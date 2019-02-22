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Репортажи

5 лет со дня победы Евромайдана

Противостояние в Киеве глазами фотокорреспондентов «Новой»

Политика

Юрий КозыревЕвгений Фельдман«Новая газета»

 

5 лет назад — 22 февраля 2014 года — стало окончательно ясно: Евромайдан победил. Правительственные здания перешли под контроль протестующих, отряды Самообороны Майдана заняли резиденцию Виктора Януковича «Межигорье» и не обнаружили там действующего президента. Фотокорреспонденты «Новой» находились на месте событий с самого начала Евромайдана, их глазами мы видели баррикады на улицах Киева, кровавые столкновения с полицией, госпиталь, развернутый в Михайловском монастыре, и интерьеры оставленного «Межигорья». Сегодня мы предлагаем вам взглянуть на эти фото еще раз.

Евромайдан. 2014 год. Фото: Юрий Козырев/ «Новая газета»
Баррикады Евромайдана. Фото: Юрий Козырев/ «Новая газета»
Баррикады Евромайдана. Фото: Юрий Козырев/ «Новая газета»
Баррикады Евромайдана. Фото: Юрий Козырев/ «Новая газета»
Баррикады Евромайдана. Фото: Юрий Козырев/ «Новая газета»
Баррикады Евромайдана. Фото: Юрий Козырев/ «Новая газета»
Активисты Евромайдана эвакуируют раненого. Фото: Юрий Козырев/ «Новая газета»
Госпиталь Евромайдана. Фото: Юрий Козырев/ «Новая газета»
Раненый «титушка» в госпитале Майдана. Его не дали добить медики. Фото: Юрий Козырев/ «Новая газета»
Активист Евромайдана спит на баррикадах. Фото: Юрий Козырев/ «Новая газета»
Врачи Майдана в походном госпитале, развернутом в Михайловском монастыре. 2014 год. Фото: Евгений Фельдман/ «Новая газета»
Походный госпиталь, развернутый в Михайловском монастыре. 2014 год. Фото: Евгений Фельдман/ «Новая газета»
Здание Верховной Рады Украины захвачено протестующими. Фото: Евгений Фельдман/ «Новая газета»
Активисты Евромайдана на улицах Киева. Фото: Евгений Фельдман/ «Новая газета»
Активист Евромайдана. Фото: Евгений Фельдман/ «Новая газета»
Активисты Евромайдана у резиденции президента Януковича, бежавшего из Украины. Фото: Евгений Фельдман/ «Новая газета»
Выставка предметов из резиденций экс-президента и экс-генпрокурора Виктора Пшонки. Портрет Януковича и Пшонки. Фото: Евгений Фельдман / «Новая газета»
Юлия Тимошенко, освобожденная в тот день из тюрьмы, выступает на Майдане, сидя в инвалидной коляске. 22 февраля 2014 года. Фото: Евгений Фельдман/ «Новая газета»

 

Теги:
столкновения, украина, майдан

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