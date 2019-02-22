«Еноты» в клетке

Начинается череда пятилетий: сначала Майдан, потом Крым, потом Донбасс. Официально Россия принимала участие только в «обеспечении безопасности при проведении референдума» на полуострове. Но, конечно, была и «неофициальная» часть работы, которую финансировали «патриотически настроенные бизнесмены», а выполняли члены различных военно-патриотических организаций. Разумеется, под кураторством силовиков. Сегодня вчерашние кураторы зачищают «хвосты», а их подопечные перестали быть социально-близкими. Поэтому вместо денег и наград их нередко ждут уголовные дела.

Трудно без «папы»

«У каждой из прокремлевских организаций есть кураторы. Но «еноты» умудрились со всеми разосраться. А такой бренд был!» — сокрушается Николай, нынче менеджер, а в прошлом — «енот».

«ЕНОТ корп.», она же региональная общественная организация «Единые народные общинные товарищества», не отвечала всем требованиям канона, потому что у нее не было «папы». То есть куратора, который назначается сотрудниками либо АП, либо ФСБ, ну или Пригожиным, который сам по себе «папа».

Организации как таковой нет уже несколько месяцев, но все бывшие «еноты» находятся в активной разработке. Некоторые уже арестованы по серьезным и при этом «неполитическим» статьям. Это называется — пустить в расход.

На мой вопрос Николаю, а почему берут именно «енотов», а не других активистов, имевших отношение к разного рода силовым акциям и событиям на Донбассе, например, того же Мильчакова из «Русича» или Тарасевича из СЕРБ, я получила очень внятный ответ:

«У нас все не так просто. Мало иметь «папу», нужно быть ему нужным. Ты сам находишь темы, приходишь, предлагаешь, если понравится, ты работаешь, и тогда ты прикрыт со всех сторон. Главное — не ругаться, даже когда тебя кураторы обманывают, а они это делают часто. Наш командир был не согласен с таким раскладом. Теперь командир — в СИЗО, с ним работают сотрудники ФСБ. Есть над чем подумать, правда?».

Командир, Роман Теленкевич, он же Водяной, принял решение о роспуске организации, когда понял, что давление со стороны бывших союзников и силовиков стало слишком сильным. Нескольких «енотов» прямо предупредили, что скоро их будут всех сажать. До Романа эту информацию мягко донесли: мол, это месть. Он не успел разобраться, за что.

Награждение Романа Теленкевича главой республики Крым Сергеем Аксеновым. Фото из архива

Сейчас Теленкевич проходит по уголовному делу о вымогательстве, якобы совершенном парой бывших «енотов» в городе Туапсе. Это рядовое дело, по которому нет даже особо крупного ущерба, сопровождает тем не менее центральный аппарат ФСБ РФ. Теленкевича везли в Краснодар из Москвы через Лубянку. Там ему подробно объяснили, что это только первая ступень, что потом его вернут в Москву.

По информации «Новой газеты», «большое» уголовное дело будет связано с темой военно-патриотических сборов, которые «еноты» проводили из года в год с благословения все тех же кураторов.

Но теперь это можно трактовать как вовлечение несовершеннолетних в экстремистскую деятельность.

Майдан, Крым, Донбасс

«Еноты» появились восемь лет назад, когда силовой патриотизм еще не был в тренде. Игорь Мангушев, которому сегодня около тридцати, тогда возглавлял движение «Светлая Русь».

«Мы проводили совместные с полицией рейды по местам проживания нелегальных мигрантов, а Роман Теленкевич возглавлял подмосковное отделение «Народного собора». Начали общаться, начали проводить совместные мероприятия. И со временем взаимоинтегрировались», — рассказывает Игорь Мангушев.

Так и была создана «ЕНОТ корп.». Деньги организация в основном искала — и находила — именно на военно-патриотической тематике. «В 2012 году мы провели колоссальные по тем временам сборы, — рассказывает Владимир Хомяков, который тогда возглавлял правую патриотическую организацию «Народный собор». — За три дня сборов через нас прошли 450 человек. Кроме нас военной патриотикой тогда никто не занимался. Вообще никто. Собрали мы полтора миллиона рублей — по тем временам это было много».

Дочерняя организация была у «Народного собора» и на Украине. «Ей руководил Игорь Друзь. Не тот, который телевизионный, а «правильный» Друзь, — смеется Хомяков. — Ребята плотно работали с Украинской православной церковью. Действовали против униатов. Их даже в Раду водили через представительство УПЦ. Кстати, я первый вывел на Украину Стрелкова. Он работал тогда у Малофеева начальником охраны и должен был сопровождать перевозку на Украину важных церковных реликвий. Я тогда дал Стрелкову своих ребят, потому что там у него никого не было». Так «дары волхвов» приехали на Украину.

