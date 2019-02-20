«Ингушского сценария не будет»

После демаркации границ с Ингушетией власти Чечни принялись за Дагестан. Оказалось, что процесс межевания границ запущен еще в прошлом году, только сами дагестанцы об этом не знали. Пошли тревожные слухи, а обстановка в приграничных селениях накалилась. 20 февраля в Махачкале состоится пресс-конференция общественной комиссии по согласованию границ между Дагестаном и Чечней. На ней активисты озвучат свое обращение к Владимиру Путину и главе Дагестана Владимиру Васильеву. Дагестанцы просят власти вмешаться в ситуацию и не допустить повторения ингушского сценария.

«Процесс разграничения границ между Чечней и Дагестаном проходит в кулуарном режиме, выражающемся в нежелании властей и ответственных лиц комментировать происходящее. Представители независимых СМИ и общественности не допускаются на мероприятия. Организуется травля тех, кто выражает желание участвовать в процессе», — говорится в открытом обращении. Авторы просят Путина и Васильева «обеспечить полную прозрачность всех этапов процесса согласования границ и включения в состав комиссий представителей сельских общин и независимых экспертов», подчеркивая, что в противном случае «ситуация может привести к социальному взрыву».

Дагестанская общественная комиссия по согласованию границы с Чечней, куда вошли общественные деятели, историки, картографы и журналисты, образовалась около недели назад. Образовалась стихийно, после того как стало понятно, что с документами о границе никто жителей знакомить не хочет.

Определение и уточнение границ муниципальных образований происходит по всей стране в соответствии с поручением президиума Госсовета правительству РФ, утвержденному еще в 2016 году. Согласно ему, до 2021 года должно быть проведено межевание земель, и сведения о них внесены в Единый государственный реестр. В СКФО из 27 границ между регионами в Госреестр до сих пор было внесено только две: между Карачаево-Черкесией и Краснодарским краем и между Чечней и Северной Осетией.

Граница между Дагестаном и Чечней составляет около 400 километров. С чеченской стороны вопросом межевания занимается специальная комиссия во главе с председателем чеченского парламента Магомедом Даудовым. В рамках работы комиссии проводятся картографические и кадастровые работы, отлажены контакты с федеральными чиновниками вплоть до полпреда СКФО Александра Матовникова. Дагестанские чиновники подобной заинтересованности, однако, пока не проявили: даже не совсем понятно, кто и как с дагестанской стороны будет заниматься межеванием. Помимо комиссии во главе со спикером дагестанского парламента Хизри Шихсаидовым, полномочия и статус которой официально не определены, существует еще и правительственная комиссия во главе с министром земельных и имущественных отношений Екатериной Толстиковой. Эта комиссия была образована еще в июне 2018 года, чем она занималась все это время — неизвестно. Встречи дагестанских чиновников с чеченскими проводились за закрытыми дверями, решения, принятые на них, нигде не обнародовались, утверждают общественные активисты. Кто и как будет решать спорные моменты с землей, абсолютно непонятно.

Первый звоночек для Дагестана прозвенел еще в ноябре прошлого года. На фоне конфликта с определением границы между Ингушетией и Чечней на сайте парламента Чеченской Республики появилась карта, на которой были видны существенные отличия прохождении границы Дагестана и Чечни в сравнении с публичной кадастровой картой. Например, высокогорное озеро Казеной-Ам, которое находится на границе двух муниципалитетов и является лакомым туристическим объектом, было полностью отнесено к территории Чеченской Республики, так же как и ряд участков, относящихся к лесному и сельскохозяйственному фонду. Эти расхождения обнаружили блогеры. В дагестанских соцсетях стала расти волна возмущения. Карту с сайта парламента Чечни быстро убрали. Официальных комментариев не последовало.

В декабре прошлого года на медиафоруме в Грозном Владимир Васильев заявил: «Запланирована встреча с Рамзаном Кадыровым по вопросам границ… Все будет прозрачно». Об итогах этой встречи, впрочем, тоже никто не сообщил.

