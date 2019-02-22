Вальс, хор и автомат Калашникова

«Стержень в тебе воспитают»

Аноним, 15 лет: «Я был кадетом два года. Решил не сам, это вообще получилось спонтанно. Сидел, занимался своими делами, а мать из кухни: «А ты знаешь, кто такие кадеты? Ну там, подготовка военная и прочее! В общем, стержень в тебе металлический воспитают, машиной будешь!» Так и пошел.

Смена обстановки дается мне довольно легко, а где учиться — ​разницы нет, лишь бы уровень образования хороший был. Но в кадетском корпусе мне совершенно не понравилось.

День загружен от 6.30 утра до самого отбоя. Телефоны забирали на весь день, а отдавали лишь вечером минут на десять, если взвод себя прилично вел (в большинстве случаев он вел себя совершенно не так), но в среднем это минут пять за весь день: только позвонить, сказать, что жив-здоров, и сдать обратно.

В корпусе есть технический профиль и гуманитарный, хотя в основе всех основ, конечно же, лежит именно физическая подготовка. Без этого там будет очень и очень нелегко. Классы, по идее, должны быть сплочены, но такого я не заметил. Травля есть, но офицерами она пресекается, только вот офицеры не везде с вами за ручку ходят. Мы проводили в корпусе пять дней, а отпускали нас только на выходные. Поначалу кто-то даже плакал и хотел домой, но постепенно привыкаешь.

Из корпуса я ушел в основном из-за окружения. Из-за людей, готовых убить тебя за рейтинг и место командующего в своем отделении, тут ни о каком доверии и речи не идет.

Что мне дал корпус? Я значительно увеличил свою физическую подготовку, имею знания в области топографии, картографии, военной и строевой подготовки, а еще прекрасно танцую вальс. Перспективы у кадетов преимущественно военные: тут и Рязанское военно-воздушное училище, и Московский авиастроительный институт, 70% всех кадетов идут по этим стезям. В нынешнюю власть кадеты не имеют права не верить, ведь корпус спонсируется и зависит полностью от государства, любые протесты наказуемы и быстро пресекаются. А к милитаризму я отношусь негативно: я считаю, что из любой трудной ситуации всегда можно выйти переговорами».

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Арина Ексаева,

15 лет

«Ругаемся за пределами корпуса»

Иван П. учится в Московском кадетском музыкальном корпусе 1770 четвертый год и не жалеет об этом: «Классы очень дружные. Травли нет, каждый хочет подружиться с новым человеком первым. Да, конечно, есть «бунтари», но они чаще всего тихие, т.к. плохое поведение у нас пресекают. Поэтому ругаются все обычно тихо и за пределами корпуса. У каждого офицера (классного руководителя) свои методы, за мат можно получить 15 отжиманий. Мы часто говорим про политику. Необязательно быть патриотом: часть из нас верит в нынешнюю власть, часть — ​нет.

Кадетский корпус дал мне огромный опыт как в военной службе, так и в музыкальных выступлениях. Здесь я научился играть на тромбоне, играть вместе с оркестром».

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Арина Ладышева,

16 лет

«Все борются за должность повыше»

Аноним, кадетский корпус ФСБ: «Я захотел поступить сам. Привлекла хорошая строевая и военная подготовка, так как хочу связать жизнь со службой. Почему именно ФСБ — ​не знаю, захотелось. Работать в органах по окончании не хочу, ибо там большинство — ​взяточники и м*даки.

В каждом классе висит фото Путина. Постоянно говорят, что мы должны служить родине и Путину.

Общее настроение в классе [плохое], так как все стараются подлизать [задницу] воспитателю. Никто никому не хочет помочь, все любят поднимать другого на смех. Все борются за должность повыше. А о политике даже речи не заходит — ​Путин и власть всегда правы, и это не обсуждается.

Обучение меня устраивает. По образованию — ​как обычная школа или интернат, только упор идет на гуманитарные предметы, военную подготовку и спорт. Программа намного проще, чем в гимназии, но физры больше и нормативы по ней тяжелее.

Свободы почти нет: свободное время начинается с 21.00 до 21.50. Один раз мы устроили бунт против нашего воспитателя, так как он никогда не разбирается в ситуации и пытается как можно больше людей из класса убрать. Мы всю неделю его слали и орали «БУНТ». Мерой наказания послужил отвод к директору, звонок предкам и различные наказания локального типа (к примеру, частое дежурство в столовке)».

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Никита Кострыгин,

15 лет

«Как у нас в советской школе»

Александр К., папа ученика кадетского класса: «Идею кадетского класса школе, кажется, спустили сверху. Большинство родителей откликнулись с энтузиазмом. Лично я купился на обещанную усиленную программу и молодую энергичную классную руководительницу с горящими глазами, которую давно знаю по детской площадке.

Нам обещали, что в кадетском классе будет больше математики, физики, дополнительный язык. Дополнительного языка нет точно, а обычный английский преподается на уровне советских школ, т.е. с нулевым эффектом. Усиленной математики тоже нет. От учителя русского и литературы весь класс воет. Из внеучебной программы — ​бальные танцы, всякое патриотическое хоровое пение, ОБЖ, строевая подготовка. Специализированные экскурсии (прокуратура, МВД, МЧС, кинологическая служба). Сбор-разбор автомата Калашникова. Снятие-надевание противогаза. Все то, что было у нас на НВП в советской школе. Плюс звания, лычки, значки и прочие цацки.

Еще участие в различных патриотических мероприятиях на условно-добровольной основе: выступление на Дне прокуратуры, «Бессмертный полк», кадетские слеты-концерты, встречи с ветеранами. Я каждый раз строго спрашивал у классного руководителя, обязательно ли это. Мне отвечали: нет, не обязательно. Но мозги детям, похоже, вправляют серьезно.

На музыке они учат душераздирающие кадетские песни. Плюс воспитательные беседы. Лично мне это больше всего напоминает наше пионерское воспитание.

Дисциплина строже, чем в обычной школе, за нее отвечают классный руководитель и офицер-воспитатель. За формой, соблюдением режима, поведением следят куда больше, чем в обычном классе. И в школе они действительно более дисциплинированные: их дрючат побольше.

Я ждал усиленной учебной программы, а получил избыток патриотизма. Но сказать, что совсем жалею, тоже не могу: неплохой класс, активные родители, большая внешкольная программа. Но к кадетской теме это отношения не имеет. Сын не особенно доволен. Класс — ​50 на 50, кому-то понравилось, кому-то — ​нет. А большинство родителей — ​вполне довольны. Мамы готовы до бесконечности восхищаться выступлениями детей с танцами и песнями, радоваться, какие они красивые в военной форме и патриотичные. Сужу по родительскому чату, от которого меня периодически тошнит и который я давно перевел в беззвучный режим».

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Ирина Лукьянова,

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