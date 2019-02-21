Шунтированное сердце и чистые руки

В среду, 20 февраля, в медицинский центр имени академика Мешалкина в Новосибирске с обысками пришли оперативники ФСБ. Центр занимается лечением сердечно-сосудистых заболеваний и с 2018 года фигурирует в уголовном деле по достаточно экзотической статье 178 ч.2 УК «Ограничение конкуренции»: в апреле прошлого года ГУ МВД по Новосибирской области начал расследование в связи с предполагаемым картельным сговором двух фирм при реализации лекарств в центре. Но это дело ведет полиция, а ФСБ пришла конкретно к заместителю директора центра по научной работе Евгению Покушалову: его подозревают в хищении на сумму 1,3 миллиарда рублей в течение последних четырех лет. Самого Покушалова по итогам обыска задержали, мера пресечения ему должна быть назначена в пятницу, 22 февраля.

Дело выглядело бы относительно рядовым, но Покушалов — не просто врач и ученый, пусть и с мировым именем (индекс Хирша у Покушалова составляет 28, его работы цитировались более 3000 раз). Он также лауреат Госпремии в области науки и технологий в 2016 году с формулировкой «за научное обоснование и внедрение в клиническую практику новой концепции снижения заболеваемости и смертности среди пациентов с нарушением ритма сердца».

Спустя год кардиохирург стал финалистом конкурса «Лидеры России». А через несколько месяцев Покушалов стал еще и советником губернатора Новосибирской области Андрея Травникова (пресс-служба Травникова не ответила на звонки «Новой»).

Помимо прочего, Покушалов, как уточняет «Тайга-инфо», является соучредителем ООО «Прометей»: компания занимается исследованиями и разработками в области медицины. Партнеры Покушалова Андрей Кудряшов и Алексей Французов — совладельцы известного производителя медизделий для кардиологии, фирмы «Ангиолайн». Эта фирма производит коронарный стент «Калипсо», совладельцем патента на который является Покушалов. В 2015 году клиника имени Мешалкина участвовала в исследовании под названием «Патриот», в котором на 600 добровольцах сравнивали, какой стент — «Калипсо» или американский Abbott Vascular, — лучше. По итогам опытов, один из авторов исследования Евгений Кретов озвучил, что отечественный стент лучше (при этом Кретов — также совладелец патента на «Калипсо»).

Официального комментария от ФСБ, в рамках какого уголовного дела задержан Евгений Покушалов, пока не поступало.

Однако с учетом того, что спецслужбы подозревают его в хищениях, якобы проходивших с 2015 года, получение кардиохирургом Госпремии и участие в конкурсе «Лидеры России» выглядят несколько двусмысленно.

Отметим, что пресс-секретарь конкурса Мария Блохина не смогла дать оперативный комментарий об участии Покушалова в этом конкурсе.

Главным публичным защитником Евгения Покушалова пока является глава медицинского центра имени Мешалкина Александр Караськов (он также совладелец патента на стент «Калипсо»). В разговоре с «Новой» зампред комитета по соцполитике парламента Новосибирской области Караськов подтвердил, что Покушалов не имел в клинике никакого доступа к финансам и занимался исключительно научной работой. Однако не стал уточнять, связано ли задержание его заместителя по научной работе с предыдущими уголовными историями вокруг медицинского центра. «Не люблю гадать на кофейной гуще, на суде все услышите», — заявил Караськов.