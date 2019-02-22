5 лет со дня победы Евромайдана

5 лет назад — 22 февраля 2014 года — стало окончательно ясно: Евромайдан победил. Правительственные здания перешли под контроль протестующих, отряды Самообороны Майдана заняли резиденцию Виктора Януковича «Межигорье» и не обнаружили там действующего президента. Фотокорреспонденты «Новой» находились на месте событий с самого начала Евромайдана, их глазами мы видели баррикады на улицах Киева, кровавые столкновения с полицией, госпиталь, развернутый в Михайловском монастыре, и интерьеры оставленного «Межигорья». Сегодня мы предлагаем вам взглянуть на эти фото еще раз.

Евромайдан. 2014 год. Фото: Юрий Козырев/ «Новая газета» Баррикады Евромайдана. Фото: Юрий Козырев/ «Новая газета» Баррикады Евромайдана. Фото: Юрий Козырев/ «Новая газета» Баррикады Евромайдана. Фото: Юрий Козырев/ «Новая газета» Баррикады Евромайдана. Фото: Юрий Козырев/ «Новая газета» Баррикады Евромайдана. Фото: Юрий Козырев/ «Новая газета» Активисты Евромайдана эвакуируют раненого. Фото: Юрий Козырев/ «Новая газета» Госпиталь Евромайдана. Фото: Юрий Козырев/ «Новая газета» Раненый «титушка» в госпитале Майдана. Его не дали добить медики. Фото: Юрий Козырев/ «Новая газета» Активист Евромайдана спит на баррикадах. Фото: Юрий Козырев/ «Новая газета» Врачи Майдана в походном госпитале, развернутом в Михайловском монастыре. 2014 год. Фото: Евгений Фельдман/ «Новая газета» Походный госпиталь, развернутый в Михайловском монастыре. 2014 год. Фото: Евгений Фельдман/ «Новая газета» Здание Верховной Рады Украины захвачено протестующими. Фото: Евгений Фельдман/ «Новая газета» Активисты Евромайдана на улицах Киева. Фото: Евгений Фельдман/ «Новая газета» Активист Евромайдана. Фото: Евгений Фельдман/ «Новая газета» Активисты Евромайдана у резиденции президента Януковича, бежавшего из Украины. Фото: Евгений Фельдман/ «Новая газета» Выставка предметов из резиденций экс-президента и экс-генпрокурора Виктора Пшонки. Портрет Януковича и Пшонки. Фото: Евгений Фельдман / «Новая газета» Юлия Тимошенко, освобожденная в тот день из тюрьмы, выступает на Майдане, сидя в инвалидной коляске. 22 февраля 2014 года. Фото: Евгений Фельдман/ «Новая газета»