Роман Теленкевич и протоиерей Всеволод Чаплин. Фото из архива

«Было понятно, что на Украине что-то будет. Поэтому Мангушев в 2014 году поехал на Майдан. Наши ребята заходили повсюду, вплоть до штаба, — продолжает рассказ Хомяков. — «Еноты» участвовали в стычках в Крыму на перешейке совместно с казаками и «Беркутом». Потом Друзь присоединился к Стрелкову в Славянске, стал кем-то вроде министра пропаганды. А «ЕНОТ корп.» стали сопровождать гуманитарные грузы из России на Донбасс. Они добрались до Луганска и вернулись. Начались поездки туда-сюда».

Всего было 14 экспедиций. Бывшие «еноты» утверждают, что непосредственно за сопровождение гуманитарки им не платили, но это было нужно как спонсорам военно-партиотических лагерей, так и силовикам. Впрочем, на Донбассе гуманитарка сама по себе становилась особо ценным товаром.

«Первая поездка была очень сложной, случилось столкновение с ростовскими «фейсами», — говорит Николай. — Они отжимали гуманитарные грузы.

Например, стоял склад в Таганроге, с вывеской МЧС. Туда наши машины загнали и предложили там разгрузить. Так они «заботились о нашей безопасности». Выяснилось, что мчсовских там только два стеллажа, все остальное привезли частники, их так же «разгрузили». Короче, мы ушли от наружки и вошли сами на территорию ЛНР. Нас потом встретили ростовские «фейсы» и спросили, зачем вы так? Но гуманитарку нашу так и не отдали. А у нас медикаментов было на два миллиона».

На территории ЛНР «енотам» выдавали оружие, они его получали при заезде в самопровозглашенную республику, а при выезде сдавали в комендатуру. «Еноты» успели повоевать.

«В Чернухино были, это бои за Дебальцево. Ису Мунаева успели «завалить» — того чеченца, что воевал за Украину, и по которому Рада устраивала минуту молчания. «Белка» его снял. Он был корректировщиком артиллерии», — рассказывает Хомяков.

По его словам, когда боевые действия закончились, «еноты» снова стали заниматься военными сборами, тем более, что деньги давали спонсоры с Донбасса. «Приезжали болгары, сербы, черногорцы, белорусы. Из ЛНР вообще первый курс военного училища приезжал. Все было легально, мероприятия согласовались на высшем уровне, в ФСБ РФ и МВД РФ все знали. Потом наши ребята, во главе с Ромой Водяным помогали Бородаю («экс-премьеру ДНР». — Ю.П.) создавать Союз добровольцев Донбасса. А Бородай работал на администрацию президента. Так что они были у всех на виду», — говорит Хомяков.

На фотографии: в центре — Александр Бородай, слева от него — депортированный из Норвегии правый радикал Ян «Великий Славян» Петровский, справа — стоят, обнявшись, Роман Теленкевич и неонацист Алексей Мильчаков. Третий слева — Игорь Мангушев, второй справа — Андрей Родкин. Фото из архива

В поисках денег

После бегства Стрелкова с Донбасса «еноты» помогли ему провести его первую пресс-конференцию сразу по возвращению в Москву. К тому моменту он уже стал изгоем для «элит», но остался авторитетом для многих комбатантов и участников боевых действий.

«С Малофеевым мы никогда не работали. Хотя я ему предлагал поддержать военную патриотику. Но он «зажался», — говорит Владимир Хомяков. — К тому же у него начались трения со Стрелковым, он Стрелкова кинул, скажем так».

И Хомяков, и «еноты» сохранили со Стрелковым дружеские отношения, как и с Бородаем, которого в шутку называли «Буратосом».

«Когда Бородай задумал СДД, ему нужны были люди из Луганска и при этом россияне, — рассказывает еще один бывший член организации «ЕНОТ корп.» Сергей (имя изменено). — Рома Водяной пришел к Бородаю и сказал, что мы, мол, не в том возрасте уже, чтобы заниматься благотворительностью, давай лучше будем тебе помогать. При этом получим софинансирование и будем работать, как раньше, но под эгидой СДД. Бородай согласился и на первом съезде организации Теленкевич сидел рядом с ним, вошел в правление. Но, чтобы регулярно получать деньги, надо было и дальше сидеть как присоска возле Бородая, а Рома появлялся там время от времени. Целый год от Бородая не было ни слуху, ни духу. Мы все собрались и сказали Роме, что нам не очень понятно наше взаимодействие с СДД. И тут у Бородая рождается идея: провести сборы. Нам предлагали там быть инструкторами, но мы не поехали, потому что не сошлись по условиям. Те, кто согласился, месяц отработали на сборах, а потом Бородай приехал на полигон и объяснил мужикам, что ничего никому не должен. После этого родилась наша статья «Черная метка»».

