Послание Путина Федеральному собранию образца 2019 года

«Успеха мы обязательно добьемся»
Послание президента Федеральному собранию длилось 1 час 30 минут. В заключении Путин сказал: «Успеха мы обязательно добьемся».
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию. Оно будет зачитано в Гостином дворе, где обычно проходят президентские «Прямые линии». Традиционно на оглашение документа приглашается около 1000 человек. В прошлом году мероприятие специально проходило в Манеже. Его перенесли на март, чтобы Путин мог поделиться с парламентариями своей предвыборной программой. Кульминацией выступления стала демонстрация на большом экране нового российского вооружения. «Таких систем, которые мы создали, нет ни у одной страны мира. Мы не делали тайны из планов, чтобы побудить к переговорам. Нас никто не слушал. Послушайте сейчас», — говорил тогда Путин. Тема послания Федеральному собранию заранее, как правило, не разглашается. Однако, по информации «Новой», в этот раз президент сосредоточится на внутренней политике и на поиске «позитивной повестки».
Послание президента Федеральному собранию длилось 1 час 30 минут. В заключении Путин сказал: «Успеха мы обязательно добьемся».
В России, по мнению президента, продолжают успешно совершенствовать технологии, о которых Путин говорил в прошлом послании Федеральному собранию: ракета «Сармат», комплекс «Авангард», лазерная установка «Пересвет» и другие.
Президент анонсировал, что весной на воду будет спущена первая беспилотная атомная подлодка. «Хочу сказать о гиперзвуковой ракете «Циркон», которая способна поражать как морские, так и наземные цели», — добавил Путин.
По словам президента, вся работа по обеспечению обороноспособности направлена «только на защиту наших граждан».
Владимир Путин осудил односторонний выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
«Сами все нарушают , а потом ищут оправдание и назначают виновных. Аккуратенько американцы заставляют своих сателлитов подхрюкивать», — сказал президент.
Он заявил, что если США создадут для России угрозы и разместят ракеты на территории Европы, то Россия примет зеркальные и асимметричные действия: «Россия будет вынуждена создать виды вооружения, которые будут использованы не только в отношении стран, где могут быть расположены ракеты, но и где находятся центры принятия решений».
Смотрите видео: Путин об отношениях с США и новых ракетах (кликабельно)
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Путин отмечает важность налаживания отношений со странами ЕС, с США, а также говорит о сотрудничестве с Китаем, Беларусью, Индией и заключении мирного договора с Японией.
«Россия была и будет суверенным государством. Она должна быть или такой или ее не будет. Все это должны понимать и осознавать», — сказал Путин.
Путин считает необходимым развивать специальное и дополнительное образование для детей и молодежи. Он призывает молодых людей приносить пользу себе и своей стране.
Путин рассказывает о необходимости развития в сфере научно-технологического прогресса, в частности он вспомнил о российской крылатой ракете «Авангард» и сравнил ее с созданием первого искусственного спутника Земли.
Путин поручил реализовать проект по созданию продвинутой научной инфраструктуры. В том числе в течение следующих трех лет в 15 субъектах России будут созданы научно-образовательные центры.
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Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
В России необходимо создать новую программу по развитию сельских территорий, которая должна начать действовать с 1 января 2020 года, считает президент.
Кроме того, необходимо создать защищенный российский бренд чистой зеленой продукции. Он будет производиться только с использованием безопасных технологий.
«Пойдет в улет за границей. Там ничего чистого вообще не осталось», — усмехнулся Путин.
По словам Путина, модернизация инфраструктуры важна для всей страны и ее экономики. Путин говорит про важность железнодорожного Крымского моста и про строительство и улучшение инфраструктуры региональных автодорог.
Путин отметил, что бизнес не должен «постоянно ходить под статьей» и чувствовать риск уголовного преследования. По его оценкам, на одного предпринимателя, который находится под следствием, приходится 130 сотрудников, потерявших работу, что плохо для экономики.
Президент отметил, что следственные действия по «экономическим делам» часто затягиваются. «Человек сидит за решеткой, его ни разу за несколько месяцев не вызвали на допрос. В отпуске был следователь, отвечают мне. Там загрузка огромная. Надо дополнительные ресурсы выделять», — заявил Путин.
Кроме того, по мнению президента, нужна цифровая платформа, где бизнесмены смогут рассказывать о «притеснениях» своего бизнеса.
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Путин поручил сформировать комфортные условия для инвестиций в технологические стартапы, так как в России формируется колоссальный спрос на эти продукты и услуги.
«И эти ресурсы должны работать здесь, в России», — заключил президент.
