Груз-400
Что произошло с предназначенными для Китая зенитными ракетами, которые «повредил шторм»
Фото: РИА Новости
Павел ФельгенгауэрОбозреватель «Новой»
На выставке оружия в Абу-Даби гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал журналистам, что зенитные ракеты ЗРК С-400, предназначенные для КНР, «были уничтожены» после повреждения в результате шторма при перевозке в Китай. Что взамен уже делают новые, что страховая компенсация выплачена и в конце концов все будет в порядке.
Ракеты, по сообщениям СМИ, перевозили морем на судне «Никифор Бегичев». Судно попало в шторм в районе Северного моря и Ламанша, и ракеты были повреждены, причем все сразу, да так, что было решено их уничтожить. Многомиллиардный контракт с КНР на поставку С-400 был подписан еще в 2015 году и должен быть уже полностью выполнен. Но теперь исполнение контракта откладывается по меньшей мере до конца 2020 года.
Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-400 «Триумф» был принят на вооружение еще в 2007 году и уже давно поставляется в войска. Многократно утверждалось, что С-400 может поражать воздушные и баллистические цели на дальности до 400 км, но это до сих пор было не совсем так. В 2007-м С-400 приняли на вооружение не с дальнобойной (до 400 км) самонаводящейся зенитной ракетой 40Н6, а с другими, меньшей дальности: 9М96, 48Н6 и 48Н6ДМ. Поэтому дальность поражения у ЗРК С-400 «Триумф» была примерно такая же, как и у С-300 последних модернизаций: теоретическая до 250 км, а в реальности и меньше. Вообще С-400 конструировали, чтобы сразу совместить в одной системе потенциал ЗРК средней дальности типа С-300 и дальнобойные возможности уж очень устаревшей С-200В, разработки еще шестидесятых, которую наши Воздушно-космические силы (ВКС) давно хотят окончательно списать в утиль. Но дальнобойную самонаводящуюся ракету 40Н6 для ЗРК С-400 «Триумф» много лет никак не получалось довести до ума, а испытания оказывались неудачными.
Наконец, только прошлым летом было официально объявлено, что испытания 40Н6 на полигоне Капустин Яр завершены. В октябре 2018-го 40Н6 приняли на вооружение, и было объявлено о начале их серийного производства. Планируется выпустить до 1000 штук 40Н6 для уже развернутых и запланированных ЗРК С-400. В будущем именно дальнобойная 40Н6, способная, в частности, сбивать спутники на низких орбитах, должна стать основной для перспективного ЗРК С-500, который, в свою очередь, будет основой национальной системы ПРО/ПВО для всей территории РФ.
Для Народно-освободительной армии Китая (НОАК) предназначена 40Н6Е (экспортный вариант 40Н6), и эту ракету с нетерпением ждали в Пекине, поскольку китайцы уже получили и развернули С-400, но без дальнобойной ракеты, а значит, совсем не с теми боевыми возможностями, что были прописаны в контракте. Теперь им придется еще подождать. Ракеты отправили зачем-то по бурному зимой Северному морю на другой конец мира, хотя разработаны они в МКБ «Факел» в Химках, а серийно производятся на ММЗ «Авангард» на севере Москвы, и
логично было бы отправить их по железной дороге прямо до китайской границы, а не по морю вокруг Африки и Азии или через зимнюю Атлантику до Панамы, а потом по Тихому океану.
По всей территории России ЗРК С-400 возят именно по железной дороге. Во время шторма 40Н6Е, сделанные для НОАК, подмокли и пришли в полную негодность, хотя они выпускаются с завода в надежных герметичных транспортно-пусковых контейнерах, которые должны были гарантированно уберечь «товар» от любых погодных неприятностей.
С учетом многолетней истории последовательных неудач и задержек с испытанием и производством 40Н6 можно предположить, что странная история с повреждением ракет стоимостью в сотни миллионов долларов на самом деле всего лишь способ выиграть время на доработку страдающего бесконечными детскими болезнями изделия. Типа, вот уже сделали всё честь по чести и отправили, да утопили по дороге. Наши ВКС ждали дальнобойную ЗРК с 2007-го и еще подождут, а с китайцами, которые уже и деньги заплатили, надо было как-то объясниться.
Утопление — классический советский способ списания дефектных изделий и матчасти. Сам когда-то подобные акты составлял и подписывал.
Президент Владимир Путин публично подчеркивает равноправную природу российско-китайских взаимоотношений, но в реальности об этом сегодня можно только мечтать. Без малого 30 лет назад, в 1989 году, после «бойни на площади Тяньаньмэнь» Китай рассорился с Западом и оказался под санкциями США и ЕС, которые до сих пор запрещают продажу Пекину военных товаров и технологий двойного назначения. В 90-е еще сравнительно бедный и отсталый Китай принялся скупать и добывать в России то, что не мог получить на Западе, в том числе, к примеру, купили в Минатоме и запустили комплекс по промышленному обогащению урана.
Многое тогда попало из России в Китай, хотя кое-что наши военные все же продавать не разрешили: например, ядерные подлодки или баллистические ракеты. Ограничения существуют до сих пор, но ситуация стремительно меняется.
Сегодня уже Россия попала под все более ужесточающиеся западные санкции, и ее зависимость от Китая нарастает с каждым днем.
Поднебесная после Тяньаньмэнь в целом решила проблему импортозамещения, а Россия и ее ВПК пока никак. В частности, сравнительно современные станки и технологическое оборудование для модернизации предприятий ВПК покупают в КНР, в том числе б/у, поскольку больше негде. Компоненты, комплектующие и специальные материалы, которые больше не удается добыть на Западе, приходится искать в Китае. Россия пока еще нужна КНР, но равноправия во взаимоотношениях все меньше.
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