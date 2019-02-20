Дмитрий Харатьян, плов, вино и собаки

19 февраля в хоспис имени Веры Васильевны Миллионщиковой приехали журналисты «Новой» вместе с народным артистом России Дмитрием Харатьяном. Он, как и редакция, — давний друг благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». И уже не один раз выступал перед подопечными фонда.

После стихов и песен под гитару в исполнении Дмитрия Харатьяна, с участием нашего корреспондента и сотрудников центра паллиативной помощи, перед пациентами выступали уже почти штатные четвероногие сотрудники редакции. Четыре собаки, работающие с ребятами из детских домов, подопечными фонда «Старость в радость» в домах престарелых, теперь станут регулярными гостями и московского хосписа.

Мы благодарны Нюте Федермессер и фонду «Вера» за помощь нашему обозревателю Зое Валентиновне Ерошок в последние месяцы ее жизни. Дни Зои Ерошок станут традицией.

Помочь фонду можно здесь: https://help.hospicefund.ru/

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»