«Еноты» объявили о выходе из состава СДД публикацией на своем сайте. Они полунамеками объяснили, что их не устраивает политика руководства и даже разместили фото, где Теленкевич отрезает себя от всех остальных участников того самого первого съезда. Финал у текста был поэтический:

«Наша каперская шхуна не боится штормов и смело берет курс на внутриполитическую борьбу в бескрайнем море возможностей, дарованных нам Абсолютом».

«Самое главное, что мы разошлись с Александром Юрьевичем [Бородаем], но все решили, может, и с его подачи, что мы объявили войну Суркову, а это неправда. И с Бородаем потом общались, — говорит Николай. — С этого момента под наши проекты мы не смогли взять денег. Приходим в «Двуглавый орел», рассказываем про сборы. Говорят, все очень круто, два часа и деньги будут, через два часа: «Парни, ничего не поймем, на такое говно находили деньги, а вы реально проводите сборы, но именно на вас стоит блок». Так было не один раз».

Фото из архива

В общем, особых возможностей уже не появилось. Зато начались проблемы.

«До середины шестнадцатого года это была команда единомышленников, способная к решению самых многопрофильных задач. К сожалению, амбиции Теленкевича привели к уходу многих людей и конфликтам с внешними организациями. Начиная с марта 2016-го я не имел отношения к «ЕНОТ корп.» и не знал о внутренних делах, — рассказывает Игорь Мангушев. — Причиной моего ухода стало и несогласие с линией партии. Бессмысленная война с патриархом («еноты» поддержали внутрицерковную оппозицию. — Ю.П.), разрыв с СДД и провал по вине штаба нескольких коммерческих проектов неизбежно должны были привести организацию к гибели. Что и произошло».

ЧВК не ЧВК

Сначала «еноты» потеряли деньги, потом связи. Организация продолжала проводить военно-патриотические сборы, но средства с каждым разом находить было все сложнее. «Еноты» пытались взаимодействовать с «Двуглавым орлом» и с «Изборским клубом».

«Нам объясняли идею глобальную, политическую: что у нас две идеи в стране национально-ориентированные, это монархизм и коммунизм.

Эти две организации якобы были созданы практически одной башней, чтоб решить, кто есть Владимир Владимирович — воплощение Сталина или Николая Второго, — рассказывает Николай.

— Мы все ходили в «Двуглавый орел», все были в костюмах, встречались с генералом Решетниковым (директор Российского института стратегических исследований. — Ю.П.). Подписали соглашение о взаимодействии, но мы с ними так и не стали работать».

Подписание соглашения о взаимодействии Романом Теленкевичем и генералом Решетниковым. Фото из архива

В период безденежья о «ЕНОТ корп.» появляется серия публикаций, в том числе в зарубежных СМИ, где организацию называют «частной военной компанией». Но «еноты» никогда никогда не были в Сирии или Африке, и вообще не работали на войне как наемники.

«История про ЧВК связана с тем, что скандальные информационные кампании — это не только источник моего заработка, но и хобби. И подброшенная либеральным журналистам мулька о ЧВК прижилась и пошла гулять дальше. ЧВК предполагает получение прибыли от войны, а на донбасскую кампанию мы потратили на порядки больше денег, чем заработали», — рассказывает Мангушев.

Поначалу всех членов организации забавляло то, что о них пишут даже «Вашингтон пост», но потом они почувствовали, что тучи сгущаются, и кто-то намеренно накручивает их популярность. Возможно, с тем, чтобы потом громко посадить.

Прикомандированные «еноты»

Кроме публичной работы, члены «ЕНОТ корп.» были оформлены как помощники следователя ММСУТ (Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета) и технические специалисты ФСБ РФ. В этом качестве они участвовали в проведении обысков, борьбе с ОПГ, контртеррористических операциях и рейдах, проводили исследования компьютерной техники. Таких рейдов было много, но один оказался роковым для практически всех.

Почетная грамота ГУ МВД России по Московской области, которой были награждена «ЕНОТ корп.»

В начале ноября 2017 года следователем Рахматулиным было возбуждено уголовное дело №11702009610000027 по факту контрабанды «айфонов» из США в Россию.

