21 февраля Смольнинский районный суд Петербурга отказал депутату городского парламента Максиму Резнику в удовлетворении иска к врио губернатора Александру Беглову. «Новая» уже рассказывала, что конфликт между депутатом и врио начался 23 января, когда последний на встрече с ветеранами произнес следующее: «Сегодня опять там [в Заксобрании] один из депутатов, Резник, выступал. И говорил, что надо было сдать город [Ленинград] фашистам... С ума сошел».

Заседание в Смольнинском суде Петербурга / Фото: Сергей Сатановский

Позже, несмотря на существование аудиозаписи выступления, Беглов заявил: «Об этом говорили ветераны… Может, я повторил. У меня нет оснований не верить ветеранам и блокадникам».

В исковом заявлении Максим Резник требовал от временно исполняющего главы города выступить c публичным опровержением, а также возместить компенсацию морального вреда в размере 1 рубль.

На четверг было назначено предварительное заседание по иску. В начале слушаний представители ответчика заявили, что истцы не имели права подавать иск к временно исполняющему обязанности губернатора Александру Беглову как к должностному лицу. Адвокат Наталья Шатихина, представляющая правительство города, сослалась на статью 16 Устава города Петербурга. «При таких обстоятельствах в порядке гражданского судопроизводства губернатор надлежащим ответчиком быть не может, а исковые требования могут быть заявлены либо к правительству Петербурга, либо к физическому лицу», — пояснила защита.

На это судья отреагировала неожиданно: она тут же привлекла в качестве соответчика правительство Петербурга. «Огонь, ваша честь!» — сказала Наталья Шатихина. Посчитав, что судья Оксана Азизова неверно понимает закон, адвокаты ответчика заявили ей отвод. Судья, по их словам, нарушила порядок ведения процесса: врио Беглов как должностное лицо не может быть соответчиком, а их как представителей правительства должны были официально известить о судебном разбирательстве. Азизова десять минут посовещалась сама с собой и вернулась с отрицательным решением.

За этим последовали другие странности. Предварительное заседание перетекло в основное, и тут уже обе стороны высказали несогласие. Адвокат Резника Натэла Пономарева просила исключить из иска слова «врио губернатора» и оставить только «А. Д. Беглов», то есть физическое, а не должностное лицо, а также отложить заседание, чтобы ответчик представил свои доводы в подтверждение либо опровержение доводов, представленных истцом. И оба раза получила отказ.

По всему казалось, что судья стремится поскорее разобрать это дело. Не обращая внимания на упреки со стороны адвокатов, Оксана Азизова перешла к исследованию доказательств.

Она попросила помощника включить аудиозапись, на которой Александр Беглов произносит оскорбительные для Резника слова. «Вот сегодня опять там один из депутатов, Резник, выступал и говорит, что надо было сдать город фашистам, — распекал Беглов оппонента. — Но я ему ответил, и на правительстве (имеется в виду встреча Беглова с депутатами на заседании в Смольном 25 декабря. — С. С.) ответил… И говорит, у фашистов или в Европе в то время была демократия. <…> С ума просто сошел!»

Адвокат Резника еще раз подтвердила заявленные требования: признать слова Беглова не соответствующими действительности, опубликовать на сайте администрации опровержение и выплатить компенсацию в размере один рубль. «Я спокойно отношусь к критике, но озвученная информация оскорбляет меня уже потому, что это на сто процентов неправда, — заявил суду депутат. — Это не только оскорбление памяти моих родных и близких, которые защищали родину и город, но это и создает негативный фон». Размер ущерба для себя он объяснил тем, что «не считает возможным измерять нанесенное оскорбление в деньгах».

Ответчики в прениях заявили, что на заседании представлен только фрагмент выступления Беглова, и выразили готовность предоставить пост-релиз правительства о той встрече, в котором якобы нет слов Беглова о Резнике. Кроме того, Наталья Шатихина заявила, что постарается ссылаться на практику Европейского суда по правам человека, поскольку знает о том, что Резник не доверяет российскому правосудию. Ее коллега Марина Горлачева сообщила, что даже при соответствующем решении суда Александр Беглов не будет обязан опровергнуть свои слова, поскольку в этом заседании он не является участником.

В завершение прений Натэла Пономарева попросила вернуться от прений к рассмотрению дела по существу, чтобы обе стороны сумели в полной мере представить свои доказательства — в числе прочего и полную аудиозапись выступления Беглова, дабы рассеять сомнения в ее подлинности. Суд ей в этом отказал.

Пятнадцати минут перерыва Оксане Азизовой хватило, чтобы прийти к решению отказать Максиму Резнику в удовлетворении его исковых требований. Мотивировочная часть судебного решения, из которого станет понятна логика этого решения, будет готова к 26 февраля. Натэла Пономарева сообщила «Новой», что это решение будет обжаловано.

Между тем на 12 марта назначено предварительное заседание Невского районного суда. Туда депутат Резник подал иск против двух ответчиков — врио губернатора Александра Беглова и интернет-портала «Мы можем» (в лице его главного редактора Василия Романова), который распространил слова градоначальника о депутате.