К 2021 году темы экономического роста, по словам Путина, должны превысить 3% и в дальнейшем опережать мировые. Зарплаты бюджетников должны расти не ниже уровня инфляции.
Путин выделил четыре направления, по которым нужно работать для экономического роста:
1) опережающий рост производительности труда;
2) улучшение делового климата и качества национальной юрисдикции;
3) снятие инфраструктурных ограничений для раскрытия потенциала регионов;
4) подготовка современных кадров.
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Путин говорит о необходимости реконструкции сельских клубов и домов культуры. На это будет выделено 17 млрд рублей. Кроме того, от уплаты налога на прибыль будут освобождены региональные и муниципальные музеи, театры и библиотеки.
Путин призвал за два года перевести на современные условия обучения все школы в стране: и туалеты поставить, и интернет наладить. Скорость интернета должна будет вырасти в 400 раз (!).
Президент также предложил ввести программу «Земский учитель»: педагоги, переехавшие в села и малые города, будут получать миллион рублей.
«Мусорными проблемами не занимались, может быть, 100 лет, то есть никогда, — говорит Путин. — Полигоны переполнены. Они превратились в ворох хлама вблизи живых кварталов. Уходить в сторону от требований граждан недопустимо».
Президент поручил разработать безопасную систему переработки мусора, опираясь на мнение экологических экспертов. За два года необходимо будет закрыть 30 крупных свалок в черте городов, за последущие щесть лет — все остальные.
Смотрите видео: Путин о проблеме мусорных отходов (кликабельно)
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Граждан России не устраивает уровень здравоохранения, поскольку они судят по первичному звену: по поликлиниками и лабораториям. «К их работе у людей больше всего претензий. Проблема даже просто попасть на прием!» — восклицает Путин.
Он поручил правительству до конца 2020 года сделать медпомощь доступной во всех населенных пунтках России. За последующие два года будет построено и модернизировано 1590 медицинских пунктов.
Кроме того, президент постановил разивать программу «Бережливая поликлиника» и перевести к 2021 году на новые стандарты все детские поликлиники.
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«Нужны меры, которые быстро решат этот вопрос. Необходимо снять возрастные ограничения для программы «Земский доктор», специалисты старше 50 лет также смогут получить единовременную выплату до 1 млн рублей», — сказал Путин.
К 2021-м году президент поручил полностью перевести на новые стандарты все детские поликлиники. Он также отметил необходимость развивать онкологические центры.
Президент поручил пересчитать выплаты пенсий за первые месяцы текущего года.
«Государство должно довести пенсию до прожиточного минимума, а потом ее индексировать, сейчас этого не делается», — говорит Путин.
Президент рассказывает о проблеме бедности в России. По его словам, сейчас за чертой бедности находятся около 19 млн человек.
«Слишком много, слишком много. Надо безусловно сосредосточить наше внимание на борьбе с этим явлением», — вздыхает президент. Он отмечает, что люди вынуждены экономить на самом необходимом: еде, одежде и лекарствах.
По его словам, в России необходимо со следующего года в рамках программы по софинансированию регионов создать программу по поддержке населения, установить так называемый «социальный контракт». За пять лет поддержку от государства могут получить более 9 млн человек.
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Путин предлагает предусмотреть «ипотечные каникулы» для граждан, которые лишились своего единственного дохода: «Загонять человека в тупик — последнее дело».
Все государственные услуги должны предоставляться «без лишних бумажек», считает президент.
«Запись в ясли и детский сад, оформление льгот должны проходить без заполнения лишних бумажек », — сказал Путин.
Путин отметил, что правительству и Центробанку неоходимо обсудить вопрос снижения ставнок по ипотеке. Президент напомнил, что сейчас для семей с детьми действуют особые меры поддержки по ипотеке — ставка в 6%. Однако, по его словам, льготой воспользовали только 4,5 тысяч семей.
Президент предложил установить льготную ставку по ипотеке для семей с детьми на весь срок кредита. Пограмма может потребовать 600 млрд рублей.
Больше детей — меньше налог, говорит Путин. Нужно поднять планку до двух прожиточных минимумов на члена семьи, считает президент.
Владимир Путин приветствует всех пришедших на послание Федеральному собранию. В начале своей речи он подчеркивает, что сегодняшнее выступление будет сосредоточено на вопросах внутреннего, социального и экономического развития.
«Особое внимание [нужно уделить] задачам, поставленным в “майском указе” и развернутых в национальных проектах. Они построены вокруг человека для достижения нового качества жизни. Наши задачи носят долгосрочный характер. Нельзя снижать планку наших ориентиров», — заявил президент.