«Такое происходит во всех банках»

Еще один скандинавский банк — на сей раз шведский Swedbank с филиалами в Литве, Латвии и Эстонии ¬— оказался втянут в скандал с отмыванием денег. Журналисты шведского общественного телевидения SVT сообщили, что в период с 2007 по 2015 год через банк были отмыты 4.3 миллиарда долларов. Кроме того, часть подозрительных транзакций проходила между Swedbank и Danske Bank, которому прокуратура Дании еще в конце осени предъявила предварительные обвинения в отмывании денег. В случае с Danske речь идет о сумме в 230 миллиардов долларов.

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Расследование шведского телевидения SVT длилось около полугода. Оно основывается на утечках из базы данных межбанковских переводов. Журналисты составили список из 50 «подозрительных» клиентов банка — например, счет был открыт на фирму, зарегистрированную в офшорах, либо на компанию, деятельность которой невозможно установить. По данным шведского телевидения, основная часть «подозрительных» транзакций пришлась на балтийские филиалы Swedbank.

В расследовании говорится, что часть отмытых средств — порядка 26 миллионов долларов — связаны с делом юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.

В руководстве Swedbank после выхода расследования заявили, что «не имели возможности ознакомиться со списком подозрительных клиентов», однако их имена, в любом случае, будут защищены банковской тайной. В среду вечером президент банка Биргитте Боннесен в ходе онлайн-конференции рассказала, что пока итоги расследования SVT банк пока не подтверждает.

«Сегодня для нас сложный день, — заявила Биргитте Боннесен. — Однако могу вас уверить, что наша бизнес-модель базируется на систематическом отслеживании возможных экономических преступлений. И в таких случаях мы проявляем нулевую толерантность — мы сразу обращаемся в правоохранительные органы и отказываемся от дальнейшей работы с клиентом».

Президент Swedbank признала, что «люди, которые занимаются отмыванием денег, проникают в банковскую систему — такое происходит во всех банках», поэтому утверждать, что никаких нарушений не было, тоже нельзя.

Правление банка рассказало, что после скандала с Danske Bank (через его эстонский филиал прошли подозрительные транзакции на общую сумму 230 миллиардов долларов, о чем стало известно летом 2018), Swedbank проводил дополнительные проверки. Но сейчас начинать внутреннее расследование руководство банка не планирует — по их мнению, для предотвращения экономических преступлений и так делается достаточно.

По словам Боннесен, Swedbank мало работает с нерезидентами — их доля от всех клиентов банка составляет около 1,5%. При этом больная часть нерезидентов — это граждане стран ЕС, на долю граждан постсоветских стран и, в частности, России, приходится мизерная часть. В деле Danske Bank, напротив, именно нерезиденты стали главной проблемой: большая часть подозрительных транзакций проходила через их счета.

«В настоящее время мы не рассматриваем никаких подозрительных транзакций, связанных с участием граждан России, — рассказал «Новой» представитель банка Габриель Франке Родау. — Я не могу исключить, что такие транзакции есть, однако подтвердить эту информацию сейчас мы не можем».

В среду Боннесен лично встретилась с основателем фонда Hermitage Capital Биллом Браудером, по заявлению которого началось расследование в отношении Danske Bank. Боннесен рассказала, что Браудер отказался от намерений подавать в суд на Swedbank — хотя ранее появилась информация о том, что он собирался это сделать.