Серые кардиналы и консервативные наркокурьеры

«Оскар» для Бейла?

Фильм-расследование «Власть» — обстоятельный нелицеприятный портрет самого влиятельного вице-президента США за всю историю страны, главного конструктора нынешней имперской доктрины. За зловещим образом серого кардинала Дика Чейни встает пейзаж современной политики, в которой деньги и связи — инструменты управления миром. Связи и деньги могут подарить человеку средних способностей безграничную власть.

Это история о Чейни? Нет. Это универсальная история. Кристиан Бейл уже выиграл «Золотой глобус» за роль вице-президента, получил номинации на премии BAFTA и «Оскар». Его оскаровская номинация — одна из восьми, в том числе в категориях «Лучший фильм» и «Режиссура».

Автор и режиссер — Адам Маккей, создатель оскароносной ернической «Игры на понижение». Он подробно исследовал тайные пружины мировой финансовой катастрофы, разоблачая махинации, приведшие к коллапсу на Уолл-стрит. В новой картине рассказывается, как электрик из Вайоминга достигает заветной цели — вершины власти.

Наблюдаем, как принимаются судьбоносные для мира решения.

Вот Киссинджер с Никсоном, мило беседуя, решают, бомбить или нет Камбоджу. О'кей — и 16 тысяч бомб сбрасываются на рисовые поля и деревни, вызывая ужас целой страны.

А Никсон продолжает смотреть в камеру с «озорной улыбкой», как комментируют Fox News. Уотергейт хоронит многих — на место проигравших из тени вышагивают новые претенденты и продолжают бороться за власть неблаговидными методами.

Буш-младший. Кадр из фильма «Власть»

При всей демонстративной нелюбви к Чейни автор им любуется, оценивая по достоинству «особые» качества, необходимые в современной политике. Например, способность представлять дикие идеи как взвешенные и разумные, находить им убедительные оправдания. Раз это предложение Белого дома, значит, оно правильно и законно.

Режиссер всматривается в неподвижное лицо Чейни во время атаки на торговый центр. Его проектная работа по достижению собственных целей не останавливается ни на миг.

Он наблюдает и потом наносит удар. Консерватор до мозга костей, он видит слабые стороны либеральных снобов, понимает, что вся их трескотня про гражданские права и свободу слова бесит большинство населения необъятной страны, которое верит телевизору и громким лозунгам.

Кадр из фильма «Власть»

Он знает, как занять Белый дом без боя. Без медицинской карты (с больным сердцем) и декларации о налогах. Он будет получать сводки ЦРУ раньше президента и, жонглируя словами, защищать интересы сильных мира сего.

Станет одним из инициаторов войны за ресурсы на нефтяных полях Ирака. Войны, которая ввергнет регион в хаос, но будет оправдана верными СМИ идеей возмездия за 11 сентября. Даст зеленый свет тотальной прослушке, о которой мечтал еще Никсон, «допросам с пристрастиями» в Гуантанамо. Он убежден: все, что делает президент, — возможно, а президент делает то, что ему нашепчет Чейни.

Бейл в очередной раз демонстрирует феноменальное перевоплощение. Дело не в набранных килограммах, это погружение в другой мир. Для этого кафкианского превращения актер пересматривал видеопрограммы, интервью политика, консультировался с политологами, работал с логопедом над особенностями произношения, с хореографом — над походкой. И вот под накладкой и париком зажегся странный, сонный и в то же время просверливающий насквозь взгляд человека, который по-приятельски признается Бушу-младшему, что не слишком-то желает быть его вице, «ну если только рутинные дела вроде контроля за госаппаратом, армией, энергетикой и внешней политикой».

Кондолиза Райс. Кадр из фильма «Власть»

Фильм Маккея полон противоречий. Он хочет нравиться зрителю, но разжевывает сорокалетнюю историю восхождения к зениту власти Чейни слишком подробно, несколько утомляя к финалу. Использует в качестве метафор лобовые образы вроде рыболовной ловли — кого сейчас опасный политик поймает на крючок? Все действие — батут между эпиком и сатирической драмой, психологическим триллером и сатирической пародией. Впрочем, все эти недостатки нивелируются героической работой Бейла и сверхактуальностью вопросов, поставленных картиной в эпоху Трампа. И кстати, в этой истории есть еще одна ловушка — ощутимый феминистский привкус. Никакого вице не было бы, если бы не его жена, мудрая, амбициозная, безжалостная Линн (Эми Адамс также номинирована на «Оскар»).