В конце января Дагестан посетил Магомед Даудов, он встречался с Хизри Шихсаидовым, обсуждали границы. Об этом визите дагестанцы также узнали случайно. Фотографии кортежа спикера чеченского парламента, а также его самого у Белого дома в Махачкале просочились в Сеть. Дагестанские чиновники молчали.

Затем, уже феврале, в Чечню разговаривать о границах отправилась дагестанская делегация во главе с Хизри Шихсаидовым. Об этом также стало известно постфактум. Какие вопросы решал там Шихсаидов, общественности не сообщили, зато весь интернет облетела фотография теплых объятий спикера дагестанского парламента и главы Чечни Рамзана Кадырова.

Также стало известно, что в начале февраля на территории Чечни был задержан глава отдела дагестанского бюро по технической инвентаризации и кадастровой оценке Хизри Хизриев. Якобы чеченские силовики нашли в его машине пакетик с марихуаной, и администрация главы Дагестана была вынуждена вмешаться. Только спустя несколько дней сам Хизриев был вынужден признать факт задержания, назвав это «незначительным инцидентом», однако о его сути говорить категорически отказался. Дагестанцы же расценили этот «инцидент» однозначно: чеченские власти пытаются оказать давление на одного из ключевых чиновников в вопросах технического оформления межевания границ.

Наконец, лишь недавно стало известно, что чеченская сторона предложила дагестанской «обменяться равноценными участками территорий площадью 73 гектара». Рамзан Кадыров в эфире канала «Грозный ТВ» бодро заявил о великолепной технической оснащенности процесса межевания границ в формате 3D: «Работы проводятся посредством лучших технологий, кадастровых и землеустроительных работ и без каких-либо препятствующих обсуждений».

А 7 февраля в селении Мехельта Гумбетовского района местные жители провели сход, где заявили, что Чечня предъявила ряд претензий на земли приграничных летних пастбищ, которыми пользовались поколения местных чабанов, и сельчане не намерены «уступать земли предков».

Стоит отметить важный нюанс: в масштабах других российских территорий площади спорных земель невелики. Однако в горах, где каждая пядь земли на вес золота, и фактически она обеспечивает жизнь того или иного селения, благосостояние его жителей, вопросы определения границ стоят очень остро.

На фоне всех этих событий дагестанская общественность стала воспринимать происходящее как тихую «сдачу дагестанских территорий» со стороны республиканских чиновников. Впереди отчетливо замаячил ингушский сценарий.

Напомню, Ингушетию лихорадило всю прошлую осень. Результаты межевания границ с соседями стали известны уже постфактум и привели к двухнедельному протесту в столице республики с конфликтами между представителями двух народов. Точку в споре Конституционный суд РФ поставил в декабре, признав правоту за чеченцами. Однако возмущенным ингушам никто так и не объяснил причин подобного поведения властей и соседей, и обида осталась.

Дагестанцы не хотят повторения соседского опыта и пытаются на ранних стадиях довести свою точку зрения до федерального центра.

На прошлой неделе активисты провели круглый стол в Махачкале, на котором объявили об образовании общественной комиссии и уже публично стали требовать официального отчета у властей. Власти зашевелились. Общественников пригласил к себе на встречу Хизри Шихсаидов. А Владимир Васильев дал несколько интервью федеральным СМИ. Он, наконец, признал факт переговоров с Чечней и уверил, что повторение ингушского сценария невозможно: «Мы помним, что происходило в Ингушетии осенью 2018 года. Такого у нас не будет. Благодаря тому что у нас очень активные люди. Мы имеем очень мощную систему СМИ. Хотя есть разные версии, и есть немало людей, которые поставили своей целью, как Герострат, сжечь что-нибудь, чтобы прославиться».

Что касается конкретики, то выступления Васильева так и не внесли никакой ясности в вопрос с границами. «Мы предварительно с коллегами, соседями, друзьями из Чеченской Республики все посмотрели. Сейчас у нас по границе не видим больших проблем на достаточно большой протяженности. Есть некоторые проблемы по восьми пунктам, не буду их сейчас называть… Сейчас возникает момент согласования этих моментов — чисто технических». Эти «чисто технические моменты» больше всего беспокоят общественников и жителей приграничных дагестанских сел.