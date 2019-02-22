21 февраля строители петербургского метро собрались у здания городской администрации. Люди требовали встречи с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым, чтобы спросить: когда наконец Метрострой погасит перед рабочими миллионные долги по зарплате и возобновит нормальную работу?

Утром — забастовка, вечером — зарплата

За последние десять дней это второй поход метростроителей к Смольному. В прошлый раз они собирались здесь же 12 февраля. Тогда к недовольным спустился помощник вице-губернатора Эдуарда Батанова и, не представившись, пообещал, что зарплату за декабрь и январь рабочие получат «в ближайшие дни».

«Но дни идут и идут, на следующей неделе начнется март, а денег как не было, так и нет, — рассказывает сотрудник СМУ-13 ОАО «Метрострой» Сергей Захаров. — Одни слова: «потерпите, подождите, все будет хорошо, завтра деньги будут железно». А назавтра ничего нового, кроме нового «завтра». Но этими завтраками детей не накормишь. Нам не нужны обещания, нам нужна зарплата. У некоторых коллег сегодня нет денег даже на дорогу до работы».

Строительство станции метро «Проспект Славы» (2017) / Фото: russos.livejournal.com

«Мы все уже несколько месяцев живем взаймы, — подхватывают метростроевцы. — Кто-то просит в долг у друзей и родственников, кто-то берет кредиты, кто-то ищет подработки. Доходит до абсурда: люди вынуждены брать кредит, чтобы заплатить ипотеку, тем самым загоняя себя в двойную кабалу!»

Забастовки и голодовки (25 октября около 60 человек бастовали у офиса Метростроя на Загородном проспекте, дважды — 26 декабря и 8 февраля — на строящейся станции метро «Театральная» более 30 рабочих отказывались выходить из шахты и принимать пищу), сборы у Смольного (27 декабря, 12 и 21 февраля), письма Путину (из Администрации президента их регулярно пересылают петербургским чиновникам) — никак иначе начиная с минувшей осени строители петербургской подземки не могут добиться заработанных денег.

«У нас других рычагов не осталось, — объясняет сотрудник СМУ-13 ОАО «Метрострой» Андрей Карачин. — Мы настаиваем на встрече с Бегловым или хотя бы с вице-губернатором Эдуардом Батановым. Если они дадут команду, то мгновенно все решится. Знаем по опыту.

В конце декабря, после голодовки метростроевцев на «Театральной», в ситуацию вмешался лично вице-губернатор Николай Бондаренко, и 30-31 декабря на наши карточки упала зарплата за октябрь и ноябрь».

Однако 21 февраля никто из Смольного не вышел. Лишь пару часов спустя к ним приехал генеральный директор ОАО «Метрострой» Николай Александров. Он пообещал выплатить деньги за декабрь и январь до конца февраля. Но попросил: «Если у вас впредь возникнут вопросы, не надо идти к Смольному, лучше сразу приходите ко мне на прием».

После встречи с Александровым рабочие разошлись с ощущением недоверия, уже ставшим для них привычным за последние полгода.

«То, что людям не платят зарплату, полбеды, — говорит сотрудник СМУ-11 ОАО «Метрострой» Сергей Иванищенков. — Нередки случаи простоя из-за того, что нет материалов. Порой приходится выбирать из отходов, к примеру, те же доски. Приходишь к начальнику и просишь то, что нужно для работы. Он в ответ: «Я пытаюсь выбить». Это напоминает военные сводки информбюро: «после долгих и ожесточенных боев были выбиты материалы для дальнейшей работы». Как можно что-то построить, если ничего нет? Все материалы израсходованы. Резервы исчерпаны. Многие сотрудники Метростроя переведены на 2/3 тарифа, другие в отпуске за свой счет, третьих сократили. Никакое метро не построить, пока не будет мира между городом и Метростроем».

Рабочие «Метростроя» в парке у Смольного / Фото: Елена Лукьянова

Пошли на мировую

Серьезные финансовые трудности Метрострой стал испытывать с того момента, как город выступил заказчиком строительства новых станций на четырех линиях петербургской подземки. На эти цели до 2022 года из бюджета планируется выделить 120 млрд рублей.

Однако, все контракты с Метростроем чиновники изначально заключали по существенно заниженной стоимости, затем постоянно задерживали финансирование, а после — приемку уже выполненных работ. Все это, по словам руководителя компании-подрядчика, и привело к предсказуемым последствиям. Сейчас на всех объектах сроки строительства затягиваются, даты сдачи переносятся, задолженность растет.

Метрострой задолжал не только рабочим, но и налоговой инспекции, банкам, подрядчикам и т. д. Общая сумма долга компании — около 23 млрд рублей.

На рассмотрении в Арбитражном суде Петербурга сейчас находится несколько дел по искам к Метрострою.

Один из них — иск от налоговой инспекции на 800 млн рублей — мог стать для компании критическим. В декабре, когда была взыскана эта сумма, Метрострою грозило банкротство. Счета компании были арестованы, а Смольный разорвал с подрядчиком все контракты.

Только к 19 февраля компании удалось заключить и утвердить мировое соглашение с налоговиками. Это было главным условием Смольного для отказа от расторжения договоров с Метростроем на продолжение строительства новых станций метро. Как сообщили «Новой» в пресс-службе петербургского УФНС, компания получила рассрочку по выплате долгов по налогам на 36 месяцев. Средства будут переводиться согласно графику платежей. В качестве гарантии ответчиком представлена в залог недвижимость.

Из сообщества ОАО «Метрострой» в социальной сети «ВКонтакте»

Борьба с монополией

Месячный оборот Метростроя по зарплате — около 400 млн рублей. Рабочие не исключают, что в феврале-марте с ними рассчитаются за декабрь и январь. Но что ждет их дальше, загадывать не берутся.

Основным заказчиком Метростроя был и остается город, а его позиция в отношении компании сегодня далеко не однозначна. В трудную минуту местные власти не поддержали компанию, где трудится около шести тысяч человек.

Метростроевцы уверены, что стали заложниками передела рынка.

Сейчас 25% акций ОАО «Метрострой» принадлежит Петербургскому метрополитену, 21% — администрации Петербурга, 24,23% — гендиректору компании Николаю Александрову, 13,62% — его отцу, бывшему главе Метростроя Вадиму Александрову. Остальные доли делят почти две тысячи миноритарных акционеров.

Однако еще с осени Смольный декларирует планы нарастить собственный процент владения компанией с 46% (включая акции Петербургского метрополитена) до 51%, а также разрушить монополию в сфере строительства петербургского метро. Среди возможных конкурентов Метростроя чиновники рассматривают структуры бизнесменов Геннадия Тимченко и Аркадия Ротенберга (он еще в 2014 году предлагал Александровым купить их долю в Метрострое, но те отказались), а также иностранные компании.

Формальную причину для повторного расторжения контрактов с Метростроем долго искать не придется — срыв сроков строительства. Очередные новые станции — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» — компания по договору обязана сдать не позднее 1 июля. Но сами строители сегодня называют такие прогнозы чересчур оптимистичными.