сабодан) был «избран» предстоятелем УПЦ МП на Соборе в Харькове в конце мая 1992 года, когда Филарет, даже с точки зрения руководства Московского патриархата, оставался ее каноническим иерархом и не покидал ее структуры. По уставу УПЦ МП, ее Архиерейский собор не мог быть созван без участия предстоятеля (если тот жив), а Филарет своего поста не покидал. Таким образом, при всем уважении к Владимиру (Сабодану), приходится признать, что он был избран на еще занятую Филаретом кафедру, и процедура этого избрания была весьма уязвимой с канонической точки зрения.

Жаль, что не попала в кадр антиукраинская литература, до сих пор распространяемая в лаврах УПЦ МП, особенно — в ее западном бастионе, Почаеве.

Не попал в кадр летний крестный ход 2018 года в том же Почаеве, который сопровождали молодые люди спортивного телосложения, облаченные в одинаковые черные футболки с лозунгами, призывающими к войне (хотя и в виде вырванных из контекста библейских цитат).

У зрителя остается ощущение, что украинская власть как-то ограничивает или даже запрещает крестные ходы УПЦ МП (на экране мелькают даже зловещие автозаки), в то время как они совершаются совершенно свободно, и о каких-либо задержаниях их участников до сих пор не сообщалось.

Наконец, некоторым преувеличением выглядит утверждение, что все собравшиеся на Софийской площади 15 декабря 2018 года, в день Объединительного Собора, были участниками массовки, свезенной властями из регионов, и не молились (даже «Отче наш» не прочитали!). Конечно, глупо отрицать значительный элемент массовки, но все же на площадь пришли и сотни клириков, монахов и мирян разных украинских Церквей, которые не только молились, но даже целые соборные молебны устраивали как на площади, так и на прилегающих к ней улицах.

Но, повторюсь еще раз, эти недостатки, скорее всего, заметят только в Украине. У меня нет сомнений в том, что фильм поможет тысячам людей разобраться в истинных причинах и целях украинской автокефалии, сняв шоры, надетые на сознание православных россиян пропагандой. Увы, не так много осталось в России инструментов для снятия шор. Фильм «Каноничные» своей искренностью, спокойствием и основательностью способен пробить их.