Послание Путина Федеральному собранию образца 2019 года

В России, по мнению президента, продолжают успешно совершенствовать технологии, о которых Путин говорил в прошлом послании Федеральному собранию: ракета «Сармат», комплекс «Авангард», лазерная установка «Пересвет» и другие.

Президент анонсировал, что весной на воду будет спущена первая беспилотная атомная подлодка. «Хочу сказать о гиперзвуковой ракете «Циркон», которая способна поражать как морские, так и наземные цели», — добавил Путин.

По словам президента, вся работа по обеспечению обороноспособности направлена «только на защиту наших граждан».