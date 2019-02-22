«Принтер» против «Ландромата»

21 февраля в Государственной Думе состоялся своеобразный литературный диспут по книгам нашего коллеги Александра Лебедева. Начитавшись его бестселлеров «Охота на банкира» и «Погоня за украденным триллионом», парламентарии решили провести круглый стол «О государственной политике по борьбе с недобросовестными финансовыми практиками и возврату незаконно выведенных из России капиталов». В зале на 15-м, самом высоком этаже здания Госдумы, яблоку негде было упасть: собрались депутаты и сенаторы, представители Центробанка и Минфина, налоговой службы, Генпрокуратуры, МВД, Агентства по страхованию вкладов, руководители банков, эксперты по финансовым рынкам из академических институтов — одним словом, все, кто разбирается в этой теме.

Лебедев как основной докладчик привел поражающие воображение цифры:

с 1994 по 2018 год из страны было выведено за рубеж 861 млрд 700 млн долларов США. Это не секретная информация — она есть на официальном сайте ЦБ.

Если добавить к этому пока не опубликованные данные за 2018 год (по предварительным расчетам, это $67 млрд), то получится порядка $930 млрд. То есть сумма в два раз больше, чем «кубышка» золотовалютных резервов России, в три раза больше доходной части госбюджета на текущий год и в четырнадцать (!) раз больше объема средств Фонда национального благосостояния, из которого, по идее, финансируются стратегические проекты развития в экономике и социальной сфере. Пиковых значений чистый вывоз достиг в 2014 году (152,1 млрд долларов), минимальным он был в 2003 и 2006 годах — всего 300 млн долларов. За четверть века лишь в 2006 и 2007 годах был зафиксирован чистый приток капитала — 42,7 и 87,8 млрд долларов соответственно.

Разумеется, не все выведенные деньги — «грязные», то есть полученные в результате незаконных операций. Однако, по мнению Лебедева, значительную часть «утечки» представляют собой средства клиентов и вкладчиков, похищенные владельцами и менеджерами обанкротившихся банков и финансовых пирамид.

«Из 1200 банков, у которых за последние 15 лет была отозвана лицензия, подавляющее большинство были искусственно обанкрочены, а их активы — украдены», — заявил докладчик. Он обратил внимание, что эта деятельность не могла бы происходить с таким размахом, если бы в США и Европе не была создана целая система по отмыванию «грязных денег» из разных стран мира. Отмытые капиталы вкладываются в предметы роскоши, недвижимость, размещаются в крупнейших банках и инвестиционных фондах, которые, таким образом, становятся соучастниками преступных схем. По оценкам международных мониторинговых организаций, в этом «бассейне» сейчас находится более 60 триллионов долларов, что сопоставимо с годовым ВВП планеты. И каждый год туда добавляется еще триллион.

Лебедев предложил создать в структуре органов власти специальную межведомственную комиссию с участием Банка России, Генпрокуратуры, МИДа, Росфинмониторинга, ФНС, АСВ, МВД и ФСБ, которая станет координирующим центром государственной политики по возврату незаконно выведенных капиталов. Первоочередная задача — выявление схем вывода и отмывания похищенных в Российской Федерации капиталов, определение местонахождения фигурантов и похищенных активов (банковские счета, имущество, ценные бумаги). Благодаря полученной информации, Генеральная прокуратура сможет подавать запросы в правоохранительные органы других стран и предъявлять претензии к зарубежным банкам, инвестиционным фондам, юридическим и физическим лицам, задействованным в схемах по незаконному выводу капитала. Докладчик привел опыт Соединенных Штатов: под угрозой уголовного преследования Минюст добился от ведущих мировых банков (UBS, Goldman Sachs, BNP Paribas и др.), уличенных в махинациях и отмывании, перечисления в госбюджет более 300 млрд долларов. Только в 2017 году Deutsche Bank и Credit Suisse заплатили 12,5 млрд долларов в рамках внесудебного урегулирования.

Идею Лебедева активно поддержал Юрий Исаев — директор Агентства по страхованию вкладов, которое согласно принятому в разгар мирового кризиса 2008—2009 годов закону расплачивается с вкладчиками обанкротившихся банков и пытается взыскать украденные их собственниками активы. По его словам, в Китае с 2014 года реализуется специальная программа по возврату похищенных из банковской системы активов. В рамках этой программы, которую в Поднебесной окрестили «охота на лис», была создана Группа высокого уровня, включающая всех профильных чиновников, занимающаяся данной темой. Товарищам из этой группы удалось добиться экстрадиции 2 тысяч 566 беглых мошенников (1283 вернулись на родину добровольно) и взыскать с них около 2 млрд долларов.

«На нашем кладбище спокойно не бывает», — с грустью констатировал глава АСВ, сравнив себя с паталогоанатомом.

Исаев посетовал на то, что российские силовики все время опаздывают и начинают шевелиться порой спустя годы после того, как все украдено, выведено, спрятано и десять раз перепрятано.

В этой связи первый зампред ЦБ Сергей Швецов обратил внимание на необходимость принятия профилактических мер и очистки профессионального сообщества от недобросовестных банкиров. В частности, речь идет о так называемом «черном списке», куда регулятор заносит менеджеров, уличенных в отмывании и выводе активов. Персонажей из этого списка Банк России отказывается согласовывать при назначении на ключевые руководящие должности в кредитных учреждениях. Правда, сам Швецов тут же признал, что это не мешает проходимцам из «черного списка» работать начальниками департаментов даже в госбанках, так как на таком уровне «добро» от ЦБ не требуется. К тому же, бенефициарами мошеннических схем зачастую выступают не топ-менеджеры, а акционеры банков, которые вообще никаких формальных должностей в подконтрольных им структурах не занимают.

Самую радикальную меру озвучил Владимир Жириновский. Он предложил взять да и ввести выездные визы, как это было в СССР. Мол, тогда разрешать выезд будут только проверенным и честным гражданам, а жулики не смогут удрать за границу. Однако как соответствующие «органы» будут отличать жуликов от добропорядочных патриотов, бессменный вождь ЛДПР не пояснил. Ведь до возбуждения уголовных дел против аферистов из «Межпромбанка», «Внешпромбанка», «Банка Москвы» и им подобных все они числились «успешными предпринимателями» и «меценатами», получали ордена, занимали посты в общественных советах при силовых ведомствах, заседали в той же Госдуме и Совете Федерации.

Хотя в последние годы Госдуму часто называют «принтером», намекая на полную зависимость от исполнительной власти, в минувший четверг, по сути, была предпринята первая попытка на достаточно высоком государственном уровне обсудить проблему, о которой «Новая газета» пишет годами. В ходе дискуссии ее участники много раз вспоминали и схемы, которые распутывала «Новая», и фигурантов ее расследований. Например, знаменитый молдавский «Ландромат», через который было отмыто и выведено из России более 20 млрд долларов. Общее настроение «так жить нельзя, надо что-то делать» поддержали и присутствовавшие правоохранители. В советское время прокурорские работники любили шутить: «Главное, чтобы в ходе следственных действий мы не вышли на самих себя». Будем надеяться, что не этим все закончится.

Милена Артемова, специально для «Новой»