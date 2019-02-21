Как нам накормить Россию?

В послании Федеральному собранию, которое президент огласил в среду, есть два тезиса, очень близких к проекту, которым я с увлечением занимаюсь последние несколько месяцев. Первый тезис, безусловно, близкий и «Новой газете», состоит в том, что главной задачей государства сегодня стала борьба с бедностью. Второй — о том, что Россия может и должна стать лидером в области производства продуктов для здорового питания и в принципе может кормить весь мир. Но начать-то правильно со своих граждан, причем именно с бедных, потому что обеспеченные люди в конце концов могут позаботиться о своем здоровье за свой счет.

Я ознакомился со статьей Владислава Иноземцева раньше, чем она была опубликована в «Новой газете», и обсудил ее основные тезисы с другими ведущими экономистами. Все они подтвердили правильность такой точки зрения: одной из самых эффективных мер поддержки может быть субсидирование для малообеспеченных граждан именно возможности правильного, здорового питания.

Я решил поставить эксперимент в одном отдельном провинциальном городе за счет частных пожертвований, чтобы понять, как это будет работать на практике.

Ведь провинции — а именно она интересует в первую очередь — кафе, предлагающих недорогую и здоровую пищу, можно сказать, нет. Не было их и в небольшом городе Нелидове в Тверской области, о котором известный блогер Шоладеми несколько лет назад написал очерк «Безнадега. Точка. Ру».

Но несколько месяцев назад я открыл там кафе «Петрушка» со средним чеком 90–100 рублей как альтернативу «Макдоналдсу», «Сабвею» и «Бургер Кингу». И хотя очевидно, что низкая покупательная способность (средний доход в городе 20 тыс. руб.) и просто небольшое количество жителей (19 тыс.) обрекает эксперимент на отсутствие рентабельности, дела идут неплохо.

Но эксперимент можно продолжить. Для этого необходимо собирать в благотворительном фонде ежемесячно по 1–1,5 млн рублей частных пожертвований и перечислять их малообеспеченным семьям в Нелидове с возможностью потратить их на питание в «Петрушке». Эти деньги можно переводить на специальные карты, эмитированные самым надежным в стране Национальным резервным банком Лебедева (он не принимает банковских рисков). Срок эксперимента — минимум два года, до «созревания темы» в правительстве РФ.

Из 6,5 тысячи малообеспеченных жителей Нелидова (данные мэрии) имеется 250 многодетных семей, то есть максимум 1,5 тысячи человек. Им мы и будем помогать, перечисляя на карту 1000 рублей на человека в месяц (по итогам месяца сумма сгорает). Исходя из того, что каждый человек может поесть в кафе примерно 10 раз в месяц. Мэр города — «за». Депутат Госдумы от района — «за». Осталось уточнить позицию губернатора.

Но, не дожидаясь этого, я уже перечислил в Благотворительный резервный фонд миллион рублей из собственных средств, чтобы незамедлительно начать эксперимент.

Если он покажет свою эффективность, то через 3–4 месяца практики мы попытаемся распространить эксперимент еще на 30–40 небольших городов средней полосы, куда «Макдоналдсы» и «Бургер Кинги» не снизошли зайти (не заработаешь…). Для этого потребуется уже не 1,5 млн рублей, а 45–60 млн рублей в месяц.

Но я уверен, что в России достаточно обеспеченных и притом порядочных людей, которые при желании такой эксперимент поддержат.

Идея такая: мы вместе с «Новой газетой» попросим и попробуем убедить сорок лучших благотворителей в стране, обещая общественное признание и благодарность за то, что стояли у истоков превращения России в страну номер один по здоровому питанию к концу 2022 года.

Всего пожертвований с человека по 4–5 млн рублей в месяц в течение двух лет.

На «втором круге» надо охватить города с 25–100 тысячами жителей, добиваясь вовлечения в здоровое питание 1,5–2 миллионов человек.

«Третий круг» (если он будет) — с помощью госбюджета по всей стране.

Естественно, сети кафе здорового питания смогут получать «дотационных клиентов» только через конкурс. Я готов работать в точке безубыточности, с нулевой прибылью, не один год. Но «точка ноль» обязательна — без нее не сделать тысячи кафе, которые смогут составить конкуренцию американским брендам «нездорового» питания.

Вот такое частно-государственное партнерство. Можно еще задаться вопросом, а какой процент населения страны должен питаться здоровым образом, чтобы по этому критерию, без лукавства, считаться державой номер один в мире? Пятнадцать процентов? Именно столько у нас в стране малоимущих. Почему с них и не начать, а не с Рублевки, где и так дела пока неплохи?