«Это ОПГ под прикрытием московских силовиков. Они воруют данные карт и этими картами оплачивают ворованные «айфоны» и другую технику. Из Америки техника приходит в виде обезличенных посылок, никто их не раскрывает, потому что работают завербованные сотрудники почты, потом приходят определенные люди и забирают посылки, оформляя опять же на левые паспорта, — рассказывает мне сотрудник ММСУТ Влад (имя изменено), принимавший участие в операции. — Сначала эти телефоны везут на склад-«отстойник», а потом уже на «Горбушку». В рамках уголовного дела мы объехали восемнадцать адресов, нашли все, что нам нужно. В ходе допроса один из участников ОПГ дал показания о том, что весь товар складируется и реализуется на «Горбушке». Уже вечером мы прибыли на «Горбушку», вскрыли их центральный офис, изъяли серверы со всей бухгалтерией и документацией по аренде, опросили людей. С этого момента началось противодействие со стороны хозяев «Горбушки», ОПГ и силовиков — их «крыши». Большую часть причастных к этому делу поувольняли, на кого-то даже пытались возбудить уголовное дело, хотя имеются все документы, обосновывающие наши действия».

Уголовное дело расследуется и сейчас, но у тех, кто его ведет, проблемы начались практически сразу же. Первым под удар попал персонал «Горбушки», согласившийся просто побеседовать со следственной группой. Мальчишка-продавец Семен Волков буквально через несколько дней после разговора со следователем был арестован за продажу якобы ворованного «айфона», его посадили на три года в колонию. Вторым стал следователь, который отдал распоряжение вскрыть офис, его уволили через две недели, более того, на него возбудили уголовное дело.

«Изъятые серверы хозяева «Горбушки» пытались вернуть, запугивая сотрудников ММСУТ и предлагая взятки. Нашего начальника — Рахматулина — тоже уволили, — рассказывает еще один из участников той операции. — На «енотов» тогда сильно обозлились, перед Чемпионатом мира еще велели их всех разогнать».

Дело о гараже

В конце августа в Краснодарском крае были арестованы два члена «ЕНОТ корп.», Василий Минчик и Денис Карабан. По версии следствия, они проникли в чужой гараж. Если так, то они должны предстать перед судом. Но интересно, что с самого начала дело о туапсинском гараже, обвинение по которому было дополнено статьей «вымогательство», стало сопровождаться центральным аппаратом ФСБ РФ. Этот факт отражен в материалах уголовного дела, так что версия моих собеседников о том, что «разработка» «енотов» могла быть связана с эпизодом на «Горбушке» и что они по факту стали расходным материалом еще и в войне силовиков за финансовые потоки, не выглядит голословной.

Два адвоката, представляющие интересы обвиняемых, сначала еще могли попасть к своим подзащитным, но потом их просто перестали пускать.

«Мой подзащитный с самого начала был обеспокоен, — говорит адвокат Максим Пашков. — 22 января мы с коллегой Николаем Фоминым приехали в СИЗО, но нас не пустили к подзащитным, сказав сначала, что один на следственных действиях, а второй в больнице. Мы позвонили следователю СК РФ по особо важным делам Краснодарского СУСК Цуканову, он категорически опроверг, что идут следственные действия. 25 января я приехал повторно к своему подзащитному Минчику Василию, но меня не пустили, сказав, что он госпитализирован с подозрением на туберкулез. 7 февраля я приехал в СИЗО Краснодара, но меня не пустили, сказав, что мой подзащитный от меня отказался. Мой коллега попал к Карабану, и он рассказал, как с ними работали сотрудники ФСБ РФ, они приезжают из Москвы и требуют от него подписать какие-то бумаги».

Василий дал показания на своего командира Теленкевича. Видимо, те, о которых его просили. И продолжает давать. За это, как водится, пообещали минимальные сроки. Романа Теленкевича задержали и доставили в Краснодар. Везли его через Лубянку, где несколько часов с ним беседовали, убедительно рекомендовали брать адвоката по назначению и отказываться от адвокатов, нанятых семьей, и сказали, что скоро они все приедут в Москву. По версии следствия, Теленкевич был организатором вымогательства, но действовал в интересах неких «влиятельных покровителей».

Конечно, покровителей, да еще и «влиятельных», у «енотов» давно нет. Но вот информацией о том, как работают российские спецслужбы, какие задачи для них выполнялись в разное время, как в войне силовиков за потоки контрабанды первым делом пускают в расход «пехоту», а главное, кто финансирует подобные «военно-патриотические проекты», бывшие члены «ЕНОТ корп.» обладают. И этим они опасны для бывших покровителей.

Дело обещает стать громким.