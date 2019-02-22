5 лет со дня победы Евромайдана

Юрий КозыревЕвгений Фельдман«Новая газета»
5 лет назад — 22 февраля 2014 года — стало окончательно ясно: Евромайдан победил. Правительственные здания перешли под контроль протестующих, отряды Самообороны Майдана заняли резиденцию Виктора Януковича «Межигорье» и не обнаружили там действующего президента. Фотокорреспонденты «Новой» находились на месте событий с самого начала Евромайдана, их глазами мы видели баррикады на улицах Киева, кровавые столкновения с полицией, госпиталь, развернутый в Михайловском монастыре, и интерьеры оставленного «Межигорья». Сегодня мы предлагаем вам взглянуть на эти фото еще раз.