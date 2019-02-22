Варежки для Рогозина

Со слов Бабенко, Ковтун лично давала ему и другим сотрудникам указания собирать мзду с бизнеса, а деньги тратить на увеселения и подарки федеральным чиновникам, покупку рыболовного снаряжения и спиртного.

Игорь Бабенко был задержан полтора года назад — вскоре после возбуждения уголовного дела, в котором фигурировали его подчиненные. Суть дела — в наличии внебюджетного счета Управления по обеспечению деятельности аппарата правительства области, на который регулярно перечисляли деньги предприятия разного уровня. Взносы делались в ответ на письма за подписью Ковтун или Бабенко, в которых предпринимателей просили поддержать социальные и благотворительные программы. Затем деньги расходовались на проведение банкетов, покупку личных вещей, сувениров и прочего. Позиция обвинения: схема придумана Бабенко, который хотя себе в карман ничего не положил, но корыстный умысел имел — выраженный в желании «стабильного получения заработной платы».

Вице-губернатор, молчавший 6 месяцев в СИЗО, такие подробности публично привел впервые. По его словам, левый счет в бюджетном учреждении существовал издавна: в 2012 году, когда Бабенко пришел в правительство, схема уже исправно функционировала. Существовал ежегодно обновлявшийся список коммерческих структур-доноров. Финансовое управление аппарата правительства было в курсе. А вот в поле зрения Счетной палаты и Генпрокуратуры, которая проверяла Мурманскую область в ноябре 2016 года, внебюджетный счет не попал.

— Главным организатором и интересантом была губернатор Ковтун, — заявил Бабенко. — В дальнейшем по ее указанию и с ее ведома деньги расходовались на мероприятия, которые перечислены следствием. Ковтун же предоставлялись затем отчеты. Также были траты на личные нужды губернатора.

По словам бывшего чиновника, иметь такой источник неучтенных ресурсов вынуждали регулярные внезапные указания, поступавшие от Ковтун, — принять ту или иную официальную или неофициальную делегацию из федерального центра. Для этого либо использовали внебюджетный счет напрямую, либо производили небольшие — до 100 тысяч рублей — закупки, на которые не объявлялся открытый конкурс. Предмет договора указывался фиктивный: например, покупка сувениров оформлялась как приобретение бумаги, а рыбацкой экипировки — как транспортные услуги.

Дорогие подарки гостям Ковтун, по словам Бабенко, всегда выбирала сама — вначале давала примерные указания, затем выбирала из представленных фотографий с описанием и ценами. Так покупались медвежья шапка, варежки из росомахи и инкрустированный аметистом нож, фигурирующие в уголовном деле как подарки для вице-премьера Рогозина.

На вопрос одного из адвокатов, оформлялись ли столь дорогие подарки в соответствии с законом — по договору дарения, — подсудимый ответил «не знаю». В материалах дела таких документов нет. Между тем их наличие и отсутствие дает перспективу для открытия совсем иных уголовных и административных дел — уже в отношении «дорогих гостей».

— Губернатор четко понимала, на что тратятся деньги? — спросили Игоря Бабенко.

— Да. Если от заданного ею стандарта мероприятий было отступление, реакция была резкой. Мы находились под прессингом. Я знал, что в Управлении будут готовить документы с подложным предметом договора, я это признаю. Но мы иначе не могли выполнить, например, указания губернатора закупить спиртное, которого не было у нас на складе. Вот приезжает, к примеру, мэр Сочи, мы покупаем водку, коньяк, салат. А за ужином решается, как организовать отдых северных детей в Сочи. Значит, деньги, потраченные на ужин, стали инструментом реализации социального проекта.

Суд интересуется, кто придумал организовать сафари на снегоходах для вице-премьера Рогозина.

— Губернатор, — следует ответ.

— Во время визитов проводились рыбалки. Кто это придумал?

— Губернатор. Без решения губернатора ни одно такое мероприятие не могло быть в принципе проведено.

— Указания губернатора являлись незаконными?

— Да.

— Вы их выполняли?

— Да.

— Почему?

— Потому что это указания губернатора.

Сама Марина Ковтун комментирует дело Бабенко редко, подчеркивая, что не является его фигурантом — даже в качестве свидетеля. Адвокаты обвиняемых утверждают, что их ходатайства о допросе Ковтун остались без ответа.