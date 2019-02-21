«Поле чудес» в стране глубинного народа
Одно из самых долгоиграющих народных телешоу оскандалилось
Ирина ПетровскаяОбозреватель «Новой»
Вы помните, в какой стране появилось поле чудес? Да-да, в стране дураков, которую придумал Алексей Толстой в сказке «Золотой ключик». Именно туда отправили мошенники лиса Алиса и кот Базилио доверчивого Буратино, обещая ему небо в алмазах. Надули, конечно.
Когда на наше ТВ прилетела первая ласточка коммерческого вещания «Капитал-шоу «Поле чудес», некоторые усмотрели в самом названии и намек на страну, и издевательство над участниками, жаждущими без труда выловить рыбку из пруда. Поязвили-посмеялись и забыли.
А телешоу «Поле чудес» живет-поживает в эфире уже почти три десятилетия, и никто по поводу глумливого названия давно не возбуждается, не требует призвать телевизионщиков к ответу и запретить к чертовой матери программу, оскорбляющую чувства «верующих».
Впрочем, нет. На минувшей неделе «первый пошел»: академик РАН Александр Калинин как раз и призвал закрыть программу после опубликованной Первым каналом видеозаписи финала шоу «Поле чудес», повлекшей скандал в медиа- и интернет-пространстве.
Там массовка кидается сломя голову к игровому столу и метет буквально все, что скопилось на нем за время съемок: фрукты, конфеты, пироги. Некоторые, отпихивая конкурентов, даже смахивают продукты в заранее припасенные пакеты. Действительно, безобразное зрелище, пусть и дающее наглядный ответ на волнующий зрителей вопрос:
куда после эфира девается жратва, которую несут участники в качестве гостинцев «любимому Леониду Аркадьевичу»?
Именно после этого видеоролика академик РАН и заявил в гневе: «Вся вина на тех, кто это организовал. Передача должна быть закрыта».
Никогда прежде Первый канал такое вот неприглядное «закулисье» на публику не демонстрировал. А тут зачем-то взял и показал. Скандал же, как известно, двигатель рейтинга. Многие пользователи Сети, отреагировавшие на ролик, вообще удивились, что шоу, на котором они буквально выросли, до сих пор идет в эфире.
Между тем феномен долголетия и популярности «Поля чудес» достоин как минимум размышления. Уж сколько их упало в эту бездну — разных развлекательных шоу, появлявшихся в эфире множества телеканалов! В них и ели на скорость, и раздевались чуть не догола, и, давясь, брали в рот отвратительных скользких червяков. Да все не туда. Не полюбил народ такой экстрим. Зато простенькое шоу с угадыванием букв в слове принял всей душой.
Собственно, угадывание букв — последнее, ради чего на «Поле чудес» приходят зрители. Главное удовольствие — на людей посмотреть и себя, если повезет, показать. Сделав ставку на звездных участников, организаторы других шоу фактически исключили возможность участия в них так называемых простых людей, посчитав, что они никому, кроме близких, не интересны и рейтинга не приносят. Простые люди вообще если и появляются на отечественном ТВ, то либо в криминальных хрониках, либо на «Прямой линии» с президентом Путиным (хотя и туда отбирают самых достойных и проверенных — не ляпнули бы чего).
Выходит, что «Поле чудес» — своего рода социальный лифт, который позволяет тому самому глубинному народу ненадолго выбраться из своей глубинки и получить минутку славы, даже если она и сопряжена с интеллектуальным поражением: ну да, букву не угадал, но Якубовича живьем увидел, в костюм медведя нарядил, родителям, кумовьям, а также главному бухгалтеру привет передал и даже разжился набором чаев от фирмы-спонсора, что, само собой, в хозяйстве всегда пригодится.
Если в первые перестроечные годы народ вожделел дорогостоящего дефицита, то теперь просто хочет попасть в ящик и окунуться в атмосферу праздника, столь редкого в жизни многих.
Поэтому счастливчики, оказавшись у барабана, еще и пляшут, и песни поют, и фокусы показывают. А дома потом их встречают, как героев, поэтому участие в «Поле чудес» на всю жизнь останется для большинства самым ярким событием, воспоминание о котором будет греть душу долгие годы и передаваться из поколения в поколение.
Понятно, что ведущему Леониду Якубовичу все это давно обрыдло: и художественная самодеятельность гостей, и поцелуи взасос, и гостинцы, и нелепые наряды, в которые он обязан смиренно рядиться. Временами, когда игроки бесконечно вращают барабан, раз за разом ошибаясь в выборе буквы, иссякает и его чаша терпения: «Я давно чувствовал, что мне пора к психиатру. Подарки — в студию, пока я не сошел с ума!» Год назад он спровоцировал скандал после откровений в программе Первого канала «Сегодня вечером»: «Я им говорю: «Ребята, забудьте слово «играть». Посмотрим на это с другой стороны. ХХI век на дворе. Девять взрослых человек с образованием полтора или два часа всерьез на глазах у всей страны угадывают слово. Это диагноз! Это шизофрения! Что вы, ребята? Не об этом разговор! Вы же не за этим приехали».
И что тут скандального? Ведущий просто признал, что не за победой едут к нему люди, а за славой и праздником, поэтому и вопросы не слушают, полагаясь на авось и мечтая лишь об одном: чтобы до них дошел ход, и они смогли выложить (в прямом и переносном смысле) все свои домашние заготовки: от приветов до консервированных огурцов с личного огорода. Сокровенные (по Платонову) люди. Чудаки. Смех и радость они приносят тем, кто по ту сторону экрана, хотя и способны довести съемочную группу до белого каления.
Про то, что творится в студии после окончания игры, когда массовка со всех ног мчится к барабану с едой, Якубович честно рассказал в одном из интервью:
- «У меня есть только одна задача — успеть выскочить из студии. Причем это надо видеть. Пирожные засовываются в карманы, за пазуху. Администраторы только и орут: «Осторожно, детей не задавите! Такое ощущение, что они приходят туда жрать. Все сметается».
Слаб человек. И дармовые продукты на халяву — тоже свидетельство этой слабости, а не только жадности, нищеты и дурного воспитания, как посчитали многие комментаторы скандального видеоролика. Тем более забирать еду людям разрешено официально, это, по словам Якубовича, многолетняя традиция «Поля чудес» и вообще — «старинная русская традиция, гостеприимством называется».
На вопрос же, зачем Первому каналу понадобилось делать эту «традицию» достоянием гласности, есть совсем простой ответ: взбодрить интерес к архаичному шоу (удалось) и немного постебаться над людскими слабостями. Некрасиво получилось? Да уж. Но ТВ не для красоты существует, а для рейтинга. Безобразное же, как известно, прибыльнее красоты, у которой в этой ситуации совсем немного шансов спасти мир.
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