Это Линн вылепила из забулдыги-электрика, на которого все махнули рукой, политического тяжеловеса, манипулятора и кукловода.

Но у всякого кукловода за спиной свой Карабас-Барабас. И совершенно не важно, какого он пола.

Никакого вице не было бы, если бы не его жена. Кадр из фильма «Власть»

детали

Чейни курил три пачки сигарет в день в течение 20 лет. У него было пять инфарктов, первый случился в 37 лет. В 2012-ом перенес пересадку сердца. В 2011 вышли мемуары Чейни «В мое время», в которых он подчеркивает, что решение об «освободительной миссии» в Ираке было оправданным, и принято под воздействием его «последнего слова».

Мул Деда

Каждый фильм Клинта Иствуда публика воспринимает как последний. Ну в самом деле, сколько можно? А можно.

«Наркокурьер» — свидетельство того, что Иствуд в свои 88 в неплохой форме. Снимает, продюсирует, снимается в главной роли. У него безупречная репутация в Голливуде и непререкаемый авторитет. Он остается непоколебимым патриотом и республиканцем старой закалки. И по-прежнему готов посмеяться в кино над расизмом, сексизмом и своими твердокаменными взглядами. К примеру, его герой в новом фильме чистосердечно обзывает чернокожую семью «неграми» и немедленно исправляется, видя их обиду.

«Наркокурьер» Клинт Иствуд снял по сценарию Ника Шенка (того самого, что сочинил для Иствуда «Гран Торино»), который вдохновился статьей Сэма Долника «90-летний наркокурьер картеля Синалоа» в New York Times Magazine.

Старый садовод Эрл Стоун из Пеории, штат Иллинойс, свои жизнерадостные цветы лилейники любит больше семьи, а слеты цветоводов предпочитает семейным торжествам. Поэтому дочь не разговаривает с ним, жена не может скрыть вечной обиды, и только повзрослевшая внучка готова прощать эгоизм деда. Когда его мелкий бизнес разрушат интернет-продажи цветов, он согласится на мутную работу — перевозку груза. И только с третьего рейса поймет, что везет наркотики. Для пресловутого мексиканского наркокартеля Синалоа Эрл с внешностью благообразного пожилого янки, с водительскими правами без единого штрафа — просто находка. Полицейским не придет в голову заподозрить величественного старика в старом пикапе в чем-то неблаговидном. Оригинальное название фильма «Мул» — так на криминальном сленге именуют людей, перевозящих наркотики. Эрл везет наркотики, напевая кантри под радио, покупая в придорожном кафе «лучшие сэндвичи со свининой на побережье», по-отечески опекая своих мексиканских надсмотрщиков, развлекаясь с девушками, годящимися ему во внучки, задушевно беседуя с полицейскими — словно продолжает выращивать лилии.

Кадр из фильма «Наркокурьер»

И когда по стопам наркокурьера отправятся агенты Федерального управления по наркотикам во главе с героем Брэдли Купера, вы не хотите, чтобы они поймали преступника с ласковой кличкой Деда.

Деда, как Юрий Деточкин, тратит деньги на благие дела. Но Деточкин-то всего лишь крал машины, а Стоун в кузове своего пикапа распространяет смерть...

Причина этого внутреннего разногласия — харизматичность самого Иствуда, человека, которому невозможно не поверить, даже если он не прав.

Шенк соединяет в сценарии криминальную комедию и мелодраму, не жалея красок и эмоциональных подробностей в описании попыток Эрла восстановить разрушенную семью. В этом смысле «Наркокурьер»отличается от «Гран Торино» высоким градусом нежности и сентиментальности. И несмотря на то что его проигнорировали киноакадемики, зрители приняли работу легендарного ветерана кино на ура: сборы скоро достигнут 150 млн долларов. Может быть, потому, что режиссер по-прежнему руководствуется принципом: «Ни за что не позволю миллионам поедателей попкорна дергать меня за